Especialistas indicam métodos de correção estética para unhas curtas

Unhas curtas deixaram de ser apenas uma escolha por conveniência para se tornarem uma opção estética consciente. O minimalismo no cuidado com as mãos, quando aliado a técnicas de design, pode realçar a elegância das mãos tanto quanto comprimentos extensos.
O desafio principal de quem prefere unhas compactas é a sensação visual de que as falanges foram encurtadas. No entanto, a manipulação de cores e linhas permite criar a ilusão de dedos mais longos, transformando a manicure em uma ferramenta de correção estética.
Uma das formas mais diretas de alongar visualmente os dedos é apagar a linha de demarcação entre a pele e a unha. A escolha de um tom nude que combine com a cor da epiderme cria uma linha vertical contínua. Para peles claras, tons leitosos e rosa-claro são indicados; já para peles morenas ou negras, bases em tons de caramelo e areia funcionam melhor.
A especialista em formulações cosméticas Alina Chernova alerta que ignorar o subtom da pele é um erro comum. Caso o esmalte seja excessivamente cinzento ou amarelado em relação à pele, o efeito é oposto: as mãos podem parecer cansadas e as unhas ainda mais curtas.
Assim como na moda, as linhas verticais funcionam para alongar a silhueta. No nail art, traçar uma linha fina e centralizada na unha estende visualmente a forma. O segredo está na sobriedade: desenhos grandes ou elementos horizontais fragmentam a superfície, tornando os dedos visualmente mais largos. Para quem busca contraste, cores profundas como ameixa ou oliva sobre fundos claros são opções eficientes para criar essas linhas finas.
A francesinha clássica, com a faixa branca larga, costuma "roubar" espaço em unhas curtas. A alternativa é o micro-french, onde a linha branca é extremamente fina, quase a espessura de um fio de cabelo.
Outra técnica é o design lunar. Deixar a base da unha (a lunula) transparente ou desenhá-la em formato de triângulo pontiagudo voltado para cima adiciona alguns milímetros visuais à placa. Segundo a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova, a lunula triangular cria um vetor adicional que engana o olhar, tornando a falange mais estreita e longa.
O efeito ombré, com a transição de cores do escuro para o claro na vertical, é um recurso poderoso de correção. Atualmente, o acabamento acetinado tem ganhado espaço em relação ao brilho espelhado, pois seu reflexo suave não cria flashes abruptos que distraiam a atenção da forma da unha. O estilo "marshmallow" também é uma opção, desde que seja aplicado em versões planas, sem volume 3D.
Julia Fomina, mestre em serviços de unhas, observa que o acabamento acetinado ajuda a disfarçar irregularidades da placa ungeal, que tendem a ficar mais evidentes em comprimentos curtos sob o brilho intenso do gloss.
Existem cores proibidas? Coberturas escuras e foscas, sem design, podem fazer a unha parecer excessivamente pequena. Para usar tons escuros, a dica é deixar pequenas margens sem pintar nas laterais da unha para afiná-la visualmente.
O esmalte transparente alonga? Apenas se o leito da unha já for naturalmente longo. Para correção visual, bases camufladoras são mais indicadas, pois uniformizam a cor e suavizam a borda livre.
Qual a melhor forma? O "quadrado suave" ou o oval são as melhores escolhas. A forma oval, especificamente, continua a linha natural do dedo, afinando a mão.
Pode-se usar pó cromado (vtiroka)? Sim, preferencialmente em tons perolados. Metais muito agressivos criam reflexos que evidenciam os limites reais da unha, eliminando a ilusão de comprimento.
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A nova temporada de unhas deixa de lado o maximalismo vibrante para adotar uma estética baseada em tons que remetem à natureza e à sofisticação.