Designers apostam em luvas de couro branco para iluminar visuais sóbrios

Embora o maximalismo domine as passarelas de 2026 com tons vibrantes de fúcsia, laranja e ultramarino, o preto permanece como a cor base da temporada. Para equilibrar a sobriedade do monocromático com a tendência das cores, designers apostam em acentos pontuais, transformando acessórios em peças centrais do visual.

Photo: https://ru.freepik.com is licensed under Free Руки водителя в перчатках на руле зимой (вид из салона)

Luvas brancas: o novo ponto focal

As luvas deixaram de ser itens puramente utilitários para se tornarem protagonistas em coleções de marcas como Acne Studios, Calvin Klein e Tom Ford. O couro branco — variando do tom puro ao marfim — é o principal marcador de estilo atual. As opções vão desde modelos curtos e minimalistas até as luvas operísticas, ideais para combinar com casacos ou blazers de mangas curtas.

Para a especialista em tendências Anna Morozova, o branco nas mãos funciona como um elemento iluminador para todo o conjunto. Segundo a especialista, é uma maneira segura de introduzir luminosidade ao look sem a necessidade de mudanças radicais nas roupas.

Como combinar e estilizar

O uso do branco contrastante atua como um ponto de atenção que unifica a composição. Algumas combinações sugeridas incluem:

Total look preto: cria um visual gráfico e sofisticado.

cria um visual gráfico e sofisticado. Terno cinza: quebra a rigidez do traje executivo.

quebra a rigidez do traje executivo. Jeans e camisa xadrez: eleva o visual casual a um nível mais elaborado.

eleva o visual casual a um nível mais elaborado. Tons neutros: a combinação de couro branco com bege cria transições suaves.

Para harmonizar o visual, é possível coordenar as luvas com outros itens claros, como bolsas ou calçados, integrando a novidade a peças que já fazem parte do guarda-roupa há anos.

A nail expert Inna Serova alerta que, como o fundo claro das luvas evidencia qualquer imperfeição, o cuidado rigoroso com a higiene e o estado das unhas torna-se essencial ao adotar esse acessório.

Guia prático de uso

Para evitar o visual "uniforme": Fuja do algodão e do tricô fino. A aposta deve ser em couro, camurça ou materiais com texturas marcantes. Combine-os com modelagens oversized, botas robustas ou casacos de corte masculino para criar um contraste moderno.

Escolha do comprimento: Modelos curtos são versáteis para qualquer roupa de frio. Já as luvas longas harmonizam melhor com capas, coletes ou casacos com manga 3/4. O detalhe crucial é garantir que a luva entre sob a manga ou deixe uma faixa de pele propositalmente exposta.

Manutenção do couro branco: Em dias chuvosos ou úmidos, recomenda-se o uso de spray impermeabilizante. A limpeza deve ser feita com espumas específicas para couro ou solução suave de sabão, evitando secagem em radiadores para prevenir deformações do material.