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Como a escolha da cintura nas calças flare altera a proporção do corpo

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As calças flare deixaram de ser apenas um item retrô para se tornarem um pilar do guarda-roupa em 2026, competindo diretamente com as modelagens retas. No entanto, o corte exige precisão: a escolha errada do comprimento ou do ponto de expansão da perna pode comprometer as proporções do corpo e adicionar volume visual indesejado.

Девушка в расклешенных джинсах со стразами
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Девушка в расклешенных джинсах со стразами

Ajuste e anatomia da cintura

A definição da altura da cintura deve seguir a anatomia, e não apenas a moda. Embora a cintura alta seja frequentemente apresentada como universal, ela pode encurtar visualmente o tronco de quem já possui essa característica. Nesses casos, a cintura média é a alternativa ideal, pois oferece maior equilíbrio ao prender camisas ou suéteres.

Segundo a estilista e consultora de imagem Aliya Sadykova, em conversa com a Pravda.Ru, a escolha deve focar nas proporções verticais: a cintura alta combinada com saltos é a solução para alongar as pernas, enquanto a cintura média é mais indicada para quem tem pernas longas e tronco curto.

Geometria do corte e comprimento

O ponto onde a perna começa a abrir é crucial. Para o uso diário, os modelos que ficam ajustados aos quadris e expandem suavemente a partir do joelho criam a silhueta mais harmônica. Iniciar a expansão muito baixo (no tornozelo) achata a figura, enquanto um início precoce transforma a peça em um modelo "tubo".

Quanto ao comprimento, a barra deve quase tocar o chão para criar a ilusão de pernas infinitas, evitando o efeito de calças "curtas demais".

Estilização e materiais

A tendência para 2026 é o minimalismo. Peças em índigo puro ou grafite, sem strass, bordados ou rasgos artificiais, garantem maior longevidade e permitem que a calça flare seja integrada a looks business casual. Para manter a proporção visual, a indicação é combinar a peça com jaquetas curtas, que não escondem a linha da cintura e dos quadris.

Para evitar um aspecto desleixado, a especialista em tendências de beleza Anna Morozova recomenda a escolha de denim denso e sem elastano. De acordo com ela, esse material mantém a estrutura da peça e evita que o tecido se amontone atrás dos joelhos.

Guia prático de uso

Com calçados: É possível usar flare com tênis, desde que a barra tenha sido ajustada especificamente para solados planos. Calças cortadas para salto alto acabam arrastando no chão quando usadas com tênis, danificando o tecido.

Para evitar o look "anos 70": A chave é contrastar a calça com peças contemporâneas, como blazers oversize, jaquetas de couro estilo biker ou hoodies minimalistas. Deve-se evitar a combinação de flare com plataformas e blusas de jabot.

Ajuste para diferentes biotipos: O modelo é versátil para todos, desde que se atente ao ponto de expansão. Para quem possui quadris largos, a indicação é optar por um flare moderado para não criar volume excessivo na parte inferior.

Teste de provador: A recomendação é sentar e observar o reflexo de lado. Se o cós traseiro ficar afastado do corpo ou se formarem dobras excessivas de tecido sob as nádegas, a modelagem não é a adequada.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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