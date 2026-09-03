Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27

Mulher

Acessórios de pele retornam ao guarda-roupa urbano para a temporada outono-inverno 2026/27, posicionando-se como alternativa aos casacos acolchoados e cachecóis convencionais. A proposta agora afasta-se do luxo conservador, utilizando texturas volumosas como ferramentas para criar visuais ousados e em camadas.

Графитовое пальто с пушистым воротником
Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/
Графитовое пальто с пушистым воротником

Uma gola de pele ou uma bolsa felpuda podem transformar um casaco de cashmere básico, adicionando volume e modernidade ao visual sem a necessidade de renovar toda a linha de agasalhos.

A gola de pele no street style

O destaque da temporada é o retorno do cachecol largo ou gola de pele. Para evitar um aspecto teatral ou excessivamente retrô, a recomendação é combinar a peça com texturas brutas. Um echarpe volumoso, por exemplo, harmoniza bem com modelos de jeans de cortes precisos e linhas definidas.

"O segredo da gola atual está na ironia. Não tente criar a imagem de uma diva dos anos 30; use a pele sobre um blazer oversized ou um trench coat tecnológico. Nesta temporada, a pele funciona como um complemento contrastante ao minimalismo", explica Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Bolsas felpudas e acessórios de destaque

Para quem prefere evitar volume próximo ao rosto, as bolsas de pele são a opção ideal. As tendências de 2026 abrangem desde modelos mini com pelos longos até totes macios e amplos. A peça serve como ponto de cor em looks neutros, com destaque para tons de esmeralda, bordô ou fúcsia.

Já as golas removíveis surgem como solução prática para adaptar o guarda-roupa ao frio, conferindo maior complexidade visual a casacos simples ou jaquetas de couro. A tendência atual aposta em dimensões generosas, com golas que cobrem os ombros. Para composições urbanas discretas, a escolha de cores em sintonia com a peça principal cria um efeito de monocromia em camadas.

Chapéus e joias

Nos acessórios de cabeça, a moda se afasta das tradicionais ushankas, priorizando modelos como boinas (estilo "tablet"), bonés de pele e clochês macios. Devido à textura do material, joias delicadas tendem a desaparecer; por isso, a indicação é o uso de acessórios robustos e formas volumosas.

Equilíbrio visual: como evitar o aspecto datado

O erro comum é a sobrecarga de elementos luxuosos. A modernidade do look reside no contraste: ao optar por um cachecol de pele, recomenda-se evitar penteados elaborados ou maquiagens noturnas intensas. Detalhes casuais, como meias coloridas combinadas com botas pesadas, ajudam a neutralizar o excesso de formalidade da pele.

"Encare a pele como qualquer outra textura, ao lado do couro, denim ou lã. As combinações mais bem-sucedidas de 2026/27 baseiam-se em opostos: pelos macios com couro bruto, ou uma muff felpuda com um terno executivo rigoroso", observa a estilista e image-maker Aliya Sadykova.

Guia de contrastes

  • Em vez de: Conjuntos completos de pele (chapéu + cachecol + bolsa) $\rightarrow$ Use: Apenas um ponto de destaque em pele para dar dinâmica ao visual.
  • Em vez de: Pele restrita a vestidos de festa $\rightarrow$ Use: Combinações com jeans e tênis para um estilo casual.
  • Em vez de: Apenas tons naturais $\rightarrow$ Use: Pele em cores vibrantes como foco central do look.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Cereja e ultramar dominam as tendências de moda para o outono 2026
Mulher
Cereja e ultramar dominam as tendências de moda para o outono 2026
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Mulher
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026
Mulher
Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026
Mais populares
A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la

A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.

A contaminação invisível da esponja de cozinha e como evitá-la
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Cápsulas plásticas para armazenamento subterrâneo surgem como alternativa ao concreto
Como amarrar cachecóis para mudar a percepção da silhueta
Alternativas a crossovers com baixo custo de manutenção e quilometragem
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Como usar pérolas no dia a dia sem parecer formal demais
Como a escolha da cintura nas calças flare altera a proporção do corpo
Guia prático para preparar hidratante labial caseiro com vaselina
Guia prático para preparar hidratante labial caseiro com vaselina
últimos materiais
Sinais de alerta: quando o hábito do cão no sofá indica problemas de saúde
Filé mignon suíno ressecado? A técnica com bacon que mantém a suculência
Caminhar não é suficiente: o que fazer para evitar tropeços e quedas
O erro comum que gasta a energia das petúnias no final do verão
Neuroimagem revela padrões de dopamina e consumo energético no autismo
Como limpar vidros sem deixar manchas usando vinagre
IA física migra de protótipos para operação industrial em larga escala
Bastidores sob pressão máxima: polícia espanhola expôs a verdade oculta sobre a fronteira de Ceuta
Pântano na Sibéria maior que a Suíça guarda tesouros de civilizações antigas
Rum com Coca-Cola: a técnica simples para extrair mais suco do limão
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.