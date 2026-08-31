Meias e calçados abertos: a aposta para enfrentar a meia estação

O street style escandinavo propõe uma alternativa para quem não quer abandonar os sapatos de verão assim que as temperaturas caem. Em vez de migrar imediatamente para botas pesadas, a aposta está na combinação de calçados abertos com meias ou polainas.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Носки в рубчик

Contraste e Proporção

A composição baseia-se em dois caminhos: a criação de um contraste visual forte ou a construção de uma linha monocromática. Modelos delicados, como scarpins de bico fino ou mules com abertura no dedão, harmonizam com algodão denso ou lã fina.

Segundo a consultora de imagem Sofya Cherepanova, essa técnica não serve apenas para aquecer, mas funciona como ferramenta de correção de proporções. Meias densas na mesma cor do sapato alongam a silhueta, criando um efeito de continuidade, o que é especialmente útil em looks com bermudas para dias frios.

Paleta de Cores e Materiais

Para quem busca impacto, as cores neon — como amarelo solar, fúcsia e verde vibrante — dominam as ruas e podem renovar ternos básicos. Já para composições mais sóbrias, tons de grafite, cinza claro ou bege são as escolhas ideais. Um exemplo é a combinação de meias grafites com slingbacks de verniz preto, resultando em um visual intelectual adequado para ambientes de escritório.

A estilista Aliya Sadykova destaca que a chave para integrar sapatos de verão ao guarda-roupa de meia estação está na mistura de texturas. A união do couro envernizado com tricôs de trama grossa adiciona volume visual e profundidade ao look.

Guia de Combinações

Slingbacks de verniz: Meias em tons de grafite ou cinza para um contraste cotidiano.

Meias em tons de grafite ou cinza para um contraste cotidiano. Scarpins clássicos: Polainas densas da mesma cor do sapato para alongar as pernas.

Polainas densas da mesma cor do sapato para alongar as pernas. Sandálias coloridas: Meias brancas ou em tons pastel para um visual color-block.

Meias brancas ou em tons pastel para um visual color-block. Mules de bico fino: Meias neon para uma estética urbana e ousada.

Dicas Práticas de Styling

Densidade do tecido: Para scarpins finos, recomenda-se tricô de algodão ou cashmere. Modelos mais robustos, como mules e sandálias, aceitam meias de densidade média. Deve-se evitar tramas excessivamente grossas se o objetivo for manter a elegância urbana.

Percepção de altura: Meias que contrastam fortemente com a pele e o sapato podem "cortar" o tornozelo e reduzir visualmente a altura. Para evitar esse efeito, a escolha de cores idênticas entre meia e calçado cria uma linha vertical ininterrupta.

Sapatos flats: O uso de meias com loafers ou sapatilhas é um clássico do estilo preppy. Essa combinação funciona bem com saias midi e calças curtas, resultando em um visual confortável e sofisticado.

Duração do uso: A aposta no monocromático (como scarpins pretos com meias pretas) imita o efeito de botas curtas, mas com maior leveza, permitindo o uso de calçados abertos até que as temperaturas baixem de cinco graus.