Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Yana Klimova explica como acessórios de pescoço alongam a silhueta

Mulher

O uso de lenços e echarpes vai além da proteção contra o vento; essas peças funcionam como ferramentas de styling para ajustar a silhueta, adicionar dinamismo a casacos básicos ou compensar a falta de golas. A forma como o tecido é fixado altera a percepção do visual sem a necessidade de novas compras.

Técnicas para o cotidiano

A "alça" é o método mais prático: o acessório é dobrado ao meio, colocado no pescoço e as pontas são passadas pelo buraco formado. Essa técnica equilibra o volume de jaquetas e blazers. Para um visual mais leve, o nó solto — com uma volta no pescoço e as pontas amarradas sem tensão — combina bem com casacos retos e peças de couro, evitando sobrecarregar a parte superior do corpo.

"O uso correto dos acessórios permite alongar a silhueta, especialmente se evitarmos o excesso de volume na região do peito e do pescoço", afirmou Yana Klimova em conversa com a Pravda.Ru.

Volume e camadas

Para temperaturas mais baixas, o enrolamento duplo é a melhor opção. O lenço é passado duas vezes ao redor do pescoço, com as pontas soltas para criar textura ou escondidas sob a roupa. Outra variação é o "estilo gola", onde o acessório é enrolado várias vezes com as pontas fixadas internamente, ideal para puffer jackets ou modelos com golas minimalistas.

"A sobreposição no período de outono deve ser funcional. É preciso cuidar para que as dobras do lenço não criem um caos visual", observou Anna Morozova em conversa com a Pravda.Ru.

Definição de cintura e linhas limpas

A echarpe jogada sobre os ombros, sem nós, é a escolha clássica para ambientes internos. Para definir a silhueta, especialistas recomendam fixar a peça na cintura com um cinto fino. Já o nó traseiro — onde as pontas são levadas para trás do pescoço e amarradas — elimina o volume frontal e destaca a linha do pescoço.

"O segredo da elegância está na simplicidade: quanto menos detalhes decorativos no nó, mais sofisticado parece o conjunto", explicou Aliya Sadykova em conversa com a Pravda.Ru.

Ajustes rápidos de estilo

  • Nó muito apertado: Deixe as dobras mais soltas para ganhar volume natural.
  • Lenço cobrindo o rosto: Opte pelo nó traseiro para limpar as linhas do visual.
  • Echarpe escorregando dos ombros: Utilize um cinto fino para prendê-la ao corpo.

Dicas práticas

Um erro comum na escolha do lenço é ignorar a densidade do tecido em relação à peça de roupa, o que pode gerar conflitos de textura. Para alongar visualmente o pescoço, a recomendação é apostar em linhas verticais, como a echarpe simplesmente jogada sobre os ombros. Além disso, a fixação com cinto na cintura é eficaz para estruturar figuras com acessórios volumosos.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Mulher
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
O erro na escolha do calçado que pode encurtar a silhueta
Mulher
O erro na escolha do calçado que pode encurtar a silhueta
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Mulher
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Mais populares
Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada

A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.

Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta
Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Estudo preliminar aponta evento incomum em detector de partículas massivas
Como evitar o efeito máscara na maquiagem do rosto
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
Chery e Haval não estão no Top 10: a realidade do mercado chinês em 2025
últimos materiais
Ruído na marcha neutra? O sinal que alerta para o desgaste da transmissão manual
Especialistas indicam métodos de correção estética para unhas curtas
O segredo por trás do pequeno bolso frontal das calças jeans
Combinação de jeans e botas recebe atualizações de design para 2026
Ferrovias Russas batem recorde de contêineres da China em agosto
Demanda agrícola eleva preços do diesel ao pico de quatro anos no Brasil
Kamchatka terá novo porto marítimo com foco em terminais petrolíferos
Paracetamol ou ibuprofeno: quando a escolha errada pode sobrecarregar os órgãos
Zinco e selênio na alimentação: onde encontrar esses minerais para a saúde
Análise de gastos energéticos: desempenho de Apple, Samsung, Garmin e Fitbit
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.