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Técnicas de beleza para criar visuais sofisticados sem habilidades profissionais

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Tentar reproduzir penteados complexos de redes sociais frequentemente resulta em frustração, já que a textura real dos fios raramente coincide com as imagens editadas. No entanto, a tendência atual do setor de beleza prioriza a simplificação, com foco em estilos que dispensam habilidades profissionais e reduzem o tempo gasto em frente ao espelho.

Стильный низкий хвост с локонами
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Стильный низкий хвост с локонами

Rabo de cavalo baixo e polido: a estética do minimalismo

O estilo Sleek destaca-se pela versatilidade, adequando-se tanto a trajes corporativos quanto a vestidos de festa. O objetivo central é obter um brilho espelhado e controle total dos fios, pois qualquer mecha desalinhada compromete a elegância do visual.

Segundo a especialista em cuidados com a pele Ksenia Anisimova, para alcançar a suavidade sem causar danos, é fundamental utilizar protetores térmicos que suportem temperaturas de até 220 graus. Essa medida previne a quebra dos fios, que costuma gerar aqueles pequenos cabelos arrepiados ao longo do comprimento.

Para a fixação, indicam-se géis de alta fixação, aplicados especialmente nas têmporas e na nuca. Um detalhe para elevar a sofisticação do penteado é envolver a base do rabo de cavalo com uma mecha fina de cabelo, escondendo o elástico.

Ondas suaves: volume e naturalidade

Para quem prefere fugir da geometria rígida, as ondas suaves oferecem uma alternativa que valoriza a densidade visual do cabelo e suaviza as linhas do rosto. Diferente dos cachos marcados, este estilo preza pela mobilidade e por uma certa desordem controlada, evitando o excesso de laquê para que os fios não fiquem estáticos.

A cabeleireira e estilista Anastasia Burova explica que a chave para as ondas modernas é a fluidez. Após utilizar o modelador, é necessário deixar as mechas esfriarem antes de penteá-las com os dedos. Para adicionar textura e volume na raiz sem colar os fios, o uso de pó modelador é a opção mais indicada.

Além disso, a adoção de uma risca lateral pode ajudar a ajustar as proporções do rosto e ampliar o volume do cabelo sem a necessidade de cortes radicais.

Coque despojado: agilidade para a rotina

O coque despojado é a solução ideal para dias em que não há tempo para lavar os cabelos. A versão atual evita que o penteado seja excessivamente apertado, valorizando texturas mais soltas e mechas livres ao redor do rosto.

A base para este estilo costuma ser o shampoo a seco. De acordo com a especialista em cuidados pessoais Irina Vorontsova, produtos à base de amido de arroz são excelentes para texturizar, tornando o cabelo mais maleável e volumoso, permitindo a montagem do coque em poucos minutos. A fixação final com laquê deve ser leve, apenas para manter a forma sem tirar a naturalidade.

Guia rápido de ajustes e correções

Rabo de cavalo: Para eliminar fios minúsculos na linha de crescimento do cabelo, pode-se utilizar gel de sobrancelhas. Se o cabelo for curto demais para esconder o elástico com uma mecha, a alternativa é usar acessórios como fitas de veludo ou presilhas metálicas minimalistas.

Ondas: Para evitar um aspecto artificial ou "de boneca", a recomendação é não enrolar as pontas dos cabelos até o fim. Para garantir que as ondas não caiam rapidamente, utilize pó modelador antes de modelar e deixe o cacho esfriar completamente; em cabelos finos, pode-se prender o cacho com um clipe por 5 a 10 minutos enquanto esfria.

Coque e Volume: O shampoo a seco pode ser aplicado inclusive em cabelos limpos para prevenir a perda de volume. No entanto, não é recomendável o uso diário para evitar a obstrução dos poros do couro cabeludo, sendo ideal utilizá-lo em dias alternados ou como recurso emergencial.

Preparação geral: O uso de protetor térmico é indispensável em qualquer processo de modelagem para evitar que os fios fiquem opacos ou quebradiços.

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Author`s name Evgenia Rumyantseva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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