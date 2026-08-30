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O erro comum que transforma loiro frio em castanho acobreado

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A promessa de um "loiro frio" na embalagem muitas vezes termina em um castanho acobreado no espelho. Esse resultado raramente é culpa da qualidade do produto, mas sim de uma reação química complexa que envolve a porosidade do fio, a quantidade de fios brancos, o histórico de colorações e até a escolha do oxidante.

Шатуш
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A base real vs. a imagem da caixa

O primeiro passo para evitar erros não é escolher a cor desejada, mas avaliar a base atual. A análise das raízes deve ser feita sob luz natural, utilizando a escala de profundidade de tom (que varia do 1, preto, ao 10, loiro claríssimo). Alterações na estrutura do fio, como permanentes ou tratamentos intensivos com óleos, influenciam diretamente a absorção do pigmento.

Segundo a cabeleireira e estilista Anastasia Burova, o parâmetro mais crítico é o nível de tom natural. Ela recomenda observar a raiz a uma ou duas centímetros do couro cabeludo, pois esse é o ponto de partida real para qualquer coloração.

Um erro comum é acreditar que a tinta pode clarear cabelos já coloridos. Se houver pigmento artificial no comprimento, o uso de colorantes domésticos alterará apenas a cor das raízes, mantendo o comprimento intacto. Além disso, cabelos com fios brancos "vitrificados" exigem linhas específicas, já que produtos semipermanentes comuns tendem a escorregar desses fios.

Decifrando a numeração e as nuances

A numeração nas embalagens segue a linguagem internacional da colorimetria: o primeiro número indica o nível de claridade, enquanto os números após o ponto ou a barra definem a nuance (cinza, dourado, cobre ou perolado). Como as nomenclaturas variam entre marcas, é essencial consultar a tabela do fabricante.

Aleksey Melnikov, cabeleireiro e tecnólogo, alerta que a cor final depende sempre da base original. Por isso, a orientação deve basear-se no número da tinta e na tabela de resultados, e não apenas na foto da embalagem.

Quem busca tons de loiro frio deve estar ciente da necessidade de neutralização constante do amarelado. Vale notar também que a mudança de partição do cabelo pode alterar a percepção da cor, dependendo de como a luz incide sobre as mechas.

A função do oxidante

O oxidante é o agente que impulsiona a coloração. Em kits domésticos, ele já vem balanceado, mas em linhas profissionais deve ser adquirido separadamente. O uso de concentrações altas (9% ou 12%) sem técnica adequada pode causar queimaduras no couro cabeludo e danos severos ao comprimento, prejudicando a pureza da cor.

Para cada objetivo, existe uma concentração indicada:

  • Tonalização de cabelos descoloridos: 1,5% a 1,9% para preservar a densidade e a qualidade do fio.
  • Coloração tom sobre tom ou tons mais escuros: 3% para obter a cor pura com menor dano.
  • Cobertura de fios brancos: 6% para garantir a abertura das cutículas e a fixação do pigmento.

Para evitar reações químicas imprevisíveis, recomenda-se utilizar a tinta e o oxidante da mesma linha.

Critérios de qualidade e manutenção

Um bom colorante deve alterar a cor minimizando a agressão ao fio. Mesmo fórmulas sem amônia podem ser agressivas se contiverem derivados de etanolamina. A presença de instruções detalhadas e a exigência de um teste de alergia são sinais de um produto seguro.

A especialista em cuidados capilares Oksana Levchenko explica que colorantes permanentes são indicados para mudanças drásticas na base natural e cobertura de brancos, alterando mais a estrutura do fio em troca de maior durabilidade. Para apenas atualizar a cor, o ideal são os compostos demipermanentes.

Para manter a intensidade da cor — seja um cobre vibrante ou um brilho acetinado em tons escuros — é necessário utilizar produtos de manutenção com pH ácido.

Dúvidas frequentes sobre coloração caseira

É possível clarear cabelos tingidos de preto com tinta comum?
Não. Tinta não clareia tinta. O resultado seria raízes alaranjadas e comprimento escuro. Nesses casos, é necessária a decapagem ou descoloração com pó, preferencialmente feita por um profissional.

Tintas sem amônia são totalmente seguras?
Elas não possuem o odor forte e costumam ser mais suaves, mas ainda contêm agentes alcalinos para abrir a cutícula. O teste de alergia 48 horas antes da aplicação é indispensável, independentemente da composição.

Por que a cor desbota rápido?
As causas principais são a alta porosidade do cabelo, o uso de água muito quente ou shampoos de limpeza profunda. Para reter o pigmento, devem ser usados produtos específicos para cabelos coloridos.

O que fazer se a cor ficou escura demais?
Não tente clarear imediatamente com outra tinta. É possível tentar remover parte do pigmento com shampoos específicos, mas correções radicais devem ser feitas por profissionais para evitar a perda de massa capilar.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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