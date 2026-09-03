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Combinação de jeans e botas recebe atualizações de design para 2026

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A combinação de jeans e botas continua sendo a base do guarda-roupa para temperaturas mais baixas, mas a temporada 2026 traz atualizações no design. O foco sai dos modelos básicos de solado plano e entra em calçados com texturas marcantes, silhuetas pontiagudas e tons de luxo.

Женщина на улице
Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина на улице

A versatilidade dessas tendências permite que peças já existentes — como jeans retos, largos ou wide leg — ganhem nova vida apenas com a troca do calçado, sem a necessidade de renovar todo o vestuário.

Materiais e Cores

Camurça em tons de latte: As cores bege e marrom claro substituem o chocolate profundo. A camurça nestes tons suaviza o visual do denim e combina com azul clássico, índigo e preto desbotado.

Couro envernizado: O brilho do verniz cria um contraste direto com a textura fosca do jeans. Modelos em preto e marrom escuro transformam o visual casual em algo mais elaborado.

Estampas animal print: Onça, zebra e cobra funcionam como cores neutras que adicionam interesse visual. A recomendação é combiná-las com partes superiores simples e minimalistas.

Silhuetas e Saltos

Bico fino: O design pontiagudo torna-se mais expressivo nesta temporada. Esse formato alonga a silhueta, especialmente quando a bota aparece sob calças largas. O efeito é mantido independentemente do tipo de salto — seja stiletto, bloco ou baixo.

Salto Kitten: O salto baixo e delicado migrou dos scarpins para as botas. É a opção para quem busca feminilidade e conforto, criando um equilíbrio entre a informalidade dos tênis e a rigidez dos saltos altíssimos.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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