Anna Morozova explica a importância de peças estruturadas para a silhueta

A jaqueta de couro, após os 40 anos, deixa de ser um símbolo de rebeldia rock'n'roll para se tornar uma peça estratégica de elegância. O erro mais comum é mantê-la associada a jeans skinny e botas pesadas, combinações que podem sobrecarregar o visual e torná-lo datado.

Photo: Pravda.ru by Алия Садыкова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Девушка в карго штанах

A chave para a modernização do look está no contraste de texturas e no ajuste das proporções. Ao unir a rigidez do couro com tecidos fluidos ou cortes clássicos, é possível construir um guarda-roupa com aparência sofisticada e atual.

Saia midi: feminilidade e contraste

Combinar a jaqueta de couro com saias midi é um dos recursos mais eficazes para alongar a silhueta. O contraste entre a estrutura da peça superior e a leveza da saia cria profundidade visual. Tecidos como cetim, plissados e materiais fluidos em tons de chocolate, off-white ou azul profundo elevam a composição para um patamar mais premium.

Calças amplas e jogo de volumes

Para um visual contemporâneo e despojado, a aposta deve ser em calças largas ou jeans de corte amplo. Nesse caso, a jaqueta deve ter um ajuste preciso para equilibrar o volume da parte inferior. Modelos mais curtos são ideais para definir a cintura e alongar as pernas. Como base, recomenda-se o uso de gola alta fina ou camisetas de algodão encorpado.

"Ao escolher entre o oversize e o clássico, priorize as peças estruturadas. São elas que definem a silhueta que consideramos elegante", afirma Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Vestido midi: equilíbrio estrutural

O duo de vestido midi com jaqueta de couro é um clássico versátil. Estampas delicadas ou cores sólidas são equilibradas pela rigidez do couro, oferecendo uma alternativa dinâmica ao estilo old money. Para finalizar, mocassins ou botas de salto bloco garantem a mobilidade necessária para o dia a dia.

Critérios para a escolha do modelo ideal

Para quem busca renovar a peça, as cores sugeridas para a temporada de outono 2026 vão além do preto, incluindo tons de vinho, grafite e café. O minimalismo é a regra: evitar zíperes excessivos e cintos volumosos torna a jaqueta um investimento duradouro e universal.

"A regra principal é a moderação. Se a jaqueta possui muita textura, os acessórios devem ser minimalistas. Isso mantém o couro como o elemento central do look sem sobrecarregar a imagem", pontua Sofya Cherepanova, stylist de imagem.

Guia de substituições rápidas

Em vez de: Jeans skinny $\rightarrow$ Use: Calças pantalona ou wide leg.

Jeans skinny $\rightarrow$ Calças pantalona ou wide leg. Em vez de: Botas com correntes $\rightarrow$ Use: Mocassins elegantes ou sapatilhas.

Botas com correntes $\rightarrow$ Mocassins elegantes ou sapatilhas. Em vez de: Excesso de ferragens $\rightarrow$ Use: Corte minimalista e sem adornos.

Excesso de ferragens $\rightarrow$ Corte minimalista e sem adornos. Em vez de: Jaquetas curtas com minissaia $\rightarrow$ Use: Comprimento midi para proporções harmônicas.

Dúvidas comuns de styling

Quais acessórios evitar?

Cintos com fivelas gigantes, correntes pesadas e spikes. Como a jaqueta já é visualmente forte, as joias e acessórios devem ser discretos.

É possível usar no escritório?

Sim, desde que combinada com calças de alfaiataria, saias lápis e camisas sociais, funcionando como substituta do blazer.

Quais as cores mais universais?

Além do preto, o marrom profundo, azul-marinho e bordô são escolhas nobres que suavizam o tom da pele.

Qual calçado valoriza mais o look?

Mocassins de couro, botas de cano alto com salto estável ou tênis minimalistas sem logotipos evidentes.