O marrom deixa de ser tedioso para virar a cor central de 2026

O marrom deixou para trás a fama de "clássico tedioso" para se tornar a cor central de 2026. Tons de chocolate, castanho e conhaque, antes restritos aos guarda-roupas de outono, agora são propostos por designers para uso durante todo o ano.
A paleta surge como a alternativa ideal ao preto para quem busca suavizar o visual sem perder a sobriedade e a praticidade. O segredo para integrar a cor em looks modernos está na mistura de texturas e nuances.
O marrom deixou de ser usado de forma isolada. Atualmente, a aposta está em contrastes com tons pastéis e cores saturadas para criar composições visualmente sofisticadas. Um dos destaques nas passarelas é a união do chocolate com o azul-celeste, aplicada em conjuntos de saias marrons com blusas azuladas ou calças café com camisas claras.
Para quem prefere o minimalismo, a combinação com o tom leite oferece um resultado mais acolhedor do que o contraste rígido entre preto e branco. Essa gama funciona bem em peças de sobreposição, como trench coats de couro ou casacos de lã acompanhados de tricôs claros.
Segundo Anna Morozova, especialista em tendências de beleza, o marrom atua como uma nova base que suaviza a imagem em relação ao preto e serve de fundo nobre para destacar acessórios dourados ou pérolas vintage.
O erro mais comum em looks monocromáticos é utilizar tecidos idênticos, o que pode criar um efeito visual plano. A estratégia para 2026 é investir no contraste de materiais.
A sobreposição de jaquetas de camurça, bolsas de couro e vestidos de seda em tons de café cria profundidade ao visual. Para quem busca a estética do estilo escandinavo, a combinação de calçados abertos com meias no mesmo tom da roupa é a aposta do momento.
O tom conhaque — nuance intermediária entre o ruivo e o marrom profundo — consolida-se como um neutro versátil, especialmente em acessórios como bolsas, cintos e loafers.
De acordo com a estilista Anastasia Burova, os acessórios em tom conhaque complementam perfeitamente o jeans claro. Essa combinação ganha novo fôlego com a adoção de silhuetas atuais, como as calças modelo barrel (estilo barril).
Uma transição simples para quem não deseja mudanças radicais é substituir os botins pretos por modelos castanhos, o que ajuda a alongar a silhueta e torna a composição cotidiana mais elaborada.
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