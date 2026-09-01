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Lavar o cabelo todo dia pode piorar a oleosidade dos fios

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O brilho oleoso no cabelo já no meio do dia leva muita gente a lavar a cabeça diariamente, cometendo um erro fatal. A limpeza constante com fórmulas agressivas estimula as glândulas sebáceas a operar em modo de hipercompensação.

прикорневой объем
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Resultado: a camada protetora é removida e o couro cabeludo produz ainda mais sebo, transformando o penteado em “stalactites” em poucas horas. Para quebrar esse ciclo, é preciso rever não só a escolha dos cosméticos, mas a própria técnica de lavagem, levando em conta as características fisiológicas da epiderme.

Por que o cabelo suja rápido: fisiologia e fatores externos

A atividade das glândulas sebáceas tem base genética, mas é facilmente intensificada por hábitos inadequados. O quadro hormonal, o estresse e a privação crônica de sono influenciam diretamente a secreção. Se o volume na raiz desaparece depressa, vale observar a temperatura da água: jatos quentes dilatam os poros e estimulam a produção de sebo. Escovar com frequência também distribui a oleosidade da raiz até as pontas, tirando o frescor do penteado.

“A hiperatividade das glândulas sebáceas costuma ser reação ao ressecamento excessivo. Quando usamos shampoos com sulfatos agressivos, a pele busca recompor a barreira lipídica a qualquer custo”, destacou à Pravda.Ru a especialista em composições cosméticas Alina Chernova.

Regras de lavagem e ingredientes seborreguladores

Para corrigir o estado dos fios, importa usar produtos especializados com zinco, argila ou ácido salicílico. Esses ativos normalizam o funcionamento das glândulas sem causar irritação. O pH ideal do shampoo deve ficar em torno de 5,5. Um método eficaz contra as impurezas é o ritual japonês de lavagem, que prevê uma limpeza minuciosa e delicada.

“O couro cabeludo deve ser reeducado aos poucos. Tente aumentar o intervalo entre as lavagens, recorrendo a shampoos a seco ou a finalizações leves, para não gerar estresse extra nos folículos”, explicou à Pravda.Ru a tricologista Oksana Levchenko.

Recursos complementares: esfoliação e alimentação

A massagem no couro cabeludo combinada com esfoliações (1 a 2 vezes por mês) ajuda a remover células queratinizadas e resíduos de finalizadores que costumam deixar o cabelo “pesado”. Paralelamente, convém vigiar a dieta: excesso de doces e gorduras reflete-se inevitavelmente no aspecto da cabeleira.

Erro no cuidado Solução correta / Resultado
Lavar a cabeça com água quente Usar água fria ou morna para fechar a cutícula
Aplicar condicionador na raiz Distribuir máscaras apenas a partir do meio do comprimento
Usar óleos pesados Aplicar glicerina para cabelos para hidratação leve
Limpeza agressiva diária Migrar para fórmulas suaves sem sulfato

Particularidades do condicionador e da finalização

Regra de ouro para quem tem couro cabeludo oleoso: condicionadores e máscaras só nas pontas. Se os fios estiverem danificados depois de adotar o tom chocolate ou outras colorações profundas, prefira sprays leave-in leves. O secador deve ficar a 15–20 cm de distância, no modo morno ou frio, para não superaquecer a superfície da cabeça.

“Na escolha do styling, dê preferência a produtos marcados como ‘light’. Ceras e laquês pesados atraem poeira num instante, deixando o cabelo sujo poucas horas após sair de casa”, observou à Pravda.Ru a cabeleireira-estilista Anastasia Burova.

Respostas às dúvidas mais frequentes sobre oleosidade

Por que o cabelo fica oleoso mais rápido no inverno?

Pelo uso de toucas e gorros, que criam “efeito estufa”, e pelas variações bruscas de temperatura, que desequilibram o balanço hidrolipídico da pele.

O shampoo a seco ajuda a tratar o problema?

Não. É um recurso de emergência para disfarçar o brilho. O uso frequente sem a devida higienização pode obstruir os poros e provocar inflamação.

A mudança de alimentação pode reduzir a oleosidade?

Sim. Limitar carboidratos de absorção rápida e gorduras saturadas diminui a atividade sebácea geral do organismo, inclusive no couro cabeludo.

Com que frequência usar esfoliante no couro cabeludo?

O ideal é a cada duas semanas. Ajuda a limpar profundamente os orifícios dos folículos do excesso de sebo e de finalizadores.

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Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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