Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque

O volume express tornou-se a tendência da vez com o afro-coque. A proposta é um penteado alto e propositalmente despojado que transforma instantaneamente fios lisos em uma massa densa de cachos. O efeito é alcançado através de um acessório — o coque postiço (ou shinnion) —, que mascara o cabelo natural e simula volume.

Photo: Pravda.ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Прически с заколками-крабами

Como escolher o acessório ideal

A base do visual é o "donut" de cachos. Para um resultado natural, a recomendação é buscar tons que coincidam com a cor natural do cabelo, embora a moda atual aceite contrastes, como a inclusão de braids com fios coloridos. Existem modelos de rolos vazados e modelos com centro preenchido; estes últimos são mais eficazes para esconder a estrutura do próprio cabelo, especialmente quando vistos de cima.

A especialista em tendências de beleza Anna Morozova alerta que o peso do acessório é um fator decisivo. Um coque excessivamente pesado pode causar desconforto ao longo do dia e comprometer a fixação dos fios naturais.

Passo a passo para montar o afro-coque em 2 minutos

Prepare a base: Prenda o cabelo em um coque firme e polido no topo da cabeça com um elástico resistente. Quanto mais estável for esse nó, melhor será a sustentação do acessório. Para um visual mais fluido, é possível deixar algumas mechas soltas ao redor do rosto. Aplique o acessório: Encaixe o coque de cachos sobre o seu nó, utilizando-o como se fosse um segundo elástico. Reforce a estrutura: Uma dica para garantir a silhueta correta e pressionar as bordas do acessório contra a cabeça é adicionar um elástico de silicone fino por cima. Finalize o volume: Distribua as mechas do acessório para cobrir a base. Use grampos para fixar algumas mechas, simulando uma franja ou criando o efeito de fios "espetados" para aumentar a aparência de desleixo planejado.

Segundo a cabeleireira e estilista Anastasia Burova, o uso de extensões é uma alternativa para evitar danos térmicos causados por modeladores de cachos, especialmente em produções rápidas para eventos noturnos.

Complementos e finalização

Para atualizar o look, o uso de acessórios com motivos étnicos ou peças robustas é a aposta da temporada. Lenços amarrados como bandanas, tiaras largas ou presilhas com pedrarias complementam bem o volume. Para quem prefere um estilo mais ousado, pingentes metálicos presos diretamente nos cachos do acessório ajudam a disfarçar a junção entre o cabelo natural e a extensão.

Vantagens e ajustes técnicos

Além de alongar visualmente a silhueta e destacar as feições do rosto, o afro-coque elimina a necessidade de agendamentos em salões ou o uso de bobes desconfortáveis. A estilista de imagem Sofya Cherepanova explica que um acessório com textura correta consegue camuflar a baixa densidade capilar e equilibrar as proporções da cabeça.

Evite erros comuns:

Base instável: Se o rabo de cavalo estiver frouxo, o peso do acessório pode derrubá-lo. Use dois elásticos para garantir a firmeza.

Se o rabo de cavalo estiver frouxo, o peso do acessório pode derrubá-lo. Use dois elásticos para garantir a firmeza. Brilho artificial: Para evitar que o coque pareça sintético, opte por fibras com acabamento fosco.

Para evitar que o coque pareça sintético, opte por fibras com acabamento fosco. Excesso de peso: Substitua presilhas metálicas pesadas por versões de plástico ou tecido para maior conforto.

Substitua presilhas metálicas pesadas por versões de plástico ou tecido para maior conforto. Divisões visíveis: Use lenços para decorar a linha de crescimento do cabelo e esconder as bordas do acessório.

Dúvidas frequentes

Cabelos curtos podem usar? Sim, basta prender o mínimo de cabelo possível em um pequeno rabo e fixar o acessório com grampos invisíveis.

Como conservar o acessório? Como são feitos de fibras sintéticas, não devem ser escovados com escovas comuns. O ideal é ajeitar os cachos com os dedos e armazenar em uma rede para evitar nós.

É indicado para o verão? Sim, por manter os fios longe da nuca, o penteado favorece a termorregulação em dias quentes.

Combina com ambiente corporativo? Sim, desde que a cor seja idêntica à do cabelo natural e sejam evitados adornos excessivamente chamativos, resultando em um visual elegante e discreto.