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Como usar pérolas no dia a dia sem parecer formal demais

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Como usar pérolas no dia a dia sem parecer formal demais?

Nesta temporada de outono, as pérolas rompem definitivamente com a imagem de acessórios reservados apenas para eventos sociais rígidos ou visuais conservadores. A joia clássica deixou de exigir o blazer perfeito ou uma ocasião especial para se tornar um elemento dinâmico, que combina naturalmente com jaquetas de couro, camisetas básicas e prata robusta.

Девушка с жемчужным ожерельем на шее
Photo: https://unsplash.com by beyza yurtkuran is licensed under Free
Девушка с жемчужным ожерельем на шее

Da discrição ao surrealismo

O uso das pérolas evoluiu para priorizar a visibilidade. Enquanto o padrão anterior focava em brincos pequenos e fios delicados, as tendências atuais apostam em dimensões surrealistas, cascatas multicamadas e misturas com metais pesados. Essa mudança permite integrar as peças a um guarda-roupa atual, rico em texturas complexas.

"Hoje as pérolas não são apenas um complemento, elas moldam a imagem. O segredo é evitar a aparência excessivamente polida. Combinar um fio de pérolas com um blazer masculino ou um suéter oversize representa o luxo contemporâneo, sem formalidades", afirma Anna Morozova, especialista em tendências da indústria da beleza, em conversa com a Pravda.Ru.

A fórmula da nova estética

A chave do estilo atual está no contraste. O impacto visual surge ao unir a delicadeza do branco com a rusticidade de uma jaqueta biker ou ao usar colares longos sobre camisetas brancas simples. Essa abordagem resgata a estética de décadas passadas, mas sob a lente do grunge e do ecletismo.

Hábito Antigo Abordagem Atual
Uso exclusivo com vestidos de noite Combinação com jeans ou jaquetas de couro
Busca por formas perfeitamente esféricas Preferência por pérolas barrocas (irregulares)
Conjuntos joalheiros rígidos Mix de pérolas com correntes e prata

Pérolas Barrocas e a atitude Rock'n'Roll

As pérolas barrocas tornaram-se favoritas justamente por sua assimetria. Formas alongadas ou achatadas são menos formais que as esferas clássicas, facilitando a adaptação ao cotidiano. Essa versatilidade permitiu que a pedra fosse combinada com elementos da estética gótica e cruzes robustas, libertando a joia do estereótipo de "fragilidade".

Dicas de styling: a arte de usar "erradamente"

A tendência da vez é a ausência de regras rígidas. Em vez de conjuntos combinados, recomenda-se o uso de um único brinco de destaque ou a sobreposição de fios com diferentes comprimentos e tons. A combinação com broches, pingentes e até peças esportivas elimina a ideia de que a pérola serve apenas para "ocasiões especiais".

"Para um visual equilibrado, é fundamental considerar a forma do corte de cabelo. Colares multicamadas harmonizam melhor com penteados minimalistas, evitando que a imagem fique sobrecarregada ou com aspecto retrô excessivo", observa a cabeleireira e stylist Anastasia Burova" em conversa com a Pravda.Ru.

Dúvidas comuns sobre acessórios de pérolas

  • Como escolher pérolas para o dia a dia? Opte pelas barrocas ou formas massivas. Evite fios curtos e finos junto ao pescoço combinados com blusas clássicas, pois essa composição tende a criar um visual mais maduro.
  • Pode misturar com outros metais? Sim. A combinação com correntes de prata, ouro amarelo ou até cordões têxteis é um dos principais recursos da temporada, focando no jogo de texturas.
  • Qual a melhor roupa externa para colares longos? Eles funcionam bem sobre casacos de corte estruturado, trench coats de couro e até puffer jackets volumosas, onde a joia se torna parte da camada externa.
  • Cores estão em alta? O foco atual não é a cor, mas a forma e a maneira de usar. Tons naturais como cinza, preto e creme predominam, sendo a disposição caótica e em camadas a preferida.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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