O erro na escolha do calçado que pode encurtar a silhueta

A escolha do calçado é o elemento final que define a harmonia de um look. No entanto, modelos inadequados podem comprometer a proporção do corpo, tornando peças de alta qualidade, como casacos estruturados ou jeans premium, visualmente desequilibradas. Para a temporada 2026, especialistas apontam cinco modelos que distorcem a geometria da silhueta e devem ser evitados.
As botineiras com plataforma oculta, antes vistas como solução para ganhar altura com conforto, agora são evitadas por comprometerem a linha natural da perna. Esse design cria um efeito de peso excessivo na ponta dos pés, resultando em uma aparência mais baixa e robusta em vez de alongar a figura.
Detalhes exagerados, como abundância de strass, zíperes aparentes, correntes e fivelas, sobrecarregam o visual. A estética atual prioriza a limpeza das linhas, especialmente no outono, onde tecidos densos como lã e cashmere já conferem volume ao conjunto. Até mesmo as botas chelsea seguem agora a tendência de designs minimalistas, focando na qualidade do material e na altura da silhueta em vez de ferragens agressivas.
Sapatos com solas de poucos milímetros podem criar um desequilíbrio visual quando combinados com peças volumosas, como casacos oversize ou jaquetas acolchoadas. Nesses casos, o pé parece desproporcionalmente pequeno, prejudicando a estabilidade visual da imagem. A moda feminina atual sugere solados com relevo ou espessura mínima para garantir maior presença visual.
"A condição da pele dos pés depende diretamente do microclima interno do calçado. Solados muito finos não oferecem a proteção necessária, o que pode levar ao resfriamento e ao ressecamento. Se os calcanhares ressecam mais rápido que o normal, vale verificar a espessura do solado", afirma Elena Sokolova, especialista em cuidados anti-idade, em conversa com a Pravda.Ru.
O couro envernizado em looks casuais tem perdido espaço por refletir a luz de forma excessiva, evidenciando vincos e desgastes. A preferência atual recai sobre texturas foscas, camurça e nobuck. Além disso, o bico arredondado excessivo é substituído pelo quadrado suave ou oval alongado, que auxiliam na percepção de pernas mais esbeltas, evitando que erros na escolha do calçado comprometam a estética final.
"Neste outono, observamos uma tendência forte voltada para a funcionalidade. Ao escolher as tendências de calçados, priorize texturas neutras. Isso permite combinar o mesmo par com um terno executivo ou com jeans casuais", destaca Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, à Pravda.Ru.
|Modelo Desatualizado
|Alternativa Atual
|Plataformas ou saltos ocultos
|Salto bloco estável
|Bico arredondado curto
|Quadrado suave ou bico fino
|Couro envernizado (casual)
|Couro fosco, camurça ou nobuck
|Excesso de fivelas e strass
|Design minimalista e limpo
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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