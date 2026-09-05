Tendências de design de unhas para o outono de 2026 priorizam formato amendoado

As tendências de design de unhas para o outono de 2026 trocam a vibração do verão por texturas táteis e uma paleta mais contida. Nesse cenário, o formato amendoado segue em alta: suas linhas fluidas e a ponta levemente afilada alongam visualmente os dedos, criando uma silhueta elegante que se adapta bem aos estilos da estação.
Para este formato, a escolha de cores que acompanham a fluidez natural da unha, sem sobrecarregar o visual, é o caminho mais indicado:
A execução do formato amendoado deve ser ajustada às características de cada unha para corrigir a aparência visual:
Devido às variações de temperatura e umidade típicas do outono, a pele ao redor das unhas exige mais atenção. Para manter a integridade do design e a aparência limpa, destacam-se alguns pontos:
O uso de bases fortalecedoras é fundamental para preservar a estrutura da ponta e a arquitetura do formato amendoado. Complementarmente, a aplicação diária de óleos para cutículas evita o ressecamento da pele, mantendo o aspecto polido do manicure.
Para preservar a elegância da forma e ajustar o comprimento, o intervalo recomendado entre as sessões com a manicure é de duas a três semanas.
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A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.