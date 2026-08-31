O fim da era do oversize extremo no jeans para 2026/27

A temporada outono-inverno 2026/27 marca o fim da hegemonia do oversize extremo. Após anos de domínio de calças excessivamente largas, a moda migra para estruturas mais definidas e linhas limpas.

Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain Девушка в широких джинсах

O foco agora recai sobre a qualidade do jeans e a profundidade da cor, resgatando clássicos com uma leitura atual. Cinco silhuetas se destacam por permitirem ajustes visuais na figura sem a necessidade de medidas radicais.

Cortes e Proporções

Corte reto (Straight): Ideal para quem busca fugir do volume excessivo sem aderir a modelos colados. A recomendação é optar por algodão denso, que mantém a forma da peça por mais tempo. Segundo Anna Morozova, especialista em tendências, o corte reto é um investimento seguro por não depender de microtendências, combinando tanto com botas pesadas quanto com sapatos de salto.

Cigarrete: O retorno do corte estreito não significa a volta do skinny. As calças cigarrete acompanham a perna sem apertá-la, o que ajuda a alongar a silhueta, especialmente para pessoas baixas. Para equilibrar o visual, a sugestão é combinar a peça com tricôs volumosos ou blazers de corte masculino.

Bootcut: Com a modelagem ajustada nos quadris e levemente aberta no joelho, a bootcut retorna em uma versão mais discreta que a flare tradicional. A estilista Aliya Sadykova pontua que este modelo funciona como uma ferramenta de correção visual, equilibrando quadris largos e criando a silhueta "ampulheta". Além disso, o corte é prático para esconder calçados robustos.

Wide Leg: As calças largas permanecem no guarda-roupa, mas agora com ajustes mais rigorosos. Saem as barras desfiadas e o estilo baggy exagerado; entram modelos com cintura bem definida e texturas nobres. Uma alternativa para atualizar peças antigas são as dobras largas na barra, que trazem mais estrutura ao look.

A Cor do Momento: Índigo Escuro

A tendência mais forte da temporada não está no corte, mas na cor. O denim azul-escuro profundo, sem lavagens ou desgastes, torna-se a base do vestuário. Essa tonalidade permite que o jeans substitua calças sociais em ambientes de escritório, especialmente quando combinado com suéteres de cashmere ou trench coats.

Para Lilit Arutyunyan, a escolha de um denim escuro e uniforme eleva instantaneamente o nível do estilo, transformando uma peça utilitária em um item de guarda-roupa consciente.

Guia Rápido de Estilização

Straight: Priorize denim denso e sem elastano para um visual mais nítido.

Priorize denim denso e sem elastano para um visual mais nítido. Cigarette: Use com blazers oversize para brincar com as proporções.

Use com blazers oversize para brincar com as proporções. Bootcut: Combina perfeitamente com saltos ou botas estilo cowboy.

Combina perfeitamente com saltos ou botas estilo cowboy. Índigo Escuro: Aposta certa para o escritório com camisa branca e loafers.