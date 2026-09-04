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Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios

Mulher

Cabelos de baixa porosidade possuem as cutículas da fibra capilar muito fechadas. Essa característica cria uma barreira física que impede a entrada de água e de ativos cosméticos no interior do fio. O resultado é um ciclo comum: os produtos ficam depositados na superfície, gerando o efeito de filme e o acúmulo de resíduos (build-up), enquanto o núcleo do cabelo permanece seco.

Пляжные локоны
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Пляжные локоны

Os sinais mais evidentes desse tipo de cabelo são a demora para molhar completamente durante a lavagem e o tempo prolongado de secagem natural. Outro ponto típico é o contraste visual: o cabelo apresenta brilho externo, mas a sensação ao toque é de ressecamento.

Escolha de ingredientes e restrições

Para que o cuidado seja efetivo, é necessário priorizar texturas leves. O foco deve estar em:

  • Recomendados: Umectantes, como o ácido hialurônico e a glicerina, além de óleos leves, como o de amêndoas e o de argan, que conseguem atravessar a barreira da cutícula com maior facilidade.
  • Restrições: Óleos pesados e manteigas, como as de coco, karité e rícino, além de óleos minerais e petrolato. Segundo cosmetólogos, esses componentes tendem a envolver o fio sem penetrar, o que provoca oleosidade excessiva e perda de volume.

Estratégias de cuidado e mecanismos

A eficácia do tratamento depende da limpeza da superfície do fio e do peso molecular dos componentes utilizados.

Limpeza e Detox
Produtos de limpeza profunda (clarifying) são essenciais. Itens à base de vinagre de maçã ou ácido fítico auxiliam na remoção de depósitos minerais, como cálcio e magnésio, além de resíduos de finalizadores. Esse processo prepara a cutícula para receber a hidratação.

Hidratação e Nutrição
Em vez de máscaras densas, a indicação são cremes leves e sprays. Esses produtos utilizam óleos como jojoba ou babassu, que não sobrecarregam a estrutura capilar. Para a retenção de umidade, o ácido hialurônico é indicado por sua capacidade de atrair água para o interior do fio.

Controle de Frizz
Para controlar o frizz em cabelos densos ou cacheados de baixa porosidade, utilizam-se complexos poliméricos com glicerina. Um detalhe técnico importante é a necessidade de termoativação: esses produtos só entregam o efeito desejado com o uso de secador ou modeladores térmicos.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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