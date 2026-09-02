Como usar pérolas no dia a dia sem parecer formal demais?

Nesta temporada de outono, as pérolas rompem definitivamente com a imagem de acessórios reservados apenas para eventos sociais rígidos ou visuais conservadores. A joia clássica deixou de exigir o blazer perfeito ou uma ocasião especial para se tornar um elemento dinâmico, que combina naturalmente com jaquetas de couro, camisetas básicas e prata robusta.
O uso das pérolas evoluiu para priorizar a visibilidade. Enquanto o padrão anterior focava em brincos pequenos e fios delicados, as tendências atuais apostam em dimensões surrealistas, cascatas multicamadas e misturas com metais pesados. Essa mudança permite integrar as peças a um guarda-roupa atual, rico em texturas complexas.
A chave do estilo atual está no contraste. O impacto visual surge ao unir a delicadeza do branco com a rusticidade de uma jaqueta biker ou ao usar colares longos sobre camisetas brancas simples. Essa abordagem resgata a estética de décadas passadas, mas sob a lente do grunge e do ecletismo.
|Hábito Antigo
|Abordagem Atual
|Uso exclusivo com vestidos de noite
|Combinação com jeans ou jaquetas de couro
|Busca por formas perfeitamente esféricas
|Preferência por pérolas barrocas (irregulares)
|Conjuntos joalheiros rígidos
|Mix de pérolas com correntes e prata
As pérolas barrocas tornaram-se favoritas justamente por sua assimetria. Formas alongadas ou achatadas são menos formais que as esferas clássicas, facilitando a adaptação ao cotidiano. Essa versatilidade permitiu que a pedra fosse combinada com elementos da estética gótica e cruzes robustas, libertando a joia do estereótipo de "fragilidade".
A tendência da vez é a ausência de regras rígidas. Em vez de conjuntos combinados, recomenda-se o uso de um único brinco de destaque ou a sobreposição de fios com diferentes comprimentos e tons. A combinação com broches, pingentes e até peças esportivas elimina a ideia de que a pérola serve apenas para "ocasiões especiais".
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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