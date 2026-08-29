Cera de jojoba apresenta estrutura química similar ao sebo humano

Embora seja chamado de óleo, o produto extraído das sementes do arbusto jojoba é, na verdade, uma cera líquida. Essa diferença química é fundamental: a estrutura do ingrediente é quase idêntica ao sebo natural da pele humana, o que permite que ele penetre nas camadas profundas da epiderme sem obstruir os poros ou deixar a sensação de pegajosidade.

Photo: https://static.insales-cdn.com/images/products/1/7580/250166684/2.jpg Масло жожоба

Por que a jojoba não é um óleo comum

Diferente de óleos vegetais como o de oliva ou girassol, a jojoba não possui triglicerídeos, sendo composta por ésteres de cadeia longa. Essa característica torna o componente altamente resistente à oxidação, evitando que os produtos cosméticos que o utilizam fiquem rançosos rapidamente.

Segundo Ksenia Anisimova, especialista em cuidados com a pele, a jojoba imita a lubrificação natural de proteção do corpo. Isso faz com que ela atue como um escudo fisiológico, impedindo a perda de água sem causar o chamado "efeito estufa" na pele.

Benefícios para diferentes tipos de pele e cabelos

A versatilidade do componente permite que ele seja indicado inclusive para peles oleosas. Ao ser absorvido, ele sinaliza aos receptores que a superfície já está hidratada, o que leva as glândulas sebáceas a reduzirem a produção de gordura.

Além do controle da oleosidade, a alta concentração de vitamina E combate radicais livres, o que auxilia na preservação das fibras de colágeno. Para quem lida com microfissuras ou irritações, o óleo não refinado é a melhor opção, pois ativa genes responsáveis pela cicatrização dos tecidos.

Alina Chernova, expert em formulações cosméticas, recomenda a versão não refinada para o cuidado caseiro. Segundo a especialista, essa variante contém proteínas específicas que fortalecem a barreira cutânea, ponto essencial durante as mudanças de estação.

No caso dos cabelos, a jojoba não sela pontas duplas, mas cria uma película invisível ao redor do fio. O resultado é o aumento do brilho e da elasticidade, protegendo fios finos e quebradiços contra danos adicionais.

Aplicações práticas e onde encontrar

A jojoba está presente em diversas categorias de produtos devido à sua funcionalidade:

Limpeza: Em óleos hidrofílicos, atua na remoção de maquiagens resistentes.

Em óleos hidrofílicos, atua na remoção de maquiagens resistentes. Tratamentos: Em séruns, serve como veículo para transportar outros ativos para a pele.

Em séruns, serve como veículo para transportar outros ativos para a pele. Corpo: Utilizada em bases de massagem por proporcionar deslize e nutrição em áreas secas, como cotovelos e joelhos.

Utilizada em bases de massagem por proporcionar deslize e nutrição em áreas secas, como cotovelos e joelhos. Lábios: Em bálsamos que evitam o surgimento de crostas e rachaduras no inverno.

Como aplicar sem errar na dose

O uso do óleo puro exige cautela para não sobrecarregar a pele ou o cabelo. No rosto, a indicação é aplicar sobre um tônico hidratante ou misturar algumas gotas ao creme habitual. Para os fios, pode ser usado como pré-shampoo ou aplicado em pequena quantidade nas pontas úmidas após a lavagem.

Darya Nikitina, especialista em cosméticos de cuidado, alerta que a jojoba não substitui o creme hidratante. Enquanto componentes como ácido hialurônico ou glicerina levam hidratação para as camadas profundas, a jojoba atua "trancando" essa umidade na pele.