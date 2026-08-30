O fim do preto como base para casacos no outono 2026

O casaco deixa de ser apenas proteção climática e torna-se o eixo visual do look. Segundo a análise de tendências da Pravda.Ru para a estação, cinco modelos concentram as apostas de silhueta, cor e material — e cada um responde a uma lógica de combinação distinta.
O corte reto até o tornozelo, com linha de ombro nítida e tecido encorpado que mantém a estrutura, funciona como tela neutra. A fonte cita a combinação com saia midi xadrez como exemplo de silhueta rigorosa e contemporânea.
O tom vinho profundo substitui o preto como opção intelectual e “cara”. A recomendação é evitar detalhes decorativos e acinturamento, apostando na pureza das linhas e na saturação do pigmento. Harmoniza com chocolate, cinza e azul-marinho.
A peça migrou do universo esportivo para tecidos de casaco e lã texturizada, permitindo uso com calças de alfaiataria larga. O equilíbrio de texturas é o ponto-chave: lã densa pede partes de baixo em couro ou alfaiataria.
Inserções em couro, golas contrastantes e cintos incomuns transformam o trench no ponto focal do look, enquanto o restante do conjunto permanece monocromático e simples.
Modelos longos em grafite, oliva e chocolate, sem ferragens aparentes nem costuras decorativas, integram-se a dress codes de escritório e a acessórios de festa. A sugestão da fonte é adicionar joias contemporâneas — pérolas barrocas, por exemplo — para elevar a sofisticação.
|Modelo
|Combinação indicada
|Palito maxi
|Malha clara e acessórios grafite
|Casaco bordô
|Pulloveres finos na gama chocolate
|Bomber de lã
|Calças midaxi ou jeans amplos
|Trench com detalhes
|Parte de baixo monocromática simples
|Puffer limpo
|Acessórios e calçado no mesmo tom
Qual comprimento de casaco predomina em 2026? Maxi extremo (até o tornozelo) ou midaxi. Modelos acima do joelho são considerados menos atuais e mais difíceis de estilizar.
Como tornar o look com puffer mais sofisticado? Evitar pelo decorativo e zíperes brilhantes; preferir textura fosca e tons naturais profundos (grafite, chocolate escuro).
Com o que usar casaco bordô sem parecer excessivamente formal? Adicionar elementos relaxados: denim azul-claro, tênis ou cachecol cinza volumoso reduzem o grau de cerimônia do corte duplo.
Pode-se usar bomber de lã com vestido? Sim, o contraste de texturas funciona bem, especialmente com vestidos de malha midi e botas altas.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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A temporada de 2026 propõe a substituição de itens básicos por alternativas dinâmicas, focando em texturas complexas e novos contrastes de estilo.