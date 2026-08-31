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Banho de limão recupera a maciez dos calcanhares em 15 minutos

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O ressecamento e o endurecimento da pele nos pés costumam piorar com a mudança de estações ou pelo uso de calçados inadequados. Uma alternativa para recuperar a maciez dos calcanhares sem recorrer a procedimentos caros em salões é a técnica de imersão com limão, que combina a ação de ácidos orgânicos com a restauração da barreira lipídica em cerca de 15 minutos.

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Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
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O método do banho de limão

A base do procedimento é o suco de limão, rico em ácidos AHA (alfa-hidroxiácidos). Esses componentes atuam rompendo as ligações entre as células mortas da epiderme, facilitando a remoção da pele grossa.

Para preparar a solução, utilize de 2 a 3 litros de água em uma bacia, com a temperatura entre 37°C e 40°C. Esprema uma fatia grande de limão na água e mergulhe os pés por um período de 10 a 15 minutos.

Segundo Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele, a acidez do limão funciona como um peeling químico suave. De acordo com a especialista, esse método é mais seguro do que a remoção mecânica com lâminas, pois evita microtraumas que podem causar hiperqueratose.

Riscos do tempo excessivo na água

Um erro comum é acreditar que quanto mais tempo os pés ficarem imersos, mais macios ficarão. Na verdade, o excesso de tempo na água remove os fatores naturais de hidratação (NMF), o que deixa a pele repuxada e mais propensa a rachaduras após a secagem. Ao finalizar, a recomendação é secar os pés com uma toalha macia, apenas pressionando, sem esfregar.

Caso não existam rachaduras profundas ou doloridas, a cosmetóloga estética Tatiana Gromova indica que se pode utilizar uma lixa suave. No entanto, os movimentos devem ser feitos em uma única direção e sem pressão excessiva para evitar que a pele reaja engrossando ainda mais a camada protetora.

Hidratação e selagem da pele

A etapa final deve ocorrer enquanto a pele ainda apresenta umidade residual. O objetivo é "selar" a hidratação com texturas densas. Itens com ureia, em concentrações de 10% a 25%, são indicados por sua capacidade de atrair e reter moléculas de água nas camadas profundas da derme.

Para casos de ressecamento severo, a especialista em cuidados domiciliares Irina Vorontsova sugere o método oclusivo: aplicar um produto gorduroso, como a vaselina, e calçar meias de algodão durante a noite. Esse processo cria um efeito de "estufa", permitindo que os componentes penetrem mais profundamente.

Resumo de boas práticas

  • Temperatura: Manter entre 37°C e 40°C para evitar estresse térmico na pele.
  • Tempo: Limite de 15 minutos para preservar a hidratação celular.
  • Aplicação: Passar o creme com os pés ainda levemente úmidos para melhor absorção.
  • Frequência: Uma vez por semana para manter a maciez.

Precauções e dúvidas comuns

O uso do banho de limão é contraindicado se houver rachaduras profundas e doloridas, pois a acidez pode causar ardência e irritação. Nesses casos, recomenda-se o uso de banhos de óleos neutros até a cicatrização.

Quanto à escolha do hidratante, priorize fórmulas que contenham ureia, lanolina, pantenol ou óleos naturais, como manteiga de karité. No caso de calosidades antigas e densas, a técnica de limão ajuda a amolecer a superfície, mas a remoção total requer um ciclo de repetições; tentar remover tudo em uma única sessão pode lesionar os tecidos vivos.

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Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
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