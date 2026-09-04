Jeans cáqui surge como a principal alternativa ao denim azul tradicional

A atualização do guarda-roupa para a temporada de transição prioriza a praticidade, substituindo detalhes excessivos por texturas sóbrias e tons neutros. O foco agora recai sobre a reinterpretação de peças básicas, onde a mudança de cor e material redefine a silhueta de itens essenciais.

Photo: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Черный клатч с золотой цепью

Bombers: a evolução da peça externa

As jaquetas de corte solto e design limpo continuam em alta, mas com materiais mais sofisticados. Destacam-se a estampa xadrez clássica e os tecidos que imitam a camurça, que conferem um aspecto mais formal do que o nylon tradicional. Cores profundas, como o chocolate e o cobalto, aliadas ao colarinho currents, transformam a bomber no elemento central do visual, permitindo que ela substitua blazers ou casacos leves.

Jeans cáqui e novas combinações

O denim azul tradicional cede espaço para tonalidades oliva e areia. O tom cáqui surge como alternativa versátil, harmonizando bem com camisetas brancas e tricôs cinzas. Para evitar que a cor apague o tom da pele, a escolha do subtom correto é fundamental. Em termos de modelagem, os estilos cargo e as peças com dobra na barra ajudam a quebrar a monotonia do dia a dia e facilitam a combinação com calçados de outono.

Tricôs e calçados: foco no conforto

A estratégia para dias de temperatura instável é a sobreposição. Os suéteres de tricô com zíper frontal até a metade do peito permitem regular a temperatura corporal e facilitam a criação de camadas ao serem usados sobre camisetas de manga longa.

Nos pés, a preferência recai sobre loafters com franzidos macios e mules sem salto. O diferencial desses modelos é a capacidade de manter uma aparência sofisticada enquanto oferecem solados confortáveis para o uso prolongado.

Equilíbrio de cores e texturas

O contraste visual é alcançado ao combinar a rigidez do denim com a maciez do tricô. Para renovar a paleta de cores sem a necessidade de mudanças radicais, a aposta está nos tons bordô, azul-marinho e creme.

Substituições sugeridas:

Troque o cardigã fino por um suéter com zíper parcial.

Substitua o jeans azul justo por modelos largos em tom cáqui.

Troque a bomber esportiva de nylon por versões xadrez ou em camurça.

Substitua os loafers rígidos por modelos macios com franzidos ou mules.

Guia de estilo rápido

Combinações para jeans cáqui: Cores neutras como off-white, cinza mescla e azul-marinho são as escolhas ideais. Para criar contraste, acessórios ou calçados em bordô são indicados.

Dica para tricôs com zíper: Para evitar um visual excessivamente simples, utilize uma camiseta ou camisa de cor contrastante por baixo, mantendo o zíper parcialmente aberto para dar estrutura ao look.