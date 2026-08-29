Manicure marshmallow prioriza tons pastel e texturas aveludadas nesta temporada

O "manicure de marshmallow" surge como uma alternativa suave aos tons neutros rígidos de escritório e às paletas escuras. A tendência foca em cores empoeiradas e tons pastel que imitam a textura de doces, variando entre o acabamento fosco aveludado e o brilho suave.
A base do design utiliza tons pastel: rosa suave, azul celeste e amarelo pálido. Para a estação, a paleta é mais contida que a de verão. Frequentemente, utiliza-se a cor "cloud dancer" (um branco suave) como base, por parecer mais natural que o branco puro. Essa técnica permite criar gradientes suaves e variações da manicure francesa, onde a ponta da unha recebe a cor do doce.
Uma das combinações mais procuradas é a união de cobertura monocromática com detalhes em destaque. Linhas finas em espiral, que imitam marshmallows torcidos ou pirulitos, são desenhadas em alguns dedos, o que ajuda a alongar visualmente as mãos, especialmente em unhas ovais ou amendoadas. O uso de top fosco pode conferir um aspecto aveludado ao desenho.
Para quem prefere algo diferente, existe a técnica de "gotas de caramelo". Sobre uma base transparente ou leitosa, aplicam-se elementos volumosos que lembram calda espessa. Para manter o minimalismo, recomenda-se o uso de tons pastéis ou menta.
Outra opção é o design 3D para unhas curtas. Através da aplicação de camadas de gel modelador, cria-se um relevo com sulcos que lembram a textura real do marshmallow. A adição de micro-shimmer ao acabamento final cria a ilusão de açúcar polvilhado.
Versões para ocasiões especiais permitem o uso de strass e padrões geométricos, como losangos estilo "arlequim". A recomendação é manter o equilíbrio: se alguns dedos possuem arte complexa, os demais devem permanecer em tons leitosos ou nude. Segundo a nail expert Inna Serova, esse estilo é indicado para casamentos de outono e festas temáticas por enfatizar a delicadeza do visual.
|Tipo de Design
|Efeito Visual
|Marshmallow Fosco
|Efeito "polvilhado" e disfarce de pequenas irregularidades.
|Espirais Volumosas
|Alongamento visual do leito ungueal (ideal para unhas ovais).
|Gotas de Caramelo
|Dinâmica minimalista sobre base transparente.
|Aspersão de Açúcar
|Volume para unhas curtas sem necessidade de extensão.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
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