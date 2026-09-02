Cereja e ultramar dominam as tendências de moda para o outono 2026

A paleta de cores para o outono de 2026 marca o afastamento dos tons neutros e opacos, como o bege e o cinza. A tendência agora foca em cores profundas e intelectuais, que propõem uma reestruturação do visual através de combinações complexas entre o cereja, o mostarda e o ultramar.
O objetivo é criar composições dinâmicas onde a cor vibrante atue como ponto central, mantendo a elegância sem recair em um estilo excessivamente retrô.
O tom cereja se destaca em 2026 por ser expressivo, porém versátil. Diferente do vermelho vivo, sua profundidade permite a integração em códigos de vestimenta rigorosos, como o ambiente corporativo. Um cardigã ou jaqueta de couro cereja combinados com calças grafite criam um contraste de texturas alinhado com as tendências atuais.
A cor mostarda, uma mistura de ocre e amarelo sem a intensidade do neon, performa melhor em tecidos densos, como lã, camurça e tricôs de trama grossa. A recomendação é combinar blusas mostarda não apenas com jeans básicos, mas também com saias xadrez clássicas.
A gama de roxos para 2026 transita entre a suavidade da lavanda e a densidade do tom ameixa. Para evitar que a cor domine a aparência, sugere-se a escolha de cortes minimalistas. Calças largas de lã em tom ameixa surgem como alternativa a silhuetas tradicionais, podendo ser acompanhadas por pérolas barrocas, que ganham destaque sobre fundos escuros.
O ultramar e o cobalto substituem o azul-marinho convencional em peças externas. Casacos ou capas nessas cores garantem visibilidade em dias nublados. Já o turquesa, remanescente das coleções de verão, é utilizado de forma pontual em acessórios como luvas, bolsas e cachecóis, formando pares com o roxo ou o cinza grafite.
|Erro Comum
|Solução Proposta
|Resultado Visual
|Excesso de cores vibrantes no mesmo look
|Uma cor dominante + um acento
|Harmonia visual
|Mistura de neon com paleta outonal
|Substituir neon por tons naturais (cereja/mostarda)
|Equilíbrio cromático
|Medo de cores fortes em roupas externas
|Trocar o preto por um casaco cobalto
|Maior status e presença
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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