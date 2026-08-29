Fim das calças justas: as novas silhuetas para o outono de 2026

A temporada de outono de 2026 marca o afastamento do clássico previsível para dar lugar a jogos de proporções e texturas complexas. A estratégia agora não é a renovação total do closet, mas a substituição pontual de itens básicos defasados por alternativas mais dinâmicas.

Photo: Pravda.Ru by Ольга Сакиулова, https://creativecommons.org/public-domain/pdm/ Бермуды в осеннем образе

Proporções: o fim das calças justas

As calças cáqui estreitas perdem espaço para modelos com volume hipertrofiado. O destaque são as calças chino com silhueta relaxada, cintura baixa, pregas e o corte barrel (estilo barril). Para evitar que o visual fique pesado, a recomendação é equilibrar a parte inferior larga com peças superiores compactas, como blusas longas ajustadas ou jaquetas curtas.

Segundo a especialista em tendências Anna Morozova, o volume nas pernas exige calçados precisos. Para não achatar a silhueta, a sugestão é optar por modelos com calcanhar aberto ou mocassins clássicos, que deixam o tornozelo à mostra.

Cores: a paleta de especiarias

O minimalismo monocromático em tons pastéis e o bege tradicional cedem lugar a cores mais profundas e quentes. A base do guarda-roupa agora se inclina para tons de canela, páprica e terracota. Essas cores combinam facilmente com couro e jeans, elevando a percepção visual do conjunto. A introdução de um único item em tons de ocre ou tijolo é suficiente para transformar um look composto por cores escuras.

Calçados: a ascensão dos mules

O domínio prolongado dos tênis robustos no estilo urbano chega ao fim. Os mules — planos, minimalistas e confortáveis — surgem como a principal alternativa. Eles conferem maior delicadeza ao visual, especialmente quando combinados com jeans retos ou calças de alfaiataria largas.

A estilista Aliya Sadykova observa que a migração para calçados mais leves traz mais elegância ao outono. Mules em camurça ou couro fosco complementam tanto as calças chino relaxadas quanto saias estruturadas.

Sobreposições e outerwear

Para a meia-estação, destacam-se os cardigãs, corta-ventos esportivos e as barn jackets (jaquetas de trabalho). O foco está no contraste de estilos: jaquetas esportivas combinadas com saias fluidas, ou roupas de trabalho rústicas com vestidos femininos. Para quem busca um visual mais formal, a opção são as capas ou casacos sem mangas.

Novas estampas e texturas

Embora a onça permaneça como um clássico, o interesse agora se volta para padrões naturais menos óbvios. Estampas de casco de tartaruga, texturas que imitam pedras, terra e formas abstratas estão em alta. A forma mais segura de adotar esses padrões é através de acessórios, como bolsas, lenços e sapatos.

Bermudas no outono

As bermudas alongadas migram do verão para o guarda-roupa de outono, preferencialmente em couro ou tecidos de alfaiataria densos. Uma das combinações mais fortes da temporada une bermudas a botas altas e cardigãs volumosos. O toque final pode ser dado por joias modernas, como fios de pérolas contrastando com texturas brutas.