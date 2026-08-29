Tendências capilares 2026: saúde natural substitui química agressiva

Como migrar para o cabelo natural e manter o brilho em 2026?

A tendência estética para 2026 marca um afastamento de colorações agressivas e longas sessões de química. O foco atual reside na saúde capilar e na preservação da textura original, com mulheres optando por destacar a pigmentação natural e a luminosidade em vez de camuflar fios brancos ou alterar a cor original.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Крепкие ногти и блестящие волосы

Essa mudança reflete a transição de salões de beleza para centros de cuidado, priorizando o uso de soros e concentrados tecnológicos no lugar de composições à base de amônia.

Procedimentos prioritários para recuperação capilar

Com a queda na procura por tinturas permanentes — que registraram redução de 15% nas vendas no último ano —, os complexos de recuperação assumiram o protagonismo. Procedimentos como botox capilar, laminação e preenchimento de queratina tornaram-se a base do cuidado profissional.

Hábito Antigo Tendência 2026 Cobertura mensal de fios brancos Brilho natural dos fios brancos Descoloração agressiva para loiro Botox e laminação para força natural Camuflagem de imperfeições com cor Recuperação estrutural e densidade Técnicas complexas (shatush, balayage) Cortes inteligentes e práticos

A especialista em tendências de beleza, Anna Morozova, observa que há uma recusa global por intervenções agressivas, pois as clientes priorizam a densidade e o viço dos fios sem alterar sua estrutura genética.

Cuidados com o couro cabeludo e estrutura

A saúde do couro cabeludo é considerada a base para a densidade capilar. Segundo a tricologista Oksana Levchenko, os procedimentos atuais focam não apenas na haste do fio, mas na estimulação dos folículos para recuperar a densidade de forma natural.

No cuidado doméstico, a atenção volta-se para a retenção de umidade. É importante evitar o uso excessivo de óleos pesados, que podem causar quebra em vez de maciez.

"O sucesso em 2026 depende de paciência e escolha correta de ferramentas. Recomendamos o corte gradual das pontas danificadas aliado a cuidados intensivos de salão", afirma a cabeleireira e estilista Anastasia Burova

Como realizar a transição para a cor natural

Para quem deseja abandonar a química, a transição pode ser suavizada com o uso de mousses tonalizantes ou composições sem amônia. Essas ferramentas ajudam a atenuar a linha de demarcação entre a raiz natural e o comprimento tingido.

Para os fios brancos, que tendem a ser mais porosos, recomenda-se o uso de soros hidratantes e shampoos específicos (tons azulados) para neutralizar o amarelado e conferir brilho prateado.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.