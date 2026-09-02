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Como amarrar cachecóis para mudar a percepção da silhueta

Mulher

Mais do que um item de proteção contra o vento, o cachecol ou echarpe funciona como uma ferramenta de ajuste visual no guarda-roupa. A forma como a peça é amarrada pode alterar a percepção da silhueta, criando linhas verticais para alongar o corpo, adicionando volume em pontos estratégicos ou evidenciando a delicadeza dos ombros.

Девушка с шарфом
Photo: unsplash.com by Artem Kryzhanivskyi is licensed under Free to use under the Unsplash License
Девушка с шарфом

Nós funcionais e casuais

A alça clássica é a opção mais prática para a rotina urbana. O tecido é dobrado ao meio e as pontas são passadas por dentro da alça, garantindo que o acessório permaneça fixo durante a movimentação.

Para quem busca um visual mais despojado, o nó solto é o ideal: basta envolver a peça no pescoço e dar um nó leve na frente ou na lateral. Essa combinação funciona bem com jaquetas de couro ou casacos de corte reto, pois não sobrecarrega a região dos ombros.

Volume e estrutura

Em dias de temperaturas mais baixas, a dobra dupla oferece maior isolamento. A peça é enrolada duas vezes no pescoço, deixando as pontas soltas sobre a roupa ou discretamente presas sob a gola. Essa técnica destaca a textura de modelos em tricô grosso.

"Além do aquecimento, o cachecol serve como um ponto de cor. O segredo está nas texturas: a lã lisa de uma echarpe pode ser a base perfeita caso você opte por joias e acessórios mais robustos", observa a estilista Sofya Cherepanova.

Já para transmitir maior formalidade, a echarpe pode ser usada sobre os ombros, sem amarrar. As linhas verticais formadas pelo tecido solto alongam a silhueta. Em ambientes fechados, a peça atua como uma capa leve; ao ar livre, pode ser fixada com um cinto fino na cintura para definir a forma.

Técnicas de drapeado

O efeito gola (ou "chaminé") é feito enrolando a peça múltiplas vezes e escondendo as pontas para dentro. O volume deve ser natural, sem apertar excessivamente o pescoço, sendo a escolha ideal para roupas com gola alta ou baixa.

"Ao criar volume no pescoço, é preciso equilibrar as proporções do rosto. Para evitar que o visual fique pesado, combine esses modelos com peças inferiores de corte limpo, como jeans de silhueta definida", explica a consultora de imagem Aliya Sadykova.

O nó posterior é indicado para quem prefere evitar volume na parte frontal. O acessório é envolto no pescoço e amarrado na nuca, resultando em um drapeado fluido que valoriza a linha do maxilar e facilita a caminhada.

Guia rápido de estilo

  • Alça clássica: visual rigoroso; ideal para casacos de escritório.
  • Dobra dupla: foco no conforto térmico e na textura do tricô.
  • Echarpe solta: alonga a silhueta; indicada para looks em camadas.
  • Nó posterior: volume mínimo na frente; destaca a elegância do pescoço.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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