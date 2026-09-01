Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Como a camurça deixa o estilo boho para conquistar o visual urbano moderno

Mulher

A bolsa de camurça deixa para trás a imagem de acessório retrô para se tornar o ponto central do estilo urbano na temporada de outono de 2026. Diferente do couro liso, a camurça absorve a luz, criando tons foscos e profundos que conferem ao visual um aspecto mais sofisticado e acolhedor.

Женщина с замшевым ботинком
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина с замшевым ботинком

Além do estilo boho: o novo contexto

A camurça, antes limitada à estética dos anos 70, franjas e calças flare, ganha nova perspectiva na temporada outono-inverno 2026/27. Grifes como Hermès e Max Mara demonstram que o couro aveludado harmoniza com silhuetas limpas e cortes arquitetônicos. O impacto visual surge do contraste entre a superfície tátil da bolsa e a rigidez de casacos ou a sobriedade de camisas brancas.

Para a estilista e image-maker Aliya Sadykova, o segredo para modernizar o acessório é combiná-lo com peças de formas definidas. Uma sugestão prática é unir uma saia de lã densa com fenda a uma bolsa de camurça estruturada, criando um conjunto dinâmico e elegante.

A textura como elemento decorativo

A profundidade do material permite que a paleta de marrons — do tabaco e conhaque ao chocolate intenso — se destaque sem a necessidade de ferragens excessivas ou logotipos evidentes. A própria textura funciona como o adorno principal.

A especialista em tendências Anna Morozova destaca que a camurça altera a tonalidade conforme a iluminação, o que facilita a criação de looks monocromáticos baseados na diferença de texturas. Para finalizar a composição, o uso de acessórios como pulseiras sobre a manga do casaco pode adicionar um toque de acabamento ao visual.

Formatos e combinações para 2026

A tendência atual rompe com a ideia de que bolsas de camurça devem ser necessariamente moles. Embora as shoppers permaneçam, as passarelas trazem modelos rígidos como as doctor bags, bolsas saco (bucket bags) e formatos retangulares. Miu Miu e Prada mostram que até pastas executivas em camurça perdem a formalidade excessiva, tornando-se versáteis para reuniões de negócios ou passeios casuais.

Guia de estilo: Erros vs. Acertos

  • Erro: Usar apenas com itens boho (franjas e flare).
    Acerto: Misturar com alfaiataria ou minimalismo.
  • Erro: Optar por modelos sem estrutura em ambientes de escritório.
    Acerto: Escolher bolsas com armação rígida e formas geométricas.
  • Erro: Ignorar sprays protetores em dias úmidos.
    Acerto: Aplicar produtos repelentes de água para preservar a pele.
  • Erro: Sobrecarregar o look com muitos itens de camurça (botas + jaqueta).
    Acerto: Manter a bolsa como o único ponto focal tátil do conjunto.

Dicas práticas de uso

Cores: A camurça marrom combina harmoniosamente com cinza mescla, azul celeste, off-white e preto. Para quem busca ousadia, tons de vinho ou vermelho vivo são alternativas viáveis.

Versatilidade: É possível utilizar bolsas de camurça com tênis, desde que sejam modelos de couro minimalistas ou sneakers robustos em cores neutras. Neste caso, a bolsa modelo shopper equilibra o estilo esportivo com elegância.

Manutenção: Embora exija mais cuidados que o couro liso, o uso de impermeabilizantes modernos torna a peça viável para o cotidiano urbano. Uma vantagem do material é que pequenos riscos são menos perceptíveis do que em superfícies brilhantes.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
Agora a ler
Como reduzir de 1 a 3 cm da cintura com o vácuo abdominal
Fitness
Como reduzir de 1 a 3 cm da cintura com o vácuo abdominal
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Mulher
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Hábitos de lavagem e armazenamento que encurtam a vida útil das roupas
Mulher
Hábitos de lavagem e armazenamento que encurtam a vida útil das roupas
Mais populares
Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium

Manchas escuras sob os olhos nem sempre indicam baixa qualidade do produto, pois certos fatores de preparação da pele podem anular a fixação do pigmento.

Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação
EVA, bambu ou microfibra: qual o tapete de banheiro mais higiênico?
Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação
1.º Seminário Geopolítico Arresala: "O Irã e as Mudanças Geopolíticas" Amyra El Khalili Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo
Gray blending substitui a camuflagem total de fios brancos por estética consciente
O predador dos rios que caça usando vácuo e eletricidade
Servoacionamento vs elétrico: onde a maioria dos motoristas se engana
Servoacionamento vs elétrico: onde a maioria dos motoristas se engana
últimos materiais
O erro comum que acelera o apodrecimento de terraços e cercas
Como a camurça deixa o estilo boho para conquistar o visual urbano moderno
Amuleto de dente de javali revelado em escavação na Rússia
Bolo de maçã seco? O ingrediente que deixa a massa úmida e macia
Rússia planeja testar ônibus autônomos sem motorista em breve
Por que a infecção por HPV pode permanecer indetectável por anos
Treino de força: por que 18°C a 20°C é a faixa perfeita para os músculos
Guia de reanimação de gramados com orientações sobre rega e adubação
Como reduzir de 1 a 3 cm da cintura com o vácuo abdominal
Por que cães de porte gigante dormem tanto e onde devem descansar
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.