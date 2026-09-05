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Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado

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As tendências de design de unhas para o outono de 2026 trocam a vibração do verão por texturas táteis e uma paleta mais contida. Nesse cenário, o formato amendoado segue em alta: suas linhas fluidas e a ponta levemente afilada alongam visualmente os dedos, criando uma silhueta elegante que se adapta bem aos estilos da estação.

Темно-оливковый маникюр
Photo: Pravda.ru by Инна Серова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Темно-оливковый маникюр

Cores que valorizam o formato amendoado

Para este formato, a escolha de cores que acompanham a fluidez natural da unha, sem sobrecarregar o visual, é o caminho mais indicado:

  • Terracota e ocre: tons quentes e suaves que trazem destaque ao visual sem a necessidade de cores excessivamente vibrantes.
  • Bordô e ameixa: cores escuras e intensas que conferem expressividade. No formato amendoado, funcionam bem tanto com acabamento fosco quanto com detalhes gráficos finos próximos à cutícula.
  • Oliva e sálvia: tons naturais que proporcionam um aspecto sofisticado e discreto.
  • Paleta de café: nuances neutras, como cacau e latte, que combinam com qualquer peça do guarda-roupa de outono.
  • Nude translúcido: para quem prefere o minimalismo, bases com subtons pêssego ou dourados iluminam a pele e evidenciam o desenho da unha.

Adaptação conforme o tipo de unha

A execução do formato amendoado deve ser ajustada às características de cada unha para corrigir a aparência visual:

  • Unhas largas: a recomendação é optar pelo amendoado mais alongado, evitando blocos de cores contrastantes e volumosos.
  • Unhas curtas: o ideal é o amendoado de comprimento médio, com as pontas suavemente arredondadas.
  • Unhas frágeis: indica-se o uso de bases fortalecedoras e esmaltes de tons neutros e cores sólidas.

Manutenção e cuidados no outono

Devido às variações de temperatura e umidade típicas do outono, a pele ao redor das unhas exige mais atenção. Para manter a integridade do design e a aparência limpa, destacam-se alguns pontos:

O uso de bases fortalecedoras é fundamental para preservar a estrutura da ponta e a arquitetura do formato amendoado. Complementarmente, a aplicação diária de óleos para cutículas evita o ressecamento da pele, mantendo o aspecto polido do manicure.

Para preservar a elegância da forma e ajustar o comprimento, o intervalo recomendado entre as sessões com a manicure é de duas a três semanas.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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