Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

O fim do preto como base para casacos no outono 2026

Mulher

Quais peças de cima definem o guarda-roupa de outono 2026

O casaco deixa de ser apenas proteção climática e torna-se o eixo visual do look. Segundo a análise de tendências da Pravda.Ru para a estação, cinco modelos concentram as apostas de silhueta, cor e material — e cada um responde a uma lógica de combinação distinta.

Женщина в темно-коричневом пальто с сумкой
Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use
Женщина в темно-коричневом пальто с сумкой

Cinco modelos em foco

Palito cinza maxi: base fundamental

O corte reto até o tornozelo, com linha de ombro nítida e tecido encorpado que mantém a estrutura, funciona como tela neutra. A fonte cita a combinação com saia midi xadrez como exemplo de silhueta rigorosa e contemporânea.

Casaco bordô duplo: novo clássico

O tom vinho profundo substitui o preto como opção intelectual e “cara”. A recomendação é evitar detalhes decorativos e acinturamento, apostando na pureza das linhas e na saturação do pigmento. Harmoniza com chocolate, cinza e azul-marinho.

Bomber de lã: alternativa ao habitual

A peça migrou do universo esportivo para tecidos de casaco e lã texturizada, permitindo uso com calças de alfaiataria larga. O equilíbrio de texturas é o ponto-chave: lã densa pede partes de baixo em couro ou alfaiataria.

“A transição do náilon para tecidos nobres tornou o bomber universal. É um ótimo exemplo de como uma peça de conforto vira elemento de estilo smart casual”, afirmou à Pravda.Ru a especialista em tendências da indústria da beleza Anna Morozova.

Trench com acentos: desconstrução do estilo

Inserções em couro, golas contrastantes e cintos incomuns transformam o trench no ponto focal do look, enquanto o restante do conjunto permanece monocromático e simples.

Puffer alongado: praticidade arquitetônica

Modelos longos em grafite, oliva e chocolate, sem ferragens aparentes nem costuras decorativas, integram-se a dress codes de escritório e a acessórios de festa. A sugestão da fonte é adicionar joias contemporâneas — pérolas barrocas, por exemplo — para elevar a sofisticação.

“Ao escolher o puffer, observe a arquitetura da peça. Silhueta limpa e brilho fosco nobre fazem o item parecer visualmente mais caro”, explicou à Pravda.Ru a estilista-imagem Aliya Sadykova.

Combinações sugeridas pela fonte

Modelo Combinação indicada
Palito maxi Malha clara e acessórios grafite
Casaco bordô Pulloveres finos na gama chocolate
Bomber de lã Calças midaxi ou jeans amplos
Trench com detalhes Parte de baixo monocromática simples
Puffer limpo Acessórios e calçado no mesmo tom

Dúvidas frequentes respondidas pela análise

Qual comprimento de casaco predomina em 2026? Maxi extremo (até o tornozelo) ou midaxi. Modelos acima do joelho são considerados menos atuais e mais difíceis de estilizar.

Como tornar o look com puffer mais sofisticado? Evitar pelo decorativo e zíperes brilhantes; preferir textura fosca e tons naturais profundos (grafite, chocolate escuro).

Com o que usar casaco bordô sem parecer excessivamente formal? Adicionar elementos relaxados: denim azul-claro, tênis ou cachecol cinza volumoso reduzem o grau de cerimônia do corte duplo.

Pode-se usar bomber de lã com vestido? Sim, o contraste de texturas funciona bem, especialmente com vestidos de malha midi e botas altas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Author`s name Ksenia Semenova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site
Agora a ler
Piso vinílico com feltro prioriza conforto térmico e acústico em dormitórios
Casa, Reforma e Imóveis
Piso vinílico com feltro prioriza conforto térmico e acústico em dormitórios
Plástico sob a banheira: 4 alternativas estilosas para a divisória dos anos 90
Casa, Reforma e Imóveis
Plástico sob a banheira: 4 alternativas estilosas para a divisória dos anos 90
Mais populares
Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026

A temporada de 2026 propõe a substituição de itens básicos por alternativas dinâmicas, focando em texturas complexas e novos contrastes de estilo.

Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Acessórios de cabeça para o outono de 2026 focam em contraste de texturas
Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada
Mitsubishi Triton Savana Sertoes: a picape preparada para resgates e lama
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Como montar um guarda-roupa de outono atemporal e sofisticado
Gorros e toucas para o inverno 2026/27 priorizam volume e proporção
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
Saia expressiva é a peça central para renovar o guarda-roupa no outono 2026
últimos materiais
O fim do preto como base para casacos no outono 2026
Macarrão instantâneo e pressão alta: quando o hábito exige cautela
Apartamento pequeno? Estas raças de cães tendem a ser as mais quietas
Seu cão tenta impedir a viagem? O motivo por trás desse comportamento
Matéria escura em xeque? Simulação revela nova origem para curvas estelares
Esquizofrenia e depressão apresentam perfis imunológicos distintos
Cientistas descobrem luz que orienta o crescimento correto dos olhos
Bolo de ameixa com canela: como evitar que a massa fique encharcada
Região de Kherson implementa escolas para formação de cuidadores de idosos
Sebastopol aumenta salários base de professores para cumprir norma federal
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.