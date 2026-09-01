O fim da era escolar: a nova forma de usar a saia xadrez no outono

Saia xadrez no outono 2026: silhuetas alongadas, novas padronagens e styling contemporâneo

A saia xadrez deixa definitivamente a associação com uniforme escolar e assume papel central no guarda-roupa adulto da estação. As coleções de outono 2026 substituem a minissaia plissada por comprimentos midi e maxi, cortes retos e assimetria, além de ampliar o repertório de padronagens além do tartã tradicional.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Советская мода

Transformação do xadrez: do tartã ao madras

A estação traz variedade geométrica: glen check, buffalo check e madras juntam-se ao tartã. A mudança principal está no comprimento — midi e maxi contidos substituem o mini provocante, criando silhueta mais alongada. O corte reto torna-se base, deslocando a prega excessivamente juvenil.

"Ao escolher o xadrez nesta temporada, é importante orientar-se pela escala da estampa: quanto maior o desenho, mais volume visual ele adiciona. Para correção de silhueta, prefere-se a disposição diagonal do xadrez", explicou à Pravda.Ru a estilista e consultora de imagem Alia Sadykova.

Com o que usar xadrez: regras de styling atuais

A abordagem moderna ao xadrez evita rigidez excessiva. Para que o look não pareça arcaico, a saia combina-se com texturas pesadas — jaquetas de couro ou botas robustas de solado tratorado. No ambiente de escritório, a sobreposição substitui os conjuntos monótonos: camiseta de gola alta sob camisa sob blazer xadrez cria a profundidade necessária. No calçado, valem tanto loafers clássicos quanto modelos com forma arquitetônica de salto, que equilibram conforto e estilo.

Visão das passarelas: Chloé, Chanel e a aposta no midi

As grandes casas definem o vetor de suavização das linhas. Chemena Kamali na Chloé mostrou que o xadrez pode ser leve, usando musselina em camadas. Matthieu Blazy para a Chanel reinterpretou o tweed tradicional, tornando os conjuntos mais relaxados. O modelo-chave de setembro foi a saia reta xadrez no comprimento midi, que protege do frio e mantém a atualidade das passarelas.

"A indústria afasta-se de molduras rígidas. O xadrez hoje é forma de manifestar individualidade sem recorrer a detalhes gritantes. Funciona como base sobre a qual se podem sobrepor quaisquer acessórios", sublinhou à Pravda.Ru a especialista em tendências da indústria da beleza Anna Morozova.

Erros de estilo e soluções atuais

Erro de estilo Solução atual Minissaia plissada com meias altas Saia midi reta com botas de cano alto Combinação de vários xadrezes coloridos Um elemento xadrez + parte superior monocromática neutra Blazer curto e justo com a saia Malha volumosa ou blazer oversize de corte masculino Meias finas de náilon no frio Meias grossas opacas no tom do calçado para alongar as pernas

Respostas às perguntas frequentes sobre saias xadrez

Como escolher o xadrez para que não aumente visualmente o quadril?

Prefira estampa de escala média e tons suaves. Evite quadrados muito grandes e contrastantes na região do quadril, se o objetivo for disfarçar volume.

Com que agasalho usar saia xadrez no outono?

Opção à prova de erros: trench clássico ou sobretudo alongado de corte reto. Para looks mais dinâmicos, jaqueta de couro cropped ou bomber aviador.

Saia xadrez serve para saída noturna?

Sim, se o modelo for em tecidos nobres (lã com seda, tweed com lurex) e combinado com top em estilo lingerie e joias de destaque.

Que calçado combina melhor com saia midi xadrez?

Para silhueta contemporânea: botas de cano alto que entram sob a barra, loafers de solado robusto ou botins de bico fino.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.