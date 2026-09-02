O erro comum na lavagem que pode aumentar a oleosidade do cabelo

Como evitar que o cabelo fique oleoso rapidamente?

O brilho excessivo na raiz logo após algumas horas do banho indica que a pele do couro cabeludo está em regime de hipercompensação. Tentar resolver o problema com limpezas agressivas geralmente causa o efeito oposto: as glândulas passam a produzir sebo com mais intensidade para recuperar a proteção perdida.

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Causas da oleosidade excessiva

Embora a atividade das glândulas sebáceas seja geneticamente determinada, fatores externos podem intensificar a produção de óleo. Picos hormonais e tensão psicoemocional estimulam a pele a liberar mais gordura como forma de defesa. Além disso, o uso de surfactantes agressivos que destroem a manta hidrolipídica força as glândulas a trabalharem no limite para restaurar a barreira cutânea.

"A oleosidade excessiva é frequentemente uma reação ao ressecamento do couro cabeludo causado por produtos com álcool ou shampoos muito fortes", afirmou a especialista em cuidados com a pele Lilit Arutyunyan em conversa com a Pravda.Ru.

Regras de lavagem e cuidados práticos

Para equilibrar a pele, recomenda-se a escolha de produtos com pH próximo a 5,5 e ingredientes reguladores, como zinco, argila ou ácido salicílico. Evite a água quente, pois o calor dilata os poros e ativa as glândulas sebáceas; o ideal é utilizar água morna para a limpeza e água fria para o enxágue final.

Hábito Comum Recomendação Lavar com água quente Usar água fria para reduzir a atividade glandular Aplicar condicionador na raiz Manter distância de 10 a 15 cm do couro cabeludo Uso frequente de secador quente Secar os fios no modo frio Ignorar a esfoliação Realizar limpeza profunda (peeling) 2 vezes por mês

Uso de máscaras e condicionadores

Um erro comum é abandonar hidratantes por medo da oleosidade, o que deixa as pontas quebradiças. A técnica correta é a abordagem zonal: máscaras seborreguladoras (com carvão ou argila) devem ser aplicadas apenas no couro cabeludo, enquanto produtos nutritivos ficam restritos ao terço inferior do cabelo.

"O contato prolongado do condicionador com a zona da raiz cria uma película que não apenas pesa nos fios, mas também pode provocar inflamações", destacou a tricologista Oksana Levchenko à Pravda.Ru.

Fatores externos: alimentação e higiene

O excesso de carboidratos simples e comidas apimentadas pode tornar o sebo mais viscoso, facilitando a obstrução dos poros. Complementarmente, a automassagem regular ajuda na drenagem linfática e na distribuição da lubrificação natural.

"Peelings regulares removem células mortas e resíduos de finalizadores que frequentemente causam a aparência oleosa", explicou a especialista em cuidados com a pele Kseniya Anisimova

Dúvidas frequentes

O shampoo a seco ajuda a lavar menos vezes? Sim, é uma medida emergencial para absorver o óleo, mas o uso frequente pode obstruir os poros, exigindo a remoção posterior com peelings.

Sim, é uma medida emergencial para absorver o óleo, mas o uso frequente pode obstruir os poros, exigindo a remoção posterior com peelings. É possível eliminar a oleosidade para sempre? Não se altera a genética, mas é possível estabilizar as glândulas equilibrando o pH dos cosméticos e evitando calor excessivo.

Não se altera a genética, mas é possível estabilizar as glândulas equilibrando o pH dos cosméticos e evitando calor excessivo. Por que o cabelo ficou mais oleoso ao tentar lavar menos? A pele precisa de um período de adaptação (de 2 a 4 semanas) para reduzir a produção de sebo após anos de lavagens diárias.

A pele precisa de um período de adaptação (de 2 a 4 semanas) para reduzir a produção de sebo após anos de lavagens diárias. A escova influencia na limpeza? Sim. Escovas sujas transferem resíduos de gordura e poeira para fios limpos. Recomenda-se lavá-las com sabão ao menos uma vez por semana.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.