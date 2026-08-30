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Beauty Bomb lança linha de rímel com quatro fórmulas específicas

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O destaque do olhar é uma das formas mais rápidas de alterar a percepção visual do rosto. A linha da Beauty Bomb apresenta quatro fórmulas de rímel desenvolvidas para necessidades específicas, que variam desde a proteção de mucosas sensíveis até a criação de volume extremo e resistência à água.

Нанесение туши на ресницы
Photo: Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Нанесение туши на ресницы

Escolha da fórmula e tipos de aplicador

Para quem possui olhos sensíveis, a composição do produto é o ponto principal. A máscara Cali Girl combina extrato de cânhamo e vitaminas para reduzir riscos de irritação, utilizando uma escova de silicone focada na separação dos fios para diminuir a fricção mecânica durante a aplicação.

Já a Transformation utiliza uma escova de silicone em formato espiral, desenhada para alcançar e colorir os fios mais curtos nos cantos internos dos olhos, simulando a densidade de cílios postiços.

Para quem busca curvatura e definição, a Twerk Mascara vem com um aplicador curvado. Enquanto isso, a Resistant Kawaii foca na prova d'água através de uma escova clássica, ideal para a construção de camadas.

Sobre a Resistant Kawaii, a especialista em composições cosméticas Alina Chernova explica que fórmulas resistentes à água desse tipo funcionam como "tubos poliméricos". Eles não se dissolvem com a água ou a oleosidade da pele, evitando o efeito "panda", mas podem ser removidos com água morna, sem a necessidade de produtos bifásicos agressivos.

Técnica de aplicação para máximo efeito

Para obter o melhor resultado, a aplicação deve seguir estes passos:

  • Posicione a escova o mais próximo possível da raiz dos cílios.
  • Realize movimentos em ziguezague na base para "selar" o pigmento, criando uma estrutura que levanta os fios.
  • Deslize suavemente até as pontas, mantendo a escova no ponto mais alto por 2 a 3 segundos para fixar a curvatura.

A maquiadora Anastasia Korshunova ressalta que, no caso de máscaras térmicas, é possível aplicar camadas para volume dramático, porém isso deve ser feito rapidamente antes que os polímeros sequem, evitando que os cílios grudem.

Modelagem de sobrancelhas com sabonete

Para alcançar o efeito de sobrancelhas "fluffy" (estilo laminado de salão) sem sensação de rigidez, o sabonete Beach Brows é a opção indicada. A aplicação é feita com uma escova seca ou levemente úmida, penteando os fios para cima e na diagonal.

Um erro comum é o uso excessivo de água: se a escova estiver muito molhada, o produto gera uma espuma branca que deixa resíduos visíveis ao secar. O ideal é umedecer a escova levemente com um fixador ou água termal.

Segundo a estilista de imagem Aliya Sadykova, sobrancelhas marcantes combinadas com cílios definidos equilibram as feições do rosto, técnica especialmente útil para maquiagens inspiradas nos anos 60 ou quando se utilizam sombras vibrantes.

Remoção e cuidados

Para remover a máscara resistente à água, basta molhar os cílios com água morna (aproximadamente 38 graus). Após 20 a 30 segundos, o produto sai naturalmente, dispensando o uso de discos de algodão.

Quanto ao uso diário do sabonete para sobrancelhas, a prática é permitida desde que a fórmula contenha componentes de cuidado. No entanto, é fundamental a limpeza profunda à noite para evitar que resíduos do produto obstruam os poros.

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Author`s name Anastasiya Zhukova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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