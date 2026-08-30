Estilistas recomendam fibras foscas para naturalidade no afro-coque

O volume express tornou-se a tendência da vez com o afro-coque. A proposta é um penteado alto e propositalmente despojado que transforma instantaneamente fios lisos em uma massa densa de cachos. O efeito é alcançado através de um acessório — o coque postiço (ou shinnion) —, que mascara o cabelo natural e simula volume.
A base do visual é o "donut" de cachos. Para um resultado natural, a recomendação é buscar tons que coincidam com a cor natural do cabelo, embora a moda atual aceite contrastes, como a inclusão de braids com fios coloridos. Existem modelos de rolos vazados e modelos com centro preenchido; estes últimos são mais eficazes para esconder a estrutura do próprio cabelo, especialmente quando vistos de cima.
A especialista em tendências de beleza Anna Morozova alerta que o peso do acessório é um fator decisivo. Um coque excessivamente pesado pode causar desconforto ao longo do dia e comprometer a fixação dos fios naturais.
Segundo a cabeleireira e estilista Anastasia Burova, o uso de extensões é uma alternativa para evitar danos térmicos causados por modeladores de cachos, especialmente em produções rápidas para eventos noturnos.
Para atualizar o look, o uso de acessórios com motivos étnicos ou peças robustas é a aposta da temporada. Lenços amarrados como bandanas, tiaras largas ou presilhas com pedrarias complementam bem o volume. Para quem prefere um estilo mais ousado, pingentes metálicos presos diretamente nos cachos do acessório ajudam a disfarçar a junção entre o cabelo natural e a extensão.
Além de alongar visualmente a silhueta e destacar as feições do rosto, o afro-coque elimina a necessidade de agendamentos em salões ou o uso de bobes desconfortáveis. A estilista de imagem Sofya Cherepanova explica que um acessório com textura correta consegue camuflar a baixa densidade capilar e equilibrar as proporções da cabeça.
Evite erros comuns:
Cabelos curtos podem usar? Sim, basta prender o mínimo de cabelo possível em um pequeno rabo e fixar o acessório com grampos invisíveis.
Como conservar o acessório? Como são feitos de fibras sintéticas, não devem ser escovados com escovas comuns. O ideal é ajeitar os cachos com os dedos e armazenar em uma rede para evitar nós.
É indicado para o verão? Sim, por manter os fios longe da nuca, o penteado favorece a termorregulação em dias quentes.
Combina com ambiente corporativo? Sim, desde que a cor seja idêntica à do cabelo natural e sejam evitados adornos excessivamente chamativos, resultando em um visual elegante e discreto.
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A temporada de 2026 propõe a substituição de itens básicos por alternativas dinâmicas, focando em texturas complexas e novos contrastes de estilo.