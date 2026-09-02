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O erro na escolha do calçado que pode encurtar a silhueta

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Quais sapatos podem prejudicar a silhueta? Erros de escolha para a temporada 2026

A escolha do calçado é o elemento final que define a harmonia de um look. No entanto, modelos inadequados podem comprometer a proporção do corpo, tornando peças de alta qualidade, como casacos estruturados ou jeans premium, visualmente desequilibradas. Para a temporada 2026, especialistas apontam cinco modelos que distorcem a geometria da silhueta e devem ser evitados.

Девушка выбирает лоферы
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Девушка выбирает лоферы

Plataformas ocultas e o peso visual

As botineiras com plataforma oculta, antes vistas como solução para ganhar altura com conforto, agora são evitadas por comprometerem a linha natural da perna. Esse design cria um efeito de peso excessivo na ponta dos pés, resultando em uma aparência mais baixa e robusta em vez de alongar a figura.

O excesso de ornamentos

Detalhes exagerados, como abundância de strass, zíperes aparentes, correntes e fivelas, sobrecarregam o visual. A estética atual prioriza a limpeza das linhas, especialmente no outono, onde tecidos densos como lã e cashmere já conferem volume ao conjunto. Até mesmo as botas chelsea seguem agora a tendência de designs minimalistas, focando na qualidade do material e na altura da silhueta em vez de ferragens agressivas.

Solados finos e a desproporção

Sapatos com solas de poucos milímetros podem criar um desequilíbrio visual quando combinados com peças volumosas, como casacos oversize ou jaquetas acolchoadas. Nesses casos, o pé parece desproporcionalmente pequeno, prejudicando a estabilidade visual da imagem. A moda feminina atual sugere solados com relevo ou espessura mínima para garantir maior presença visual.

"A condição da pele dos pés depende diretamente do microclima interno do calçado. Solados muito finos não oferecem a proteção necessária, o que pode levar ao resfriamento e ao ressecamento. Se os calcanhares ressecam mais rápido que o normal, vale verificar a espessura do solado", afirma Elena Sokolova, especialista em cuidados anti-idade, em conversa com a Pravda.Ru.

Texturas: o declínio do verniz

O couro envernizado em looks casuais tem perdido espaço por refletir a luz de forma excessiva, evidenciando vincos e desgastes. A preferência atual recai sobre texturas foscas, camurça e nobuck. Além disso, o bico arredondado excessivo é substituído pelo quadrado suave ou oval alongado, que auxiliam na percepção de pernas mais esbeltas, evitando que erros na escolha do calçado comprometam a estética final.

"Neste outono, observamos uma tendência forte voltada para a funcionalidade. Ao escolher as tendências de calçados, priorize texturas neutras. Isso permite combinar o mesmo par com um terno executivo ou com jeans casuais", destaca Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, à Pravda.Ru.

Modelo Desatualizado Alternativa Atual
Plataformas ou saltos ocultos Salto bloco estável
Bico arredondado curto Quadrado suave ou bico fino
Couro envernizado (casual) Couro fosco, camurça ou nobuck
Excesso de fivelas e strass Design minimalista e limpo

Dúvidas comuns sobre a escolha de calçados

  • Quais sapatos encurtam as pernas? Botineiras que terminam na parte mais larga do tornozelo, modelos com tiras horizontais contrastantes e saltos com plataforma oculta.
  • Tênis com casaco clássico são aceitáveis em 2026? Sim, desde que sejam modelos urbanos minimalistas ou designs assumidamente tecnológicos.
  • Qual a melhor opção para panturrilhas largas? Devem-se evitar botas que formam "pregas" (efeito sanfona). O ideal são modelos com cano rígido e amplo, que mantenham a forma e deixem um espaço entre a perna e o material.
  • Camurça ou couro para o outono? Embora impermeabilizantes permitam o uso de camurça na chuva, o couro fosco de qualidade continua sendo a melhor opção em termos de durabilidade e facilidade de manutenção em dias úmidos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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