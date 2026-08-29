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Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada

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Como fazer as unhas no estilo "marshmallow" nesta temporada?

O "manicure de marshmallow" surge como uma alternativa suave aos tons neutros rígidos de escritório e às paletas escuras. A tendência foca em cores empoeiradas e tons pastel que imitam a textura de doces, variando entre o acabamento fosco aveludado e o brilho suave.

Зефирный маникюр на руке
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
Зефирный маникюр на руке

Cores e variações do French

A base do design utiliza tons pastel: rosa suave, azul celeste e amarelo pálido. Para a estação, a paleta é mais contida que a de verão. Frequentemente, utiliza-se a cor "cloud dancer" (um branco suave) como base, por parecer mais natural que o branco puro. Essa técnica permite criar gradientes suaves e variações da manicure francesa, onde a ponta da unha recebe a cor do doce.

"O segredo para um visual sofisticado na manicure pastel está na limpeza da área da cutícula e na escolha do subtom correto da base para o esmalte principal", afirma a manicure Yuliya Fomina.

Geometria e relevos 3D

Uma das combinações mais procuradas é a união de cobertura monocromática com detalhes em destaque. Linhas finas em espiral, que imitam marshmallows torcidos ou pirulitos, são desenhadas em alguns dedos, o que ajuda a alongar visualmente as mãos, especialmente em unhas ovais ou amendoadas. O uso de top fosco pode conferir um aspecto aveludado ao desenho.

Para quem prefere algo diferente, existe a técnica de "gotas de caramelo". Sobre uma base transparente ou leitosa, aplicam-se elementos volumosos que lembram calda espessa. Para manter o minimalismo, recomenda-se o uso de tons pastéis ou menta.

"Ao usar elementos volumosos, é fundamental seguir a tecnologia de polimerização para que as gotas não se deformem nem percam a altura durante o uso", explica a tecnóloga de materiais para unhas Natalya Belova.

Outra opção é o design 3D para unhas curtas. Através da aplicação de camadas de gel modelador, cria-se um relevo com sulcos que lembram a textura real do marshmallow. A adição de micro-shimmer ao acabamento final cria a ilusão de açúcar polvilhado.

Decorações festivas

Versões para ocasiões especiais permitem o uso de strass e padrões geométricos, como losangos estilo "arlequim". A recomendação é manter o equilíbrio: se alguns dedos possuem arte complexa, os demais devem permanecer em tons leitosos ou nude. Segundo a nail expert Inna Serova, esse estilo é indicado para casamentos de outono e festas temáticas por enfatizar a delicadeza do visual.

Tipo de Design Efeito Visual
Marshmallow Fosco Efeito "polvilhado" e disfarce de pequenas irregularidades.
Espirais Volumosas Alongamento visual do leito ungueal (ideal para unhas ovais).
Gotas de Caramelo Dinâmica minimalista sobre base transparente.
Aspersão de Açúcar Volume para unhas curtas sem necessidade de extensão.

Dúvidas comuns

  • Para quem é indicado? É universal, mas destaca-se em peles claras. Para peles morenas, sugerem-se variações em tons pêssego.
  • Pode parecer infantil? Não, desde que se use acabamento fosco e tons desaturados, como rosa poeira ou bege.
  • Qual a durabilidade do 3D? Semelhante à cobertura comum, mas recomenda-se evitar impactos mecânicos fortes nos elementos em relevo.
  • Combina com estilo escritório? Sim, utilizando base leitosa e detalhes pastéis discretos em apenas um ou dois dedos.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

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Author`s name Polina Petrova
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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