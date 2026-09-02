Cereja e ultramar dominam as tendências de moda para o outono 2026

Como combinar as cores da temporada de outono 2026 para evitar o visual monótono?

A paleta de cores para o outono de 2026 marca o afastamento dos tons neutros e opacos, como o bege e o cinza. A tendência agora foca em cores profundas e intelectuais, que propõem uma reestruturação do visual através de combinações complexas entre o cereja, o mostarda e o ultramar.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Модный женский образ на осень

O objetivo é criar composições dinâmicas onde a cor vibrante atue como ponto central, mantendo a elegância sem recair em um estilo excessivamente retrô.

Cereja: a nova base versátil

O tom cereja se destaca em 2026 por ser expressivo, porém versátil. Diferente do vermelho vivo, sua profundidade permite a integração em códigos de vestimenta rigorosos, como o ambiente corporativo. Um cardigã ou jaqueta de couro cereja combinados com calças grafite criam um contraste de texturas alinhado com as tendências atuais.

"O tom cereja funciona como um novo preto. Ele oferece o mesmo nível de versatilidade, mas traz frescor ao rosto e adiciona drama ao visual sem parecer teatral", afirma Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com a Pravda.Ru.

Mostarda e tons terrosos

A cor mostarda, uma mistura de ocre e amarelo sem a intensidade do neon, performa melhor em tecidos densos, como lã, camurça e tricôs de trama grossa. A recomendação é combinar blusas mostarda não apenas com jeans básicos, mas também com saias xadrez clássicas.

Variações de roxo: da lavanda à ameixa

A gama de roxos para 2026 transita entre a suavidade da lavanda e a densidade do tom ameixa. Para evitar que a cor domine a aparência, sugere-se a escolha de cortes minimalistas. Calças largas de lã em tom ameixa surgem como alternativa a silhuetas tradicionais, podendo ser acompanhadas por pérolas barrocas, que ganham destaque sobre fundos escuros.

Azuis e turquesa como pontos de luz

O ultramar e o cobalto substituem o azul-marinho convencional em peças externas. Casacos ou capas nessas cores garantem visibilidade em dias nublados. Já o turquesa, remanescente das coleções de verão, é utilizado de forma pontual em acessórios como luvas, bolsas e cachecóis, formando pares com o roxo ou o cinza grafite.

"O azul intenso e o turquesa são ferramentas eficientes para ajustar o humor. Um detalhe simples, como um colar de pérolas sobre um suéter cobalto, transforma um traje cotidiano em uma declaração de design", destaca a stylist e image-maker Aliya Sadykova à Pravda.Ru.

Erro Comum Solução Proposta Resultado Visual Excesso de cores vibrantes no mesmo look Uma cor dominante + um acento Harmonia visual Mistura de neon com paleta outonal Substituir neon por tons naturais (cereja/mostarda) Equilíbrio cromático Medo de cores fortes em roupas externas Trocar o preto por um casaco cobalto Maior status e presença

Guia prático de combinações

Cereja e Mostarda: Formam um par autossuficiente. Para evitar a sobrecarga, utilize acessórios em tons neutros, como marrom chocolate ou cinza escuro.

Formam um par autossuficiente. Para evitar a sobrecarga, utilize acessórios em tons neutros, como marrom chocolate ou cinza escuro. Turquesa no Outono: A chave está na textura. Substitua a seda por cashmere, camurça ou couro para adequar a cor à estação.

A chave está na textura. Substitua a seda por cashmere, camurça ou couro para adequar a cor à estação. Blazer Roxo: Para evitar o aspecto datado, combine com calças de couro retas e botas robustas, evitando acessórios dourados excessivamente grandes.

Para evitar o aspecto datado, combine com calças de couro retas e botas robustas, evitando acessórios dourados excessivamente grandes. Ultramar no Dia a Dia: A cor integra-se ao cotidiano em conjuntos de tricô ou em cachecóis volumosos sobre casacos clássicos cinzas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.