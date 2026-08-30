O fim do preto como base para casacos no outono 2026

Quais peças de cima definem o guarda-roupa de outono 2026

O casaco deixa de ser apenas proteção climática e torna-se o eixo visual do look. Segundo a análise de tendências da Pravda.Ru para a estação, cinco modelos concentram as apostas de silhueta, cor e material — e cada um responde a uma lógica de combinação distinta.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина в темно-коричневом пальто с сумкой

Cinco modelos em foco

Palito cinza maxi: base fundamental

O corte reto até o tornozelo, com linha de ombro nítida e tecido encorpado que mantém a estrutura, funciona como tela neutra. A fonte cita a combinação com saia midi xadrez como exemplo de silhueta rigorosa e contemporânea.

Casaco bordô duplo: novo clássico

O tom vinho profundo substitui o preto como opção intelectual e “cara”. A recomendação é evitar detalhes decorativos e acinturamento, apostando na pureza das linhas e na saturação do pigmento. Harmoniza com chocolate, cinza e azul-marinho.

Bomber de lã: alternativa ao habitual

A peça migrou do universo esportivo para tecidos de casaco e lã texturizada, permitindo uso com calças de alfaiataria larga. O equilíbrio de texturas é o ponto-chave: lã densa pede partes de baixo em couro ou alfaiataria.

“A transição do náilon para tecidos nobres tornou o bomber universal. É um ótimo exemplo de como uma peça de conforto vira elemento de estilo smart casual”, afirmou à Pravda.Ru a especialista em tendências da indústria da beleza Anna Morozova.

Trench com acentos: desconstrução do estilo

Inserções em couro, golas contrastantes e cintos incomuns transformam o trench no ponto focal do look, enquanto o restante do conjunto permanece monocromático e simples.

Puffer alongado: praticidade arquitetônica

Modelos longos em grafite, oliva e chocolate, sem ferragens aparentes nem costuras decorativas, integram-se a dress codes de escritório e a acessórios de festa. A sugestão da fonte é adicionar joias contemporâneas — pérolas barrocas, por exemplo — para elevar a sofisticação.

“Ao escolher o puffer, observe a arquitetura da peça. Silhueta limpa e brilho fosco nobre fazem o item parecer visualmente mais caro”, explicou à Pravda.Ru a estilista-imagem Aliya Sadykova.

Combinações sugeridas pela fonte

Modelo Combinação indicada Palito maxi Malha clara e acessórios grafite Casaco bordô Pulloveres finos na gama chocolate Bomber de lã Calças midaxi ou jeans amplos Trench com detalhes Parte de baixo monocromática simples Puffer limpo Acessórios e calçado no mesmo tom

Dúvidas frequentes respondidas pela análise

Qual comprimento de casaco predomina em 2026? Maxi extremo (até o tornozelo) ou midaxi. Modelos acima do joelho são considerados menos atuais e mais difíceis de estilizar.

Como tornar o look com puffer mais sofisticado? Evitar pelo decorativo e zíperes brilhantes; preferir textura fosca e tons naturais profundos (grafite, chocolate escuro).

Com o que usar casaco bordô sem parecer excessivamente formal? Adicionar elementos relaxados: denim azul-claro, tênis ou cachecol cinza volumoso reduzem o grau de cerimônia do corte duplo.

Pode-se usar bomber de lã com vestido? Sim, o contraste de texturas funciona bem, especialmente com vestidos de malha midi e botas altas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.