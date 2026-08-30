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Semana de Moda de Copenhague destaca lenços de seda como ferramenta visual

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O lenço de seda deixou de ser apenas um complemento conservador de ternos clássicos para se tornar uma ferramenta versátil de composição visual. Durante a Semana de Moda de Copenhague, ficou evidente que a forma de amarrar o tecido pode alterar completamente a geometria de um look.

Девушка в платке
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Девушка в платке

A cabeça como foco: da bandana ao estilo vintage

O uso do lenço na cabeça dominou o street style, priorizando a simplicidade em vez de amarrações complexas. Lenços quadrados menores são amarrados com um nó na nuca, simulando bandanas, o que combina com camisas oversized e calças largas. Já as peças de seda maiores, usadas no estilo "vovó" ou amarradas sob o queixo, criam uma moldura marcante para o rosto.

Para a cabeleireira e estilista Anastasia Burova, essa escolha une estilo e proteção capilar. Ela alerta, porém, que a seda tende a escorregar; por isso, recomenda o uso de grampos ou sprays texturizadores para fixar a peça ao cabelo.

Acessório de pescoço e silhueta

Na região do pescoço, a tendência se divide em dois extremos: a amarração bem justa, que funciona como uma choker, ou as pontas longas deixadas cair casualmente sobre os ombros. Essa técnica, combinada a tops minimalistas, eleva a percepção de valor do visual sem a necessidade de joias caras.

Outra alternativa é substituir o cinto de couro por um lenço amplo. Nós assimétricos na cintura, sobre blazers, casacos ou jeans, criam linhas verticais que modificam a silhueta. Um exemplo é o uso de um lenço preto com franjas longas sobre um look monocromático branco, transformando a base básica em uma composição de design.

A estilista Aliya Sadykova observa que o acessório na cintura torna-se o centro composicional do look. Para evitar volume excessivo na região do abdômen e quadris, ela sugere a escolha de tecidos finos e fluidos.

Sobreposição e efeito de minissaia

Uma das propostas mais ousadas vistas em Copenhague é amarrar o lenço sobre as calças, na altura dos quadris, simulando a presença de uma saia curta. Modelos com bordados ou rendas sobre calças sociais transformam o traje de escritório em um conjunto noturno.

Segundo a especialista em tendências Anna Morozova, essa técnica exige precisão nas proporções. Para equilibrar o volume criado no quadril, a parte superior do corpo deve ser simples ou apresentar cortes complexos nas mangas.

Guia prático de uso

  • Tamanho ideal: O formato carré de 90x90 cm é o mais versátil para cabeça, pescoço e cintura. Modelos de 45x45 cm limitam-se a detalhes no pulso ou pescoço.
  • Combinações de tecidos: A seda harmoniza bem com algodão, lã, couro e jeans, mas deve ser evitada com tecidos muito porosos ou de baixa qualidade que possam causar puxados no fio.
  • Fixação: Para evitar que o lenço escorregue da cintura, recomenda-se o uso de presilhas específicas ou passar as pontas pelos passadores da calça antes de dar o nó.
  • Estampas: É possível combinar lenços estampados com roupas também desenhadas, desde que as cores coincidam ou haja um contraste nítido no tamanho das estampas. A aposta segura é unir um lenço geométrico a uma base monocromática.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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