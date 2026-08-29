Portugal Mundo Sociedade CPLP Rússia economia Desporto Ciência
News All >

Gorros e toucas para o inverno 2026/27 priorizam volume e proporção

Mulher

Quais gorros e toucas escolher para o inverno 2026/27?

O guarda-roupa de inverno para a temporada 2026/27 marca o fim da predominância das toucas simples e sem forma. Agora, o acessório de cabeça deixa de ser apenas uma proteção térmica para se tornar a peça central do visual, capaz de equilibrar a silhueta de um trench coat de textura inusitada ou trazer dinamismo a um casaco clássico.

Девушка в балаклаве и оверсайз пальто
Photo: Мария Круглова is licensed under public domain
Девушка в балаклаве и оверсайз пальто

A evolução da beanie: volume e proporção

A tradicional beanie passou por uma transformação: as versões ajustadas e finas dão lugar a modelos mais soltos. A tendência agora é a presença de "ar" entre o tecido e a pele, com dobras largas que criam volume e equilibram as proporções do rosto, especialmente ao combinar a peça com roupas externas robustas.

"Uma beanie volumosa e com trama evidente é a ferramenta ideal para a correção da silhueta. Ao optar por um casaco curto, esse tipo de gorro adiciona o destaque necessário sem sobrecarregar o visual", explica a cabeleireira e estilista Anastasia Burova.

Balaclavas e capuzes: a função estética

A balaclava consolidou-se como tendência por sua praticidade, substituindo o conjunto de gorro e cachecol ao cobrir pescoço e orelhas. Para 2026/27, destacam-se os modelos que lembram capuzes de tricô mais fluidos, que possuem aspecto menos esportivo e se adaptam facilmente a casacos de lã ou jaquetas de pele.

O toque irônico: o efeito "orelhas de gato"

Surge a microtendência de gorros com "orelhinhas", mas sem a ingenuidade infantil. São modelos retangulares minimalistas que formam esse desenho naturalmente ao serem vestidos. Para evitar um visual infantil, a recomendação é combiná-los com peças estruturadas, como blazers, jaquetas de couro ou casacos de corte reto, criando um contraste moderno entre a sobriedade da roupa e a ironia do acessório.

Materiais e texturas recomendados

A complexidade do corte agora cede espaço à complexidade do fio. Estão em alta a angorá felpuda, o bouclé em relevo, fios mesclados e a clássica canelada grossa. Além do visual, a escolha deve priorizar a composição:

  • Lã natural (merino, alpaca): garante a retenção do calor.
  • Misturas sintéticas: pequenas porcentagens ajudam a peça a manter a forma após a lavagem.
"Ao escolher o acessório, considere também a coloração pessoal. Gorros em tons de cobalto ou bordô podem iluminar o rosto mesmo sem maquiagem, funcionando como um refletor natural", observa a estilista de imagem capilar Sofya Cherepanova.
Tipo de Gorro / Erro Recomendação / Efeito
Beanie fina e ajustada Opte por modelos volumosos com dobra para equilibrar as proporções.
"Orelhinhas" excessivamente infantis Escolha cortes minimalistas e combine com casacos estruturados.
Composição 100% acrílico Procure misturas com lã merino ou alpaca para maior isolamento térmico.
Conjunto gorro + cachecol da mesma cor Experimente cores contrastantes para criar um ponto de destaque.

Guia rápido de escolha

Com puffer jackets volumosos: combine com acessórios de peso equivalente, como gorros de trama grossa ou balaclavas soltas, para evitar que a cabeça pareça proporcionalmente menor que o corpo.

Uso da balaclava: longe de ser apenas esportiva, modelos em tons neutros (bege, cinza, chocolate) integram-se bem ao estilo casual urbano e a casacos clássicos.

Melhores fibras térmicas: merino, cashmere e alpaca são as mais eficientes. Uma porcentagem de acrílico (até 30%) é aceitável para aumentar a durabilidade e reduzir a aspereza do tecido.

Cores da temporada: além dos neutros, aposte no bordô profundo, azul saturado e verde grama para contrastar com roupas externas escuras.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.

Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter

Agora a ler
Sapatos Derby são a aposta para substituir tênis e sapatilhas no outono de 2026
Mulher
Sapatos Derby são a aposta para substituir tênis e sapatilhas no outono de 2026
Pelmeni cozidos em água? A substituição do caldo que muda o sabor
Receitas e Culinária
Pelmeni cozidos em água? A substituição do caldo que muda o sabor
Mais populares
Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura

A escolha do corte e da cintura do denim pode alterar drasticamente a percepção da altura, especialmente com as novas tendências para o outono de 2026.

Como escolher o jeans ideal para alongar a silhueta de quem tem baixa estatura
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios
Efeito atlas: a alternativa ao gloss e ao matte para unhas em dias frios
Ministério da Agricultura russo planeja revogar norma de pesca de crustáceos
Dois cronistas do Brasil Adilson Roberto Gonçalves Mulheres: respeito tem de começar cedo Freitas Jolivaldo Pão e Circo: Festas da “Independência” da América Latina Edu Montesanti
Técnica de cloud capping utiliza subtons no teto para evitar cortes visuais
Faixas elásticas: como escolher a resistência certa para não desistir do treino
Pelmeni cozidos em água? A substituição do caldo que muda o sabor
Pelmeni cozidos em água? A substituição do caldo que muda o sabor
últimos materiais
Como montar um guarda-roupa de outono atemporal e sofisticado
Como organizar a casa em 30 minutos com um algoritmo lógico
O truque do bicarbonato para tirar a umidade do armário
Óleo de hortelã-pimenta afasta insetos através de barreiras aromáticas
Óleo de coco e imunidade: o que a ciência diz sobre a relação
Acelerar em baixas rotações: o erro comum que pode destruir o motor
EUA correm risco de colapso estrutural em cavernas de sal de reservas de petróleo
O risco invisível do programa Artemis: micróbios terrestres na Lua
Fim da dependência ocidental? OCX planeja novo banco e rede de infraestrutura
Pelmeni cozidos em água? A substituição do caldo que muda o sabor
EnglishРусскийDeutschFrançaisSpain
Mapa Arquivo Sobre Os autores
Seleccione o erro ortográfico com o rato e carregue em Ctrl+Enter

Copyright © 1999-2026, «PRAVDA.Ru».

When reproducing our materials in whole or in part, hyperlink to PRAVDA.Ru should be made. The opinions and views of the authors do not always coincide with the point of view of PRAVDA.Ru's editors.