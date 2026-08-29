Gorros e toucas para o inverno 2026/27 priorizam volume e proporção

Quais gorros e toucas escolher para o inverno 2026/27?

O guarda-roupa de inverno para a temporada 2026/27 marca o fim da predominância das toucas simples e sem forma. Agora, o acessório de cabeça deixa de ser apenas uma proteção térmica para se tornar a peça central do visual, capaz de equilibrar a silhueta de um trench coat de textura inusitada ou trazer dinamismo a um casaco clássico.

Photo: Мария Круглова is licensed under public domain Девушка в балаклаве и оверсайз пальто

A evolução da beanie: volume e proporção

A tradicional beanie passou por uma transformação: as versões ajustadas e finas dão lugar a modelos mais soltos. A tendência agora é a presença de "ar" entre o tecido e a pele, com dobras largas que criam volume e equilibram as proporções do rosto, especialmente ao combinar a peça com roupas externas robustas.

"Uma beanie volumosa e com trama evidente é a ferramenta ideal para a correção da silhueta. Ao optar por um casaco curto , esse tipo de gorro adiciona o destaque necessário sem sobrecarregar o visual", explica a cabeleireira e estilista Anastasia Burova

Balaclavas e capuzes: a função estética

A balaclava consolidou-se como tendência por sua praticidade, substituindo o conjunto de gorro e cachecol ao cobrir pescoço e orelhas. Para 2026/27, destacam-se os modelos que lembram capuzes de tricô mais fluidos, que possuem aspecto menos esportivo e se adaptam facilmente a casacos de lã ou jaquetas de pele.

O toque irônico: o efeito "orelhas de gato"

Surge a microtendência de gorros com "orelhinhas", mas sem a ingenuidade infantil. São modelos retangulares minimalistas que formam esse desenho naturalmente ao serem vestidos. Para evitar um visual infantil, a recomendação é combiná-los com peças estruturadas, como blazers, jaquetas de couro ou casacos de corte reto, criando um contraste moderno entre a sobriedade da roupa e a ironia do acessório.

Materiais e texturas recomendados

A complexidade do corte agora cede espaço à complexidade do fio. Estão em alta a angorá felpuda, o bouclé em relevo, fios mesclados e a clássica canelada grossa. Além do visual, a escolha deve priorizar a composição:

Lã natural (merino, alpaca): garante a retenção do calor.

garante a retenção do calor. Misturas sintéticas: pequenas porcentagens ajudam a peça a manter a forma após a lavagem.

"Ao escolher o acessório, considere também a coloração pessoal. Gorros em tons de cobalto ou bordô podem iluminar o rosto mesmo sem maquiagem, funcionando como um refletor natural", observa a estilista de imagem capilar Sofya Cherepanova

Tipo de Gorro / Erro Recomendação / Efeito Beanie fina e ajustada Opte por modelos volumosos com dobra para equilibrar as proporções. "Orelhinhas" excessivamente infantis Escolha cortes minimalistas e combine com casacos estruturados. Composição 100% acrílico Procure misturas com lã merino ou alpaca para maior isolamento térmico. Conjunto gorro + cachecol da mesma cor Experimente cores contrastantes para criar um ponto de destaque.

Guia rápido de escolha

Com puffer jackets volumosos: combine com acessórios de peso equivalente, como gorros de trama grossa ou balaclavas soltas, para evitar que a cabeça pareça proporcionalmente menor que o corpo.

Uso da balaclava: longe de ser apenas esportiva, modelos em tons neutros (bege, cinza, chocolate) integram-se bem ao estilo casual urbano e a casacos clássicos.

Melhores fibras térmicas: merino, cashmere e alpaca são as mais eficientes. Uma porcentagem de acrílico (até 30%) é aceitável para aumentar a durabilidade e reduzir a aspereza do tecido.

Cores da temporada: além dos neutros, aposte no bordô profundo, azul saturado e verde grama para contrastar com roupas externas escuras.

Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.