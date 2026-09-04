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Manicure francesa ganha versões com subtons frios para a nova temporada

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Setembro impõe um desafio visual: as cores neon e os tons tropicais perdem o sentido, mas a transição para a paleta pesada do inverno nem sempre é imediata. A solução reside nos tons de transição, que mantêm o frescor para quem ainda usa sandálias, mas introduzem a sobriedade característica do outono.

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A aposta atual combina tons neutros brilhantes, neons suavizados e acabamentos frios. Além dos clássicos como cereja e moka, surgem o cromo glacial, o lima empoeirado e versões modernizadas da manicure francesa.

Cores para a transição de temporada

  • Pêssego Glossy: Longe das versões alaranjadas e vibrantes, a tendência agora é o pêssego leitoso e levemente opaco. O efeito visual assemelha-se a um véu translúcido com brilho intenso, ideal para quem busca manter a leveza do verão com mais sofisticação.
  • Vermelho Cereja: Um tom intermediário entre o vermelho tomate do verão e o bordô profundo. Para um visual mais sofisticado, recomenda-se o uso de esmaltes com acabamento espelhado, que moderniza a cor clássica.
  • Cromo Glacial: O efeito cromado migra dos tons quentes para o prateado frio. Para evitar um visual excessivamente futurista, a indicação é manter as unhas curtas ou optar por uma cobertura cromada semitransparente.
  • Café Moka: O marrom é a escolha mais direta para alinhar os pés ao guarda-roupa de outono. O tom moka é versátil e combina com diversas cores de roupas. O ponto central é o acabamento: um top coat de brilho máximo evita que a cor pareça opaca.
  • Lima Suavizado: Uma alternativa para quem não quer abrir mão das cores. O detalhe está na tonalidade "empoeirada" e calma, evitando o neon. Quando combinado com cores básicas como bege, cinza ou branco, funciona como um acento estilístico discreto.
  • French Frio: A atualização da pedicura francesa consiste na troca da base tradicional bege por subtons lilás, cinza suave ou nude frio, mantendo a ponta em branco puro. O resultado é um visual limpo, porém mais atual que a versão convencional.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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