Como evitar o efeito máscara na maquiagem do rosto

Conseguir um tom de pele uniforme sem aquele aspecto artificial de "máscara" depende menos da quantidade de produtos e mais da preparação da pele e da técnica de aplicação. Quando a sequência de texturas é ignorada, mesmo cosméticos de alta performance podem evidenciar descamações ou acumular-se nas linhas de expressão.

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Preparação e hidratação

A base tende a formar manchas em peles desidratadas. O processo ideal começa com a limpeza suave e a tonificação. O creme hidratante deve ser aplicado com a pele ainda úmida, o que cria uma superfície lisa e impede que os pigmentos da maquiagem retirem a umidade das células.

Para evitar que a maquiagem marque o relevo da pele após algumas horas, a recomendação é optar por produtos que contenham componentes de cuidado, como o óleo de jojoba, que suaviza a epiderme e mantém a flexibilidade da cobertura.

Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele, observa que o uso de patches resfriados antes da maquiagem ajuda a reduzir o inchaço matinal. Isso suaviza visualmente a área sob os olhos, permitindo o uso de menos corretivo.

Texturas: a aposta no viço

Coberturas totalmente matte podem envelhecer a aparência, pois acentuam as rugas mímicas. A tendência atual prioriza a pele com um brilho delicado. Nesse sentido, os pós assados levam vantagem sobre os prensados comuns: sua tecnologia de fabricação preserva componentes hidratantes e inclui partículas peroladas que criam um efeito de "foco suave".

A escolha da ferramenta altera a densidade e o resultado final:

Esponja úmida: alta cobertura, ideal para camuflar vermelhidões e para looks noturnos.

alta cobertura, ideal para camuflar vermelhidões e para looks noturnos. Pincel fofo: cobertura leve, proporcionando efeito de "blur" e correção de poros.

cobertura leve, proporcionando efeito de "blur" e correção de poros. Dedos: cobertura média, promovendo uma fusão natural devido ao calor das mãos.

Técnicas de aplicação

Um erro comum é o excesso de produto. Uma quantidade equivalente a um grão de feijão é suficiente para todo o rosto, devendo ser distribuída com movimentos deslizantes do centro para as extremidades. Para imperfeições localizadas, o ideal é aplicar o corretivo pontualmente em vez de adicionar camadas de base em todo o rosto.

O pó assado oferece versatilidade: quando aplicado com técnica úmida, substitui a base com alta fixação; já a aplicação seca serve para selar a maquiagem de forma leve.

A maquiadora Anastasia Korshunova ressalta que, ao usar o pincel, é fundamental retirar o excesso de produto para garantir uma camada finíssima, evitando manchas ou o aspecto de "pó" no rosto.

Manutenção ao longo do dia

Adicionar novas camadas de cosméticos durante o dia costuma deixar a pele opaca. A abordagem profissional sugere a remoção do excesso de sebo ou de resíduos de base que tenham acumulado (especialmente na zona T) com um lenço umedecido, antes de aplicar uma nova camada de pó. Isso mantém a pureza da cor e a textura da pele.

Cuidados específicos

Para quem deseja dispensar a base, o pó assado com óleos hidratantes pode ser usado sozinho, uniformizando o tom e disfarçando pequenas imperfeições sem sobrecarregar a pele.

Em casos de descamação, a aplicação de pó diretamente sobre a área deve ser evitada. O correto é aplicar localmente um gel hidratante, aguardar a absorção e, somente então, utilizar o produto com cor.

Alina Chernova, especialista em composições cosméticas, alerta que a segurança da pele depende da higiene dos aplicadores. Esponjas utilizadas para aplicar pó úmido devem ser lavadas após cada uso para evitar a proliferação de bactérias.