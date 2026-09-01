O fim da era escolar: a nova forma de usar a saia xadrez no outono

A saia xadrez deixa definitivamente a associação com uniforme escolar e assume papel central no guarda-roupa adulto da estação. As coleções de outono 2026 substituem a minissaia plissada por comprimentos midi e maxi, cortes retos e assimetria, além de ampliar o repertório de padronagens além do tartã tradicional.
A estação traz variedade geométrica: glen check, buffalo check e madras juntam-se ao tartã. A mudança principal está no comprimento — midi e maxi contidos substituem o mini provocante, criando silhueta mais alongada. O corte reto torna-se base, deslocando a prega excessivamente juvenil.
"Ao escolher o xadrez nesta temporada, é importante orientar-se pela escala da estampa: quanto maior o desenho, mais volume visual ele adiciona. Para correção de silhueta, prefere-se a disposição diagonal do xadrez", explicou à Pravda.Ru a estilista e consultora de imagem Alia Sadykova.
A abordagem moderna ao xadrez evita rigidez excessiva. Para que o look não pareça arcaico, a saia combina-se com texturas pesadas — jaquetas de couro ou botas robustas de solado tratorado. No ambiente de escritório, a sobreposição substitui os conjuntos monótonos: camiseta de gola alta sob camisa sob blazer xadrez cria a profundidade necessária. No calçado, valem tanto loafers clássicos quanto modelos com forma arquitetônica de salto, que equilibram conforto e estilo.
As grandes casas definem o vetor de suavização das linhas. Chemena Kamali na Chloé mostrou que o xadrez pode ser leve, usando musselina em camadas. Matthieu Blazy para a Chanel reinterpretou o tweed tradicional, tornando os conjuntos mais relaxados. O modelo-chave de setembro foi a saia reta xadrez no comprimento midi, que protege do frio e mantém a atualidade das passarelas.
"A indústria afasta-se de molduras rígidas. O xadrez hoje é forma de manifestar individualidade sem recorrer a detalhes gritantes. Funciona como base sobre a qual se podem sobrepor quaisquer acessórios", sublinhou à Pravda.Ru a especialista em tendências da indústria da beleza Anna Morozova.
|Erro de estilo
|Solução atual
|Minissaia plissada com meias altas
|Saia midi reta com botas de cano alto
|Combinação de vários xadrezes coloridos
|Um elemento xadrez + parte superior monocromática neutra
|Blazer curto e justo com a saia
|Malha volumosa ou blazer oversize de corte masculino
|Meias finas de náilon no frio
|Meias grossas opacas no tom do calçado para alongar as pernas
Como escolher o xadrez para que não aumente visualmente o quadril?
Prefira estampa de escala média e tons suaves. Evite quadrados muito grandes e contrastantes na região do quadril, se o objetivo for disfarçar volume.
Com que agasalho usar saia xadrez no outono?
Opção à prova de erros: trench clássico ou sobretudo alongado de corte reto. Para looks mais dinâmicos, jaqueta de couro cropped ou bomber aviador.
Saia xadrez serve para saída noturna?
Sim, se o modelo for em tecidos nobres (lã com seda, tweed com lurex) e combinado com top em estilo lingerie e joias de destaque.
Que calçado combina melhor com saia midi xadrez?
Para silhueta contemporânea: botas de cano alto que entram sob a barra, loafers de solado robusto ou botins de bico fino.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A moda para a temporada 2026/27 propõe mudanças nas proporções do denim, afastando-se de volumes exagerados em favor de cortes mais precisos.