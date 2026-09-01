Por que a hiperqueratose deixa as rugas mais evidentes e como revertê-la

Estresse, poluição urbana e mudanças de estação impactam diretamente a aparência da pele e do cabelo. Quando a renovação celular desacelera, o rosto tende a apresentar um tom acinzentado, inchaço e perda de viço, enquanto os fios tornam-se mais quebradiços. O processo de detox cosmético atua justamente para reiniciar as trocas metabólicas nos tecidos.

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O impacto do acúmulo de impurezas

A pele é responsável por eliminar produtos do metabolismo, mas fatores externos podem causar o espessamento da camada córnea (hiperqueratose). Esse excesso de células mortas prejudica a reflexão da luz, tornando as rugas mais evidentes e a pele opaca. No couro cabeludo, o acúmulo de sebo e resíduos de produtos de estilização reduz a oxigenação dos folículos capilares, o que pode prejudicar o crescimento dos fios.

O desafio do detox caseiro é limpar profundamente sem romper a barreira lipídica, evitando que a pele fique desidratada ou inflamada.

Passo a passo para o detox em casa

Preparação térmica: O uso de compressas mornas ou banhos de imersão por 15 minutos ajuda a abrir os poros e estimular a microcirculação. Atenção: esta técnica é contraindicada para quem tem rosácea, cuperose ou inflamações ativas.

Esfoliação suave: A aplicação de peelings com baixa concentração de ácidos ou esfoliantes suaves remove as células mortas, facilitando a absorção dos produtos aplicados nas etapas seguintes.

Absorção de resíduos: Máscaras de carvão, algas ou caulim (argila branca) removem o excesso de sebo e toxinas. Para evitar que a argila resseque a pele, recomenda-se borrifar água termal durante a aplicação, impedindo que o produto endureça completamente.

Nutrição e hidratação: Após a limpeza, é indicado o uso de antioxidantes (vitaminas A, C e E) e ácido hialurônico. Máscaras de tecido combinadas com massagens leves com rolos seguindo as linhas de drenagem linfática potencializam a absorção.

Cuidados com o couro cabeludo: O uso de esfoliantes específicos para o couro cabeludo, aliado a massagens com as pontas dos dedos durante a lavagem, estimula o fluxo sanguíneo para as raízes. A remoção de resíduos de silicones garante que os fios mantenham o volume na raiz por mais tempo.

Ingredientes e funções

Caulim: Limpa os poros e absorve toxinas.

Limpa os poros e absorve toxinas. Vitamina C: Neutraliza radicais livres e devolve o brilho.

Neutraliza radicais livres e devolve o brilho. Ácidos de frutas: Solubilizam a união entre células mortas para facilitar a remoção.

Recomendações de especialistas

A especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova ressalta a importância da tonificação logo após a remoção das máscaras de limpeza, etapa essencial para restaurar o pH da pele.

Sobre o uso de carvão, a especialista em formulações cosméticas Alina Chernova explica que a eficácia depende do tempo de exposição para que o componente ligue-se às impurezas, porém alerta que não se deve deixar o produto secar totalmente para não desidratar a epiderme.

Já a tricologista Oksana Levchenko recomenda que a esfoliação do couro cabeludo seja feita em intervalos de 7 a 10 dias. A frequência maior pode causar um efeito rebote, estimulando a hipersecretão de sebo.

Ajustes para diferentes necessidades

Para quem possui pele sensível, a recomendação é substituir esfoliantes abrasivos (com sementes ou grânulos) por pós enzimáticos ou máscaras de algas que não possuam efeito térmico.

Além do cuidado tópico, a ingestão adequada de água e a redução de carboidratos simples auxiliam no processo, pois ajudam a controlar processos inflamatórios na pele.