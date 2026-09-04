Designers apostam em luvas de couro branco para iluminar visuais sóbrios

Embora o maximalismo domine as passarelas de 2026 com tons vibrantes de fúcsia, laranja e ultramarino, o preto permanece como a cor base da temporada. Para equilibrar a sobriedade do monocromático com a tendência das cores, designers apostam em acentos pontuais, transformando acessórios em peças centrais do visual.
As luvas deixaram de ser itens puramente utilitários para se tornarem protagonistas em coleções de marcas como Acne Studios, Calvin Klein e Tom Ford. O couro branco — variando do tom puro ao marfim — é o principal marcador de estilo atual. As opções vão desde modelos curtos e minimalistas até as luvas operísticas, ideais para combinar com casacos ou blazers de mangas curtas.
Para a especialista em tendências Anna Morozova, o branco nas mãos funciona como um elemento iluminador para todo o conjunto. Segundo a especialista, é uma maneira segura de introduzir luminosidade ao look sem a necessidade de mudanças radicais nas roupas.
O uso do branco contrastante atua como um ponto de atenção que unifica a composição. Algumas combinações sugeridas incluem:
Para harmonizar o visual, é possível coordenar as luvas com outros itens claros, como bolsas ou calçados, integrando a novidade a peças que já fazem parte do guarda-roupa há anos.
A nail expert Inna Serova alerta que, como o fundo claro das luvas evidencia qualquer imperfeição, o cuidado rigoroso com a higiene e o estado das unhas torna-se essencial ao adotar esse acessório.
Para evitar o visual "uniforme": Fuja do algodão e do tricô fino. A aposta deve ser em couro, camurça ou materiais com texturas marcantes. Combine-os com modelagens oversized, botas robustas ou casacos de corte masculino para criar um contraste moderno.
Escolha do comprimento: Modelos curtos são versáteis para qualquer roupa de frio. Já as luvas longas harmonizam melhor com capas, coletes ou casacos com manga 3/4. O detalhe crucial é garantir que a luva entre sob a manga ou deixe uma faixa de pele propositalmente exposta.
Manutenção do couro branco: Em dias chuvosos ou úmidos, recomenda-se o uso de spray impermeabilizante. A limpeza deve ser feita com espumas específicas para couro ou solução suave de sabão, evitando secagem em radiadores para prevenir deformações do material.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.