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Por que o rímel borra mesmo sendo de marcas premium

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O efeito "panda" — caracterizado por manchas escuras e partículas de rímel espalhadas sob os olhos — costuma ser atribuído à baixa qualidade do produto. No entanto, fórmulas premium também falham se a pele e os cílios não forem preparados corretamente. A durabilidade da maquiagem depende menos do preço do frasco e mais da remoção de resíduos oleosos, do tempo de secagem do primer e da condição da mucosa.

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Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O impacto da oleosidade na fixação

O excesso de emolientes é a causa mais comum para o rímel borrar. Ao aplicar a maquiagem logo após um creme nutritivo denso para pálpebras, os componentes gordurosos migram para os cílios durante o piscar. Esses óleos dissolvem as ceras e polímeros da máscara, tornando a massa instável.

Para evitar esse problema, é necessário um intervalo de 10 a 15 minutos entre o cuidado com a pele e a maquiagem. Caso a pele continue úmida, o excesso deve ser removido com um lenço seco. Segundo a especialista em composições cosméticas Alina Chernova, a presença de sebo ou resíduos de leite de limpeza anula a aderência do pigmento. Para garantir a fixação, especialmente nos cílios inferiores, onde o contato com a pele é maior, os fios devem estar completamente desengordurados e secos.

Tecnologia Tubing vs. Máscaras à Prova d'Água

Existe a crença de que as máscaras à prova d'água (waterproof) resolvem o problema do esfarelamento. Contudo, embora resistam à água, esses produtos são sensíveis à gordura. Para quem tem pálpebras oleosas, a versão waterproof pode borrar mais rápido que a comum.

Uma alternativa é a tecnologia tubing (máscaras térmicas). Em vez de apenas colorir, os polímeros criam um "estojo" elástico ao redor de cada cílio, que não reage ao sebo e é removido apenas com água morna. Sobre a escolha do produto, a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova explica que cílios longos e finos se beneficiam de fórmulas leves de alongamento, enquanto cílios curtos exigem fixação rígida da curvatura. Fórmulas de volume excessivo podem causar o esfarelamento devido ao próprio peso do produto.

Erros comuns na aplicação e fixação

O uso do primer é útil, mas exige precisão. Aplicar o rímel sobre a base ainda úmida mistura as texturas, resultando em uma camada espessa e porosa. É essencial esperar a base secar completamente.

Outro fator crítico é o hábito de esfregar os olhos. O impacto mecânico rompe a estrutura mesmo das máscaras térmicas mais resistentes, gerando microfissuras no revestimento que levam ao esfarelamento.

Guia rápido de ajustes:

  • Cílios oleosos: Seque os fios com um lenço ou use pó nas pálpebras.
  • Uso de primer: Aguarde de 30 a 60 segundos para a base fixar antes de aplicar a máscara.
  • Acúmulo nas raízes: Concentre o volume principal no meio do comprimento dos cílios.
  • Validade: Substitua o produto a cada 3 meses.

Higiene e prazo de validade

O uso de rímel vencido aumenta o risco de infecções e garante manchas sob os olhos. Com o tempo, a fórmula seca, torna-se compacta e perde a plasticidade, fazendo com que as partículas se soltem ao menor movimento ocular. Além disso, o acúmulo de sebo e bactérias na escova altera as propriedades químicas do cosmético.

A especialista em cosméticos decorativos Anna Plotnikova alerta que o prazo de uso de uma máscara aberta é de 90 dias. Após esse período, os polímeros começam a se degradar, e mesmo fórmulas caras podem apresentar comportamento imprevisível e borrar a pálpebra inferior.

Dúvidas frequentes sobre durabilidade

Por que o rímel borra na pálpebra superior mesmo sem creme?
Isso pode ocorrer devido à anatomia da pálpebra (pálpebras caídas) ou oleosidade natural da pele. O uso de sombras matificantes, primers específicos ou a transição para máscaras tubing pode ajudar.

Gel de sobrancelhas ajuda a fixar?
Uma camada de gel transparente sobre a máscara seca cria uma barreira protetora contra o esfarelamento, embora possa deixar os cílios mais pesados.

É possível recuperar rímel seco com colírio?
Não. Isso altera a fórmula e reduz a durabilidade. O resultado é um composto diluído que tende a escorrer ou esfarelar em pouco tempo.

Qual a forma correta de remover?
Para máscaras à prova d'água, recomenda-se removedores bifásicos oleosos. Já a máscara térmica deve ser removida apenas com água morna (cerca de 38 graus), utilizando movimentos suaves de deslizamento, sem fricção excessiva.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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