Três modelos de casacos que definem o status no guarda-roupa de 2026

Para o outono 2026, a definição de peças de status passa por uma mudança de prioridades: o cashmere, antes considerado o padrão absoluto, perde espaço para materiais com mais estrutura e praticidade. A tendência agora é investir em roupas que acompanhem o ritmo urbano e mantenham a forma, independentemente das condições climáticas.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина в темно-коричневом пальто с сумкой

Três modelos se destacam por unir rigor visual, durabilidade e a capacidade de elevar instantaneamente um guarda-roupa básico, conferindo maior precisão e sofisticação ao visual.

Corte reto: a aposta na versatilidade

O minimalismo sem volume excessivo domina a temporada. O casaco reto com linha de ombro bem definida, confeccionado em lã densa, apresenta um aspecto mais rigoroso do que o cashmere macio. Essa peça funciona tanto com trajes executivos quanto em composições casuais, como combinações com shorts e botas cano alto.

A escolha deve priorizar a densidade da trama e a qualidade do forro para evitar deformações precoces. Segundo a estilista e image-maker Aliya Sadykova, a lã densa cria um silhueta impecável, funcionando como a estrutura do look, ao contrário de tecidos moles que evidenciam todas as nuances do corpo.

Capas de couro: textura e funcionalidade

Modelos longos em tons de chocolate e bordô surgem como alternativa ao tecido clássico. O couro se destaca pela praticidade, pois resiste à umidade e é fácil de limpar. Para 2026, a aposta está em superfícies foscas e na ausência de adornos excessivos. A peça finaliza bem o visual mesmo sobre bases simples, como vestidos de malha ou jeans.

Anna Morozova, especialista em tendências de beleza, ressalta que a capa de couro é uma tendência de longo prazo. Para garantir a durabilidade e o valor da peça, ela recomenda atentar-se à maciez do material e à qualidade dos acessórios metálicos e botões.

Casaco curto acinturado: a volta da feminilidade

Após a hegemonia do oversize, as silhuetas acinturadas retornam às passarelas. Com comprimento até o meio da coxa, o modelo é ideal para a rotina ativa, eliminando o aspecto volumoso e destacando a cintura. Combina perfeitamente com calçados flats e chapéus elegantes.

Para a especialista em cuidados estéticos Irina Vorontsova, há um movimento de abandono do clássico previsível. As mulheres buscam opções que permitam um visual polido com pouco esforço, e o casaco curto acinturado atende a essa demanda.

Guia rápido de escolha

Casaco reto: Cria uma silhueta arquitetônica, disfarça imperfeições e é universal.

Cria uma silhueta arquitetônica, disfarça imperfeições e é universal. Capa/Trench de couro: Resistente a chuvas, adiciona ousadia e status.

Resistente a chuvas, adiciona ousadia e status. Casaco curto acinturado: Prático para dirigir, com foco nas pernas e na cintura.

Para complementar a produção, detalhes como pedicure em tons profundos de vinho e acessórios selecionados transformam um casaco minimalista em um look luxuoso. A moda feminina atual prioriza soluções tecnológicas e impactantes em vez de tecidos desconfortáveis.

Dicas técnicas para a compra

Durabilidade: Modelos em lã densa com até 20% de nylon e peças de couro natural são as mais resistentes, mantendo a forma e evitando a formação de bolinhas (pilling) melhor que o cashmere puro.

Cores: Além do preto, predominam os tons "especiarias": canela, oliva profundo, chocolate escuro e grafite. Essas cores mantêm a sofisticação, mas suavizam a imagem.

Calçados: Modelos curtos harmonizam com botas over-the-knee, botas de cano largo ou loafers de sola tratorada, equilibrando as proporções do corpo.

Qualidade: É fundamental verificar se as costuras estão alinhadas e sem fios soltos. O forro não deve tensionar o tecido externo e os botões devem ter a contra-casa (botão interno) para maior fixação.