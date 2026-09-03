Acessórios de pele voltam ao guarda-roupa urbano para 2026/27

Acessórios de pele retornam ao guarda-roupa urbano para a temporada outono-inverno 2026/27, posicionando-se como alternativa aos casacos acolchoados e cachecóis convencionais. A proposta agora afasta-se do luxo conservador, utilizando texturas volumosas como ferramentas para criar visuais ousados e em camadas.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Графитовое пальто с пушистым воротником

Uma gola de pele ou uma bolsa felpuda podem transformar um casaco de cashmere básico, adicionando volume e modernidade ao visual sem a necessidade de renovar toda a linha de agasalhos.

A gola de pele no street style

O destaque da temporada é o retorno do cachecol largo ou gola de pele. Para evitar um aspecto teatral ou excessivamente retrô, a recomendação é combinar a peça com texturas brutas. Um echarpe volumoso, por exemplo, harmoniza bem com modelos de jeans de cortes precisos e linhas definidas.

"O segredo da gola atual está na ironia. Não tente criar a imagem de uma diva dos anos 30; use a pele sobre um blazer oversized ou um trench coat tecnológico. Nesta temporada, a pele funciona como um complemento contrastante ao minimalismo", explica Anna Morozova, especialista em tendências de beleza.

Bolsas felpudas e acessórios de destaque

Para quem prefere evitar volume próximo ao rosto, as bolsas de pele são a opção ideal. As tendências de 2026 abrangem desde modelos mini com pelos longos até totes macios e amplos. A peça serve como ponto de cor em looks neutros, com destaque para tons de esmeralda, bordô ou fúcsia.

Já as golas removíveis surgem como solução prática para adaptar o guarda-roupa ao frio, conferindo maior complexidade visual a casacos simples ou jaquetas de couro. A tendência atual aposta em dimensões generosas, com golas que cobrem os ombros. Para composições urbanas discretas, a escolha de cores em sintonia com a peça principal cria um efeito de monocromia em camadas.

Chapéus e joias

Nos acessórios de cabeça, a moda se afasta das tradicionais ushankas, priorizando modelos como boinas (estilo "tablet"), bonés de pele e clochês macios. Devido à textura do material, joias delicadas tendem a desaparecer; por isso, a indicação é o uso de acessórios robustos e formas volumosas.

Equilíbrio visual: como evitar o aspecto datado

O erro comum é a sobrecarga de elementos luxuosos. A modernidade do look reside no contraste: ao optar por um cachecol de pele, recomenda-se evitar penteados elaborados ou maquiagens noturnas intensas. Detalhes casuais, como meias coloridas combinadas com botas pesadas, ajudam a neutralizar o excesso de formalidade da pele.

"Encare a pele como qualquer outra textura, ao lado do couro, denim ou lã. As combinações mais bem-sucedidas de 2026/27 baseiam-se em opostos: pelos macios com couro bruto, ou uma muff felpuda com um terno executivo rigoroso", observa a estilista e image-maker Aliya Sadykova.

Guia de contrastes

Em vez de: Conjuntos completos de pele (chapéu + cachecol + bolsa) $\rightarrow$ Use: Apenas um ponto de destaque em pele para dar dinâmica ao visual.

Conjuntos completos de pele (chapéu + cachecol + bolsa) $\rightarrow$ Apenas um ponto de destaque em pele para dar dinâmica ao visual. Em vez de: Pele restrita a vestidos de festa $\rightarrow$ Use: Combinações com jeans e tênis para um estilo casual.

Pele restrita a vestidos de festa $\rightarrow$ Combinações com jeans e tênis para um estilo casual. Em vez de: Apenas tons naturais $\rightarrow$ Use: Pele em cores vibrantes como foco central do look.