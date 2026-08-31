Como usar balaclavas e ushankas volumosas sem perder a elegância

O erro mais comum ao montar um visual de inverno é investir em um conjunto impecável, mas anulá-lo com uma touca preta genérica, escolhida apenas por "combinar com tudo". Para 2026, o acessório de cabeça deixa de ser um item meramente utilitário para se tornar o elemento central da arquitetura do look.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Шапка-ушанка

A aposta agora recai sobre texturas expressivas e formas complexas que, além de aquecer, iluminam o rosto. Materiais como o cashmere macio e o eco-pele tornam-se as principais ferramentas de estilo para a temporada.

Apostas para 2026: Volume e Estrutura

As coleções de 2026 rompem a escolha entre beleza e conforto. Ganham destaque peças de configuração complexa: balaclavas futuristas, toucas vintage e ushankas de pele volumosas. O foco mudou para a materialidade: em vez de tricôs finos que marcam o rosto, prevalecem o feltro denso, o tweed e a lã estruturada.

Segundo Anna Morozova, especialista em tendências de beleza, os acessórios agora são mais táteis e volumosos. A recomendação é que a peça tenha personalidade, seja por meio de uma trama incomum ou de cores profundas e saturadas.

Como combinar cada modelo

Beanie: A touca clássica com dobra continua na base, mas a versão atual exige mais presença. Modelos justos são substituídos por opções de haste alta, que criam volume no topo da cabeça.

Boretas: Para evitar um visual caricato, a orientação é fugir da combinação com camisas listradas. O estilo de 2026 sugere unir boinas de couro ou feltro a casacos masculinos ou até puffer jackets volumosas.

Chapéus de feltro: Modelos com geometria fluida nas abas elevam o status do visual. A estilista de imagem Sofya Cherepanova sugere evitar a perfeição excessiva, combinando o chapéu com jeans e botas robustas.

Bonés de pele: Este híbrido entre o esportivo e o luxo harmoniza bem com capas modernas ou casacos longos estilo robe.

O que evitar e o que priorizar

Para manter a aparência atualizada, é necessário descartar alguns hábitos. Pompons de pele gigantes, cores neon com logos agressivos e toucas com "orelhinhas" (exceto em contextos irônicos de passarela) entraram na lista de anti-tendências. O luxo contemporâneo reside na limpeza das linhas e na qualidade do tecido.

Alina Chernova, especialista em materiais, alerta que fibras sintéticas como o acrílico barato perdem a forma rapidamente e possuem um brilho que desvaloriza todo o guarda-roupa. A indicação é priorizar composições naturais, como merino, angorá ou cashmere.

Cores e Proporções

A paleta de inverno substitui o preto universal por tons "terrosos" e "frutados": chocolate, grafite, ameixa e esmeralda profundo são as cores que melhor iluminam a pele. Outra estratégia eficaz é o visual monocromático: usar acessórios de tricô no mesmo tom da roupa exterior para alongar a silhueta e trazer elegância.

Guia rápido de substituição:

Troque a touca fina e justa por uma beanie estruturada com dobra para harmonizar as proporções do rosto.

para harmonizar as proporções do rosto. Substitua decorações excessivas (strass e logos) por jogos de texturas (pele, camurça, tweed).

(pele, camurça, tweed). Troque a touca preta padrão por tons de bordô, oliva ou chocolate.