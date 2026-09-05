Três acessórios que transformam qualquer visual em luxuoso

Para elevar o status do visual sem esforço, a aposta agora recai sobre silhuetas definidas e texturas sofisticadas. Três acessórios se destacam como elementos capazes de tornar a composição mais atual e com aspecto luxuoso.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Модный образ с солнцезащитными очками и кожаной курткой

Bolsas estilo saco

Com formato macio e fechamento por cordão, as bolsas-saco equilibram a descontração com a elegância. A aposta atual traz versões em cetim, camurça e couro liso, alinhando-se à estética do "luxo silencioso". O modelo transita entre diferentes ocasiões, harmonizando tanto com trench coats formais quanto com produções noturnas.

Colares de pedras naturais

O uso de contas grandes em pedras semipreciosas é uma estratégia para adaptar o guarda-roupa de verão aos dias mais frescos. Para evitar que a peça mantenha um aspecto excessivamente praiano, a combinação ideal é com itens básicos: longsleeves brancas, tricôs densos ou blazers de couro. Pedras monocromáticas conferem rigor ao look, enquanto tons terrosos complementam a paleta característica da temporada.

Óculos Bug-Eye

As lentes redondas e oversized, que remetem ao estilo de Jackie Kennedy, retornam com força. O design "olho de inseto", já popular entre a Geração Z, foi consolidado nas coleções de grifes como Celine, Prada e Miu Miu.

Seja em peças de luxo ou de marcas como a QUAY, esse acessório altera as proporções do rosto e confere um ar cinematográfico e retrô à composição.