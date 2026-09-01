Cores terrosas e denim: as tendências para a transição de estação

A transição do verão para o outono frequentemente leva ao erro de trocar bruscamente o guarda-roupa por cores escuras e texturas pesadas. O jeans surge como a base ideal para adaptar o estilo ao clima mais fresco sem abandonar a leveza.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушки на улице

Jeans claros e algodão texturizado

O denim esbranquiçado não é exclusividade do verão. No início de setembro, ele compõe looks monocromáticos com peças brancas ou off-white. Uma camisa de algodão com bordados ou perfurações é a companhia ideal: protege contra o vento, mas mantém a fluidez visual.

O toque final depende do calçado. Loafers de camurça trazem sobriedade, enquanto sapatos slingbacks elevam a produção para a noite. Segundo Anna Morozova, especialista em tendências, combinar a parte inferior clara com um blazer mantém a atmosfera solar, tornando o visual adequado para a cidade e permitindo integrar peças de promoções na nova estação.

Cores terrosas e contrastes

A paleta de outono vai além do azul e preto. Modelos em tons bordô, oliva ou café facilitam a transição das cores vibrantes do verão. A combinação mais direta é com moletons ou hoodies em tons de cinza ou chocolate.

Para evitar um visual excessivamente esportivo, a aposta é trocar os tênis por sapatilhas, criando um contraste entre a rusticidade do jeans e a delicadeza do calçado. O denim marrom também ganha destaque, servindo de base para acessórios vibrantes, como bolsas vermelhas ou camisas azuis. Em dias de temperatura baixa, um bomber volumoso e meias com cores marcantes completam o conjunto.

Silhuetas: modelagens masculinas e Barrel Jeans

As barras largas voltaram, especialmente em modelos retos e soltos. Para equilibrar esse volume, a indicação é usar jaquetas curtas ou blazers de gola redonda, remetendo ao minimalismo dos anos 90.

Já as barrel jeans (calças-barril), com seu corte curvado, são a peça central do look. Por serem volumosas, exigem partes superiores discretas, como camisetas básicas e jaquetas curtas com estampas. A estilista Aliya Sadykova alerta que, ao usar jeans largos e blazers masculinos, é essencial usar uma primeira camada ajustada — como tops ou tricôs finos — para não sobrecarregar a silhueta.

Double Denim e fórmulas clássicas

O conjunto de jeans com jeans perdeu o status de tabu. Jaquetas ou camisas denim funcionam bem com calças do mesmo material, especialmente se houver diferença de tons: a parte superior em índigo claro e a inferior mais escura cria uma linha vertical alongadora. Um cinto vibrante ou sapatos com estampa animal evitam que o look pareça um uniforme.

Outra fórmula eficiente para o dia a dia une jeans retos azuis, camisa de algodão azul clara e sapatilhas de camurça em tons profundos (bordô ou azul escuro), o que confere sofisticação ao material. Para quem busca textura, a blogueira de moda Yana Klimova sugere a clássica camisa xadrez de algodão denso sobre uma camiseta.

Guia rápido de ajustes de estilo

Em vez de: Transição brusca para cores escuras $\rightarrow$ Tente: Jeans claros com blazers e calçados fechados.

Transição brusca para cores escuras $\rightarrow$ Jeans claros com blazers e calçados fechados. Em vez de: Uso exclusivo de tênis $\rightarrow$ Tente: Sapatilhas de camurça ou loafers para um visual mais elegante.

Uso exclusivo de tênis $\rightarrow$ Sapatilhas de camurça ou loafers para um visual mais elegante. Em vez de: Volume excessivo em cima e embaixo $\rightarrow$ Tente: Top ajustado sob blazers oversized ou bombers.

Volume excessivo em cima e embaixo $\rightarrow$ Top ajustado sob blazers oversized ou bombers. Em vez de: Descartar jaquetas jeans $\rightarrow$ Tente: Sets multicamadas no estilo Canadian Tuxedo.

Dicas práticas de uso

Para alongar a silhueta ou disfarçar volume nos quadris, os modelos retos de cintura média ou alta, e as calças wide leg, são as opções mais versáteis. Em dias de chuva, a recomendação é optar por modelos curtos ou com barras largas, acompanhados de loafers de solado grosso para evitar que o tecido toque a água.

Para adaptar o jeans ao ambiente de escritório, deve-se escolher o denim escuro, sem rasgos ou desbotados, combinando-o com blazers estruturados, camisas clássicas e mules ou loafers de couro.