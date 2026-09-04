Estética dos anos 2000 influencia tendências de manicure para 2026

As unhas com brilhos e pedrarias retornam com força, resgatando a estética glamourosa dos anos 2000. A tendência, que transforma a manicure em uma joia, abrange desde a aplicação de glitters e strass delicados até o uso de cristais volumosos e pérolas. Para a temporada 2026, o visual surge mais refinado e com diversas possibilidades de aplicação.

Photo: www.magnific.com/ru by magnific, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Маникюр с глиттером и блестками

O efeito "doce de cristal"

Um dos principais impulsos desse movimento veio do trabalho da manicure Zola Ganzorigt para Kylie Jenner. O design, apelidado de "doce de cristal", gerou um impacto imediato nas redes sociais, elevando as buscas globais pelo estilo em 311%. Essa abordagem aposta em acabamentos densos e cintilantes, com aspecto quase arquitetônico sobre a unha.

Do minimalismo ao maximalismo

A versatilidade do estilo permite diferentes interpretações. Enquanto Dua Lipa e Sabrina Carpenter exibem desde padrões florais discretos feitos com pedras minúsculas até o efeito ombré de cristais, onde o brilho se funde gradualmente à cor da base.

As bedazzled nails agora convivem com a tendência da manicure joalheria, que incorpora anéis e correntes reais nas unhas, além de combinações de cores contrastantes. A customização é o ponto central: a escolha pode variar entre um único detalhe de destaque no dedo anelar ou a transformação completa de todas as unhas em acessórios de luxo.