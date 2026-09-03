Tons profundos e saturados dominam a paleta de unhas desta temporada

A paleta de cores para as unhas nesta temporada abandona o maximalismo vibrante em favor de tons profundos e saturados, adequados à estética de outono.

Photo: Pravda.ru by Инна Серова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Темно-оливковый маникюр

Tons Vinho e Bordô

As cores cereja, bordô e "sangue de boi" retornam como opções universais. Segundo a nail artist Katerina Tsabileva, a preferência por esses tons reflete a volta de um estilo elegante e sofisticado, que confere mais status ao visual.

Oliva e Verde Musgo

Como alternativa aos tradicionais marrons e vermelhos, surgem as gamas verdes que remetem às cores da natureza. Tsabileva pontua que as tonalidades oliva e musgo são ideais para quem busca individualidade e modernidade sem recorrer à excentricidade.

Ameixa e Púrpura Noturno

Os tons púrpura assumem um caráter mais dramático, com destaque para o ameixa saturado e o roxo escuro, quase preto. Especialistas indicam que essas cores funcionam como uma substituição mais interessante ao esmalte preto convencional.

Cromo e Metalizado

O acabamento espelhado mantém a dominância. A técnica consiste em aplicar um pó cromado sobre cores base como chocolate, oliva ou vinho. O resultado é um efeito multidimensional que torna o manicure visualmente mais complexo e tecnológico.

Rosa Natural

O minimalismo segue presente através de tons de rosa translúcidos. Vicky Ornellas, especialista global da Salon Perfect, afirma que a tendência atual é variar a densidade da cor, transitando entre o efeito "nu" (quase imperceptível) e tons de rosa mais densos, porém naturais.