Loiro com raízes escuras reduz visitas ao salão de beleza

O visual inspirado nas "garotas da Califórnia", com mechas que parecem ter sido clareadas naturalmente pelo sol, deixou de ser um acidente de férias para se tornar uma tendência estratégica. O loiro com raízes escuras não foca apenas na estética despojada, mas funciona como uma solução técnica para quem deseja espaçar as visitas ao colorista.
O principal benefício dessa técnica é a longevidade. Ao contrário do clareamento total desde o couro cabeludo, a transição suave entre o pigmento natural e a tinta evita aquelas linhas marcadas e artificiais conforme o cabelo cresce. Isso permite intervalos de vários meses entre os retoques no salão e serve como uma forma suave de disfarçar os primeiros fios brancos.
Segundo a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova, o ponto forte é a personalização, pois o profissional ajusta a profundidade da raiz com base no tom natural de cada cliente, tornando a transição orgânica.
A escolha da paleta deve acompanhar a coloração pessoal:
Existem diferentes métodos para alcançar o efeito de degradê:
O cabeleireiro e tecnólogo Aleksey Melnikov alerta que a escolha depende da saúde do fio. Enquanto a balayage é mais delicada, o shatush, devido ao desfiamento, pode ser agressivo para cabelos excessivamente finos ou quebradiços.
Para manter o efeito do salão em casa, recomenda-se o uso de tinturas semipermanentes, que não criam uma camada espessa de pigmento. A técnica correta consiste em aplicar o produto na zona da raiz e esfumar a cor com um pincel limpo para eliminar linhas bruscas, o que é útil para camuflar a raiz branca sem precisar tingir todo o comprimento.
Erros comuns e correções:
Cabelos loiros tendem a ser mais porosos. Para evitar o aspecto opaco, é indicado o uso de shampoos sem sulfatos e máscaras com pH ácido. Dependendo do tom, a aplicação semanal de produtos matizadores (roxos ou dourados) ajuda a manter a nuance.
A especialista em composições cosméticas Alina Chernova ressalta que a saúde do loiro começa na limpeza. Procedimentos de detox no couro cabeludo são essenciais para remover resíduos de estilização e poluição urbana que podem prejudicar o crescimento saudável do fio.
Qual a frequência dos retoques? Diferente das luzes clássicas, essa técnica permite intervalos de 4 a 6 meses, já que o crescimento natural integra-se ao visual.
Quem já é totalmente loira pode adotar o estilo? Sim, por meio da técnica de "coloração reversa", onde o profissional recria a profundidade na raiz e a distribui em direção às pontas.
Funciona em cabelos curtos? Sim. Em cortes curtos, as raízes escuras adicionam volume visual e textura, tornando o corte mais dinâmico.
Os produtos devem ser diferentes para a raiz e pontas? O shampoo deve ser escolhido conforme o tipo de couro cabeludo, enquanto máscaras e condicionadores devem ser específicos para loiros, focando na nutrição das pontas danificadas.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A estrutura porosa de certos utensílios de limpeza pode esconder riscos à saúde mesmo quando a aparência sugere que o item ainda está em boas condições.