Como recuperar a pele e os cabelos após a exposição ao sol e ao sal do verão

Сентябрь — это период «бьюти-инвентаризации». Солнце, соль, перепады влажности и бесконечные перелеты обычно оставляют после себя тусклый цвет лица, «рыжий» подтон блонда и истонченные ногти. Чтобы привести себя в порядок, не нужно переписывать весь список средств, достаточно заменить легкие летние текстуры на более плотные и восстанавливающие.

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Кожа: укрепление барьера

Главная проблема осени — резкая потеря влаги. Холодный ветер на улице и сухой воздух в помещениях быстро разрушают защитный слой кожи, что приводит к шелушению и стянутости, особенно у обладателей чувствительного типа.

Базовый алгоритм (очищение, активный уход, увлажнение и SPF) остается прежним. Однако пришло время сменить легкие гели и флюиды на насыщенные кремы. Рекомендуется временно отказаться от агрессивных эксфолиантов в пользу мягкого очищения.

При выборе средств стоит ориентироваться на компоненты, которые работают как «ремонтный комплект» для эпидермиса:

Церамиды и глицерин: восстанавливают липидный слой.

восстанавливают липидный слой. Гиалуроновая кислота: удерживает влагу.

удерживает влагу. Центелла азиатская: успокаивает раздражения.

Для общего увлажнения подходят плотные кремы, а локальные участки с сильным шелушением лучше закрывать восстанавливающими бальзамами.

Волосы: борьба с сухостью и цветом

После лета кутикула волоса часто становится грубой из-за воздействия ультрафиолета и соленой воды. Чтобы вернуть волосам живой вид, стоит действовать в три этапа:

Стрижка: удаление сеченых концов — единственный способ избавиться от эффекта «соломы». Интенсивное питание: раз в неделю заменяйте кондиционер на глубоко увлажняющую маску. Важно наносить ее только на длину и концы. Коррекция оттенка: для нейтрализации желтизны в блонде используйте фиолетовый шампунь (раз в неделю), а для возвращения блеска — глоссы.

Ногти и кожа рук

Длительное ношение гель-лака часто приводит к истончению пластины, но основной удар летом принимает на себя кутикула — она пересыхает и трескается.

В приоритете — ежедневное увлажнение. Эффективно работают питательные кремы с мочевиной и масла для кутикулы, нанесенные на ночь. Если ногти стали слишком ломкими, оптимальным решением будет сделать перерыв в покрытии, сократить длину и сосредоточиться на питании.

Тело и детали

Декольте, плечи и кисти рук подвергаются такому же воздействию UV-лучей, как и лицо, поэтому они нуждаются в антиоксидантах и сыворотках для упругости. Для обновления кожи можно вернуть в рутину скрабы и средства с витамином C.

В качестве дополнительного ухода можно использовать красную световую терапию (LED), которая стимулирует выработку коллагена и ускоряет восстановление клеток после солнечного стресса.

Завершает переход на осенний ритм смена парфюмерного гардероба. Легкие кокосовые и ванильные ноты уступают место более глубоким и теплым композициям с кедром, пряным яблоком или корицей.