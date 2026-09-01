Como a camurça deixa o estilo boho para conquistar o visual urbano moderno

A bolsa de camurça deixa para trás a imagem de acessório retrô para se tornar o ponto central do estilo urbano na temporada de outono de 2026. Diferente do couro liso, a camurça absorve a luz, criando tons foscos e profundos que conferem ao visual um aspecto mais sofisticado e acolhedor.
A camurça, antes limitada à estética dos anos 70, franjas e calças flare, ganha nova perspectiva na temporada outono-inverno 2026/27. Grifes como Hermès e Max Mara demonstram que o couro aveludado harmoniza com silhuetas limpas e cortes arquitetônicos. O impacto visual surge do contraste entre a superfície tátil da bolsa e a rigidez de casacos ou a sobriedade de camisas brancas.
Para a estilista e image-maker Aliya Sadykova, o segredo para modernizar o acessório é combiná-lo com peças de formas definidas. Uma sugestão prática é unir uma saia de lã densa com fenda a uma bolsa de camurça estruturada, criando um conjunto dinâmico e elegante.
A profundidade do material permite que a paleta de marrons — do tabaco e conhaque ao chocolate intenso — se destaque sem a necessidade de ferragens excessivas ou logotipos evidentes. A própria textura funciona como o adorno principal.
A especialista em tendências Anna Morozova destaca que a camurça altera a tonalidade conforme a iluminação, o que facilita a criação de looks monocromáticos baseados na diferença de texturas. Para finalizar a composição, o uso de acessórios como pulseiras sobre a manga do casaco pode adicionar um toque de acabamento ao visual.
A tendência atual rompe com a ideia de que bolsas de camurça devem ser necessariamente moles. Embora as shoppers permaneçam, as passarelas trazem modelos rígidos como as doctor bags, bolsas saco (bucket bags) e formatos retangulares. Miu Miu e Prada mostram que até pastas executivas em camurça perdem a formalidade excessiva, tornando-se versáteis para reuniões de negócios ou passeios casuais.
Guia de estilo: Erros vs. Acertos
Cores: A camurça marrom combina harmoniosamente com cinza mescla, azul celeste, off-white e preto. Para quem busca ousadia, tons de vinho ou vermelho vivo são alternativas viáveis.
Versatilidade: É possível utilizar bolsas de camurça com tênis, desde que sejam modelos de couro minimalistas ou sneakers robustos em cores neutras. Neste caso, a bolsa modelo shopper equilibra o estilo esportivo com elegância.
Manutenção: Embora exija mais cuidados que o couro liso, o uso de impermeabilizantes modernos torna a peça viável para o cotidiano urbano. Uma vantagem do material é que pequenos riscos são menos perceptíveis do que em superfícies brilhantes.
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Manchas escuras sob os olhos nem sempre indicam baixa qualidade do produto, pois certos fatores de preparação da pele podem anular a fixação do pigmento.