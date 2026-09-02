Como combinar o trench coat para criar looks urbanos nesta temporada

Como usar o trench coat na temporada outono-inverno 2026/27?

Para a temporada de outono-inverno 2026/27, a moda urbana marca um retorno à funcionalidade pragmática. O trench coat, que celebra 170 anos de existência, reassume o protagonismo no guarda-roupa citadino, reduzindo o espaço de jaquetas de couro e bombers. A peça se consolida como um item essencial para quem busca enfrentar variações bruscas de temperatura e chuvas prolongadas, unindo a precisão do corte militar a uma estética urbana suave.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина в бежевом тренче на городской улице

A evolução da peça: do campo de batalha às passarelas

Originalmente desenvolvido para proteger oficiais britânicos do vento e da umidade nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, o trench coat transitou da utilidade militar para um símbolo de status. Nas coleções de 2026, casas de moda como Burberry e Celine evitam a desconstrução radical, priorizando a volta do casaco de gabardine em sua forma original.

"O trench bege clássico hoje não é apenas vestuário, mas um investimento em estilo duradouro. Observamos que o público está saturado da moda rápida e opta por peças com história", explica Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com a Pravda.Ru.

Detalhes técnicos e silhueta para 2026

A estrutura do trench coat é definida por elementos que tinham funções técnicas: as dragonas serviam para fixar insígnias, a aba assimétrica no peito protegia contra o atrito durante o disparo e os anéis em D no cinto eram usados para prender equipamentos. Atualmente, esses detalhes servem para dar estrutura ao visual, permitindo a criação de combinações para temperaturas em torno de 17 graus.

A paleta de cores para a temporada 2026/27 privilegia a sobriedade, com destaque para tons areia, mel e oliva, afastando-se do vinil e dos tons neon de temporadas anteriores. Para quem busca variação, o corte arquitetônico surge como alternativa, mantendo as proporções clássicas, mas conferindo maior definição à linha dos ombros.

"O trench funciona perfeitamente em composições de camadas. Pode ser usado tanto sobre um vestido leve quanto com um suéter volumoso, sem comprometer a definição da silhueta", pontua a estilista e image-maker Aliya Sadykova à Pravda.Ru.

Guia de estilização e manutenção

A aposta atual reside no contraste de texturas. O trench combina com botas robustas e jeans, criando um estilo urbano resiliente ao clima instável. No caso do trench curto, a atenção deve se voltar ao ajuste da peça, garantindo que não restrinja os movimentos durante a caminhada.

"Em 2026, a tendência é jogar com texturas. Combinamos o algodão denso do casaco com acessórios de seda ou cashmere para trazer profundidade ao look", observa Sofya Cherepanova, estilista de imagem capilar, em entrevista à Pravda.Ru.

Erro na Escolha Recomendação / Resultado Tecido muito fino que perde a forma Optar por gabardine denso para manter a silhueta e proteger do vento Cores excessivamente vibrantes ou neon A gama clássica de beges facilita a combinação com o restante do guarda-roupa Ausência de pala (coquete) nas costas A pala dupla garante o escoamento correto da água durante a chuva

Dúvidas frequentes

Qual o comprimento mais atual para 2026? O comprimento midi (até metade da panturrilha) permanece o mais versátil, protegendo do vento e harmonizando com calças ou saias de diversas extensões.

O comprimento midi (até metade da panturrilha) permanece o mais versátil, protegendo do vento e harmonizando com calças ou saias de diversas extensões. É possível usar trench coat com tênis? Sim, a mistura de estilos é a norma atual. A combinação com tênis e hoodie cria um visual casual, porém organizado.

Sim, a mistura de estilos é a norma atual. A combinação com tênis e hoodie cria um visual casual, porém organizado. Como cuidar do casaco de algodão? Recomenda-se a limpeza a seco. A lavagem doméstica pode comprometer a impermeabilização do tecido e a estrutura da gola.

Recomenda-se a limpeza a seco. A lavagem doméstica pode comprometer a impermeabilização do tecido e a estrutura da gola. Vale a pena substituir o tecido por couro? O modelo em couro é uma tendência forte, porém menos versátil. Para quem busca durabilidade por anos, o gabardine de algodão é a escolha ideal.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.