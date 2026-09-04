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O maximalismo domina os acessórios de outono-inverno 2026

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Os acessórios para a temporada outono-inverno 2026 abandonam o minimalismo. O foco agora é o maximalismo, onde os detalhes assumem o papel central e transformam combinações básicas de roupas.

Девушка в туфлях
Photo: Pravda.ru by Яна Климова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Девушка в туфлях

Bolsas sem fecho

Modelos abertos, que criam uma aparência de desleixo, ganham destaque nas coleções da Balenciaga, Fendi e Loewe. Para conciliar a estética com a segurança, muitas dessas peças possuem compartimentos internos ocultos para itens de valor.

Lenços triangulares de couro

O formato clássico dos pequenos lenços de cashmere ressurge em couro nas passarela da Givenchy, Nanushka e Niccolò Pasqualetti. A peça adiciona rigidez e textura ao visual, podendo ser usada tanto na frente quanto na parte posterior do pescoço.

Broches florais

Ornamentos botânicos volumosos transitam do verão para o outono. A Chanel e Sergio Hudson apresentam broches em formato de cravos grandes e caules únicos, acessórios que servem para renovar blazers, camisas ou camisetas simples.

Estética Cowboy

O estilo western expande-se para além das botas na temporada AW26. O foco agora está em cintos de couro robustos com fivelas (Chloé), chapéus rígidos (Jean Paul Gaultier), franjas de couro (Ralph Lauren) e bandanas clássicas (Agnès B). Os itens podem ser usados isoladamente ou combinados.

Meias de destaque

Prada, Isabel Marant e Dries Van Noten apostam em meias com cores vibrantes, estampas ou decorações, deslocando a atenção visual para a parte inferior do look.

Joias Boho hipertrofiadas

O estilo boho retorna com acessórios de dimensões exageradas: pulseiras largas, contas de cerâmica e pingentes de penas ou dentes. Zimmermann e Chloé sugerem o uso dessas peças para imprimir um tom étnico ao visual urbano.

Luvas acima do cotovelo

As luvas longas de couro mantêm a relevância para os dias frios. A paleta de cores varia entre o preto da Boss, o cinza da Mugler, o oliva da Zimmermann e o camurça bordô da Max Mara. Os modelos que cobrem o cotovelo unem a função térmica à estética.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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