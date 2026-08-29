Teoria do casaco errado propõe renovar o visual com contrastes

Como aplicar a teoria do "casaco errado" para renovar o visual?

Erros estilísticos propositais podem se tornar as soluções mais interessantes da moda. Para a temporada 2026, ganha destaque a "teoria do casaco errado", proposta pela estilista Allison Bornstein. O conceito consiste em adicionar a um look cuidadosamente planejado uma peça de cima que, segundo os cânones clássicos, seria inadequada para aquela composição.

Photo: Pravda.Ru by Marina Lebedeva is licensed under Free for commercial use Женщина в бежевом пальто

Brilho noturno em moldura casual: paetês e trench coat

No desfile da Celine outono-inverno 2026/27, Michael Ryder demonstrou a coexistência entre o luxo e a negligência deliberada. O destaque foi a combinação de um vestido vermelho com paetês e um trench coat bege clássico. O sobretudo neutraliza o brilho intenso, adaptando a peça de noite para um uso diurno. O conjunto é finalizado com botas brancas de cano alto, reforçando a estética rebelde da coleção.

Romantismo e militarismo: vestidos maxi e buclês

A marca Etro trouxe sua interpretação ao misturar vestidos fluidos com estampas étnicas e buclês de lã curtos. O tecido denso, as lapelas largas e os botões grandes criam uma estrutura rígida que contrasta com a leveza da seda ou do chiffon. O buclê, originário do uniforme naval, atua como base que remove o excesso de delicadeza do comprimento maxi.

Tipo de Vestido Casaco "Errado" Efeito Visual Paetês / Noite Trench coat clássico Redução da formalidade, chic diurno Maxi étnico Buclê naval Estruturação da silhueta, contraste de texturas Midi dourado Jaqueta de couro bruta Equilíbrio do brilho, visual dramático Transparente Parka volumosa Tensão visual, ecletismo moderno

Dourado e couro: equilibrando a sofisticação do midi

A Ferragamo apostou no efeito de "metal derretido" para 2026. Um vestido midi dourado, que poderia parecer excessivamente solene, ganha nova dinâmica ao ser combinado com uma jaqueta de couro marrom. Essa mistura de texturas coloca o brilho do ouro em conflito com a rusticidade do couro.

"O uso de peças de couro com tecidos delicados é um jogo para elevar o status do visual. O ponto principal é não temer o volume, para que a jaqueta não pareça apertada sobre o vestido", afirmou a maquiadora Anastasia Korshunova em conversa com a Pravda.Ru.

Transparência e parka: estética utilitária versus sedução

Miuccia Prada e Raf Simons levaram a ideia ao limite. Em 2026, a Prada apresenta vestidos transparentes combinados com parkas robustas. O impacto visual surge da contradição: uma peça feita para proteção contra o clima rigoroso ao lado de um traje maximalmente aberto. Essa disparidade cria a tensão necessária para transformar elementos isolados em um conjunto coerente.

"Observamos um retorno global à naturalidade e ao conforto, mesmo nas combinações mais ousadas. A teoria do 'casaco errado' permite utilizar peças favoritas com mais frequência, sem esperar por ocasiões especiais", resumiu a especialista em tendências de beleza Anna Morozova

Dúvidas comuns sobre a teoria dos contrastes

Qual o segredo dessa técnica?

O método baseia-se na recusa deliberada da harmonia convencional. Escolhe-se a roupa de cima estilisticamente oposta ao traje principal (como uma parka esportiva sobre seda), criando movimento no visual.

É possível usar no ambiente de trabalho?

Sim. Substituir o blazer rígido por um bomber volumoso ou um buclê curto sobre um vestido tubinho atualiza a imagem sem romper as normas profissionais.

Quais os erros mais comuns?

Tentar "unificar" as peças através de acessórios. Adicionar um gorro esportivo a uma combinação de parka e vestido elimina o contraste pretendido, tornando o visual apenas desleixado.

A tendência serve para pessoas de baixa estatura?

Sim. O foco deve estar nas proporções. Um casaco buclê curto com vestido maxi, por exemplo, alonga visualmente a silhueta, independentemente da diferença de texturas.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.