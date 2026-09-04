Cabelos de baixa porosidade: por que a hidratação não penetra nos fios

Cabelos de baixa porosidade possuem as cutículas da fibra capilar muito fechadas. Essa característica cria uma barreira física que impede a entrada de água e de ativos cosméticos no interior do fio. O resultado é um ciclo comum: os produtos ficam depositados na superfície, gerando o efeito de filme e o acúmulo de resíduos (build-up), enquanto o núcleo do cabelo permanece seco.
Os sinais mais evidentes desse tipo de cabelo são a demora para molhar completamente durante a lavagem e o tempo prolongado de secagem natural. Outro ponto típico é o contraste visual: o cabelo apresenta brilho externo, mas a sensação ao toque é de ressecamento.
Para que o cuidado seja efetivo, é necessário priorizar texturas leves. O foco deve estar em:
A eficácia do tratamento depende da limpeza da superfície do fio e do peso molecular dos componentes utilizados.
Limpeza e Detox
Produtos de limpeza profunda (clarifying) são essenciais. Itens à base de vinagre de maçã ou ácido fítico auxiliam na remoção de depósitos minerais, como cálcio e magnésio, além de resíduos de finalizadores. Esse processo prepara a cutícula para receber a hidratação.
Hidratação e Nutrição
Em vez de máscaras densas, a indicação são cremes leves e sprays. Esses produtos utilizam óleos como jojoba ou babassu, que não sobrecarregam a estrutura capilar. Para a retenção de umidade, o ácido hialurônico é indicado por sua capacidade de atrair água para o interior do fio.
Controle de Frizz
Para controlar o frizz em cabelos densos ou cacheados de baixa porosidade, utilizam-se complexos poliméricos com glicerina. Um detalhe técnico importante é a necessidade de termoativação: esses produtos só entregam o efeito desejado com o uso de secador ou modeladores térmicos.
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A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.