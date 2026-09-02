Como amarrar cachecóis para mudar a percepção da silhueta

Mais do que um item de proteção contra o vento, o cachecol ou echarpe funciona como uma ferramenta de ajuste visual no guarda-roupa. A forma como a peça é amarrada pode alterar a percepção da silhueta, criando linhas verticais para alongar o corpo, adicionando volume em pontos estratégicos ou evidenciando a delicadeza dos ombros.
A alça clássica é a opção mais prática para a rotina urbana. O tecido é dobrado ao meio e as pontas são passadas por dentro da alça, garantindo que o acessório permaneça fixo durante a movimentação.
Para quem busca um visual mais despojado, o nó solto é o ideal: basta envolver a peça no pescoço e dar um nó leve na frente ou na lateral. Essa combinação funciona bem com jaquetas de couro ou casacos de corte reto, pois não sobrecarrega a região dos ombros.
Em dias de temperaturas mais baixas, a dobra dupla oferece maior isolamento. A peça é enrolada duas vezes no pescoço, deixando as pontas soltas sobre a roupa ou discretamente presas sob a gola. Essa técnica destaca a textura de modelos em tricô grosso.
"Além do aquecimento, o cachecol serve como um ponto de cor. O segredo está nas texturas: a lã lisa de uma echarpe pode ser a base perfeita caso você opte por joias e acessórios mais robustos", observa a estilista Sofya Cherepanova.
Já para transmitir maior formalidade, a echarpe pode ser usada sobre os ombros, sem amarrar. As linhas verticais formadas pelo tecido solto alongam a silhueta. Em ambientes fechados, a peça atua como uma capa leve; ao ar livre, pode ser fixada com um cinto fino na cintura para definir a forma.
O efeito gola (ou "chaminé") é feito enrolando a peça múltiplas vezes e escondendo as pontas para dentro. O volume deve ser natural, sem apertar excessivamente o pescoço, sendo a escolha ideal para roupas com gola alta ou baixa.
"Ao criar volume no pescoço, é preciso equilibrar as proporções do rosto. Para evitar que o visual fique pesado, combine esses modelos com peças inferiores de corte limpo, como jeans de silhueta definida", explica a consultora de imagem Aliya Sadykova.
O nó posterior é indicado para quem prefere evitar volume na parte frontal. O acessório é envolto no pescoço e amarrado na nuca, resultando em um drapeado fluido que valoriza a linha do maxilar e facilita a caminhada.
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