Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Designers apostam em luvas de couro branco para iluminar visuais sóbrios

Mulher

Embora o maximalismo domine as passarelas de 2026 com tons vibrantes de fúcsia, laranja e ultramarino, o preto permanece como a cor base da temporada. Para equilibrar a sobriedade do monocromático com a tendência das cores, designers apostam em acentos pontuais, transformando acessórios em peças centrais do visual.

Руки водителя в перчатках на руле зимой (вид из салона)
Photo: https://ru.freepik.com is licensed under Free
Руки водителя в перчатках на руле зимой (вид из салона)

Luvas brancas: o novo ponto focal

As luvas deixaram de ser itens puramente utilitários para se tornarem protagonistas em coleções de marcas como Acne Studios, Calvin Klein e Tom Ford. O couro branco — variando do tom puro ao marfim — é o principal marcador de estilo atual. As opções vão desde modelos curtos e minimalistas até as luvas operísticas, ideais para combinar com casacos ou blazers de mangas curtas.

Para a especialista em tendências Anna Morozova, o branco nas mãos funciona como um elemento iluminador para todo o conjunto. Segundo a especialista, é uma maneira segura de introduzir luminosidade ao look sem a necessidade de mudanças radicais nas roupas.

Como combinar e estilizar

O uso do branco contrastante atua como um ponto de atenção que unifica a composição. Algumas combinações sugeridas incluem:

  • Total look preto: cria um visual gráfico e sofisticado.
  • Terno cinza: quebra a rigidez do traje executivo.
  • Jeans e camisa xadrez: eleva o visual casual a um nível mais elaborado.
  • Tons neutros: a combinação de couro branco com bege cria transições suaves.

Para harmonizar o visual, é possível coordenar as luvas com outros itens claros, como bolsas ou calçados, integrando a novidade a peças que já fazem parte do guarda-roupa há anos.

A nail expert Inna Serova alerta que, como o fundo claro das luvas evidencia qualquer imperfeição, o cuidado rigoroso com a higiene e o estado das unhas torna-se essencial ao adotar esse acessório.

Guia prático de uso

Para evitar o visual "uniforme": Fuja do algodão e do tricô fino. A aposta deve ser em couro, camurça ou materiais com texturas marcantes. Combine-os com modelagens oversized, botas robustas ou casacos de corte masculino para criar um contraste moderno.

Escolha do comprimento: Modelos curtos são versáteis para qualquer roupa de frio. Já as luvas longas harmonizam melhor com capas, coletes ou casacos com manga 3/4. O detalhe crucial é garantir que a luva entre sob a manga ou deixe uma faixa de pele propositalmente exposta.

Manutenção do couro branco: Em dias chuvosos ou úmidos, recomenda-se o uso de spray impermeabilizante. A limpeza deve ser feita com espumas específicas para couro ou solução suave de sabão, evitando secagem em radiadores para prevenir deformações do material.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Mulher
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mulher
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Mais populares
Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada

A mudança de estação exige a substituição de tons tropicais por paletas que equilibram o frescor residual com a sobriedade típica do novo período.

Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
Especialistas indicam métodos de correção estética para unhas curtas
Especialistas indicam métodos de correção estética para unhas curtas
últimos materiais
Designers apostam em luvas de couro branco para iluminar visuais sóbrios
Logística de grãos na Rússia passa por mudança estratégica urgente
Jeans cáqui surge como a principal alternativa ao denim azul tradicional
Explosão solar de classe M3.0 ocorre, mas Terra escapa de impactos severos
Batalhão de reservistas reforçará segurança de redes elétricas no Cáucaso
Queda brusca de glicose: os sinais de alerta antes da perda de consciência
Sofá afundando ou rangendo: como escolher um modelo que não estraga rápido
A ciência explica a lentidão extrema do bicho-preguiça
Decisão sobre taxa de juros na Rússia reflete pressão no mercado de combustíveis
Recuperação de movimentos após AVC: quando a evolução continua
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.