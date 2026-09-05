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Bolsas volumosas e funcionais definem a moda de outono-inverno 2026

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As coleções de outono-inverno 2026 já chegaram às lojas, definindo a disputa pelos acessórios que dominarão as ruas. Com base no uso por celebridades e profissionais de moda, alguns modelos já se destacam como os principais apostas da temporada.

Женщина с кожаной сумкой-тоут
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина с кожаной сумкой-тоут

Modelos volumosos e funcionais

A Coach apresenta a Chelsea, uma evolução do estilo viral da marca. Trata-se de uma bolsa de ombro volumosa que mantém a capacidade de armazenamento de modelos anteriores, mas traz um visual atualizado com a adição de uma aba frontal. A peça já foi adotada por Bella Hadid e editores de moda de Nova York.

Para quem busca o estilo "east-west" (formato alongado), a Savette reformulou sua icônica bolsa trapézio. A nova versão é menos estruturada, mais espaçosa e inclui alça de ombro, mantendo a sofisticação do modelo original com alça superior, mas com maior versatilidade para o dia a dia.

Na mesma linha de volume, a Polo Ralph Lauren aposta na Blaze. Este shopper de ombro é inspirado na estética do hipismo, equilibrando um design contemporâneo com um aspecto atemporal.

Minimalismo e geometria

A Prada foca na miniaturização com a versão mini de sua bolsa com fivela. Atualmente disponível em couro liso, a expectativa do mercado é que a versão com relevo de crocodilo gere maior procura.

A The Row consolida o status do tote com o modelo Brian. A bolsa possui formato alongado e alças duplas robustas, disponível nas cores chocolate e bege. O modelo, já utilizado por Morgan Stewart, posiciona-se como um novo padrão de elegância cotidiana.

Contrastes de materiais

A Tory Burch propõe um contraste visual ao sugerir o uso de bolsas trançadas em combinações de outono. A recomendação é associar as cestas trançadas a calças de veludo e suéteres de lã densos, quebrando a rigidez dos looks de temperaturas baixas.

Já a Michael Kors migra da estética boho para a elegância rigorosa. O destaque são as clutches macias de cetim encorpado com aba, focando na ausência de logotipos chamativos para criar um acessório atemporal para eventos formais.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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