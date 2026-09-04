Yana Klimova explica como acessórios de pescoço alongam a silhueta

O uso de lenços e echarpes vai além da proteção contra o vento; essas peças funcionam como ferramentas de styling para ajustar a silhueta, adicionar dinamismo a casacos básicos ou compensar a falta de golas. A forma como o tecido é fixado altera a percepção do visual sem a necessidade de novas compras.

Técnicas para o cotidiano

A "alça" é o método mais prático: o acessório é dobrado ao meio, colocado no pescoço e as pontas são passadas pelo buraco formado. Essa técnica equilibra o volume de jaquetas e blazers. Para um visual mais leve, o nó solto — com uma volta no pescoço e as pontas amarradas sem tensão — combina bem com casacos retos e peças de couro, evitando sobrecarregar a parte superior do corpo.

"O uso correto dos acessórios permite alongar a silhueta, especialmente se evitarmos o excesso de volume na região do peito e do pescoço", afirmou Yana Klimova em conversa com a Pravda.Ru.

Volume e camadas

Para temperaturas mais baixas, o enrolamento duplo é a melhor opção. O lenço é passado duas vezes ao redor do pescoço, com as pontas soltas para criar textura ou escondidas sob a roupa. Outra variação é o "estilo gola", onde o acessório é enrolado várias vezes com as pontas fixadas internamente, ideal para puffer jackets ou modelos com golas minimalistas.

"A sobreposição no período de outono deve ser funcional. É preciso cuidar para que as dobras do lenço não criem um caos visual", observou Anna Morozova em conversa com a Pravda.Ru.

Definição de cintura e linhas limpas

A echarpe jogada sobre os ombros, sem nós, é a escolha clássica para ambientes internos. Para definir a silhueta, especialistas recomendam fixar a peça na cintura com um cinto fino. Já o nó traseiro — onde as pontas são levadas para trás do pescoço e amarradas — elimina o volume frontal e destaca a linha do pescoço.

"O segredo da elegância está na simplicidade: quanto menos detalhes decorativos no nó, mais sofisticado parece o conjunto", explicou Aliya Sadykova em conversa com a Pravda.Ru.

Ajustes rápidos de estilo

Nó muito apertado: Deixe as dobras mais soltas para ganhar volume natural.

Deixe as dobras mais soltas para ganhar volume natural. Lenço cobrindo o rosto: Opte pelo nó traseiro para limpar as linhas do visual.

Opte pelo nó traseiro para limpar as linhas do visual. Echarpe escorregando dos ombros: Utilize um cinto fino para prendê-la ao corpo.

Dicas práticas

Um erro comum na escolha do lenço é ignorar a densidade do tecido em relação à peça de roupa, o que pode gerar conflitos de textura. Para alongar visualmente o pescoço, a recomendação é apostar em linhas verticais, como a echarpe simplesmente jogada sobre os ombros. Além disso, a fixação com cinto na cintura é eficaz para estruturar figuras com acessórios volumosos.