O erro comum na lavagem que pode aumentar a oleosidade do cabelo

O brilho excessivo na raiz logo após algumas horas do banho indica que a pele do couro cabeludo está em regime de hipercompensação. Tentar resolver o problema com limpezas agressivas geralmente causa o efeito oposto: as glândulas passam a produzir sebo com mais intensidade para recuperar a proteção perdida.
Embora a atividade das glândulas sebáceas seja geneticamente determinada, fatores externos podem intensificar a produção de óleo. Picos hormonais e tensão psicoemocional estimulam a pele a liberar mais gordura como forma de defesa. Além disso, o uso de surfactantes agressivos que destroem a manta hidrolipídica força as glândulas a trabalharem no limite para restaurar a barreira cutânea.
Para equilibrar a pele, recomenda-se a escolha de produtos com pH próximo a 5,5 e ingredientes reguladores, como zinco, argila ou ácido salicílico. Evite a água quente, pois o calor dilata os poros e ativa as glândulas sebáceas; o ideal é utilizar água morna para a limpeza e água fria para o enxágue final.
|Hábito Comum
|Recomendação
|Lavar com água quente
|Usar água fria para reduzir a atividade glandular
|Aplicar condicionador na raiz
|Manter distância de 10 a 15 cm do couro cabeludo
|Uso frequente de secador quente
|Secar os fios no modo frio
|Ignorar a esfoliação
|Realizar limpeza profunda (peeling) 2 vezes por mês
Um erro comum é abandonar hidratantes por medo da oleosidade, o que deixa as pontas quebradiças. A técnica correta é a abordagem zonal: máscaras seborreguladoras (com carvão ou argila) devem ser aplicadas apenas no couro cabeludo, enquanto produtos nutritivos ficam restritos ao terço inferior do cabelo.
O excesso de carboidratos simples e comidas apimentadas pode tornar o sebo mais viscoso, facilitando a obstrução dos poros. Complementarmente, a automassagem regular ajuda na drenagem linfática e na distribuição da lubrificação natural.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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