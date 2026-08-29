Gorros e toucas para o inverno 2026/27 priorizam volume e proporção

O guarda-roupa de inverno para a temporada 2026/27 marca o fim da predominância das toucas simples e sem forma. Agora, o acessório de cabeça deixa de ser apenas uma proteção térmica para se tornar a peça central do visual, capaz de equilibrar a silhueta de um trench coat de textura inusitada ou trazer dinamismo a um casaco clássico.
A tradicional beanie passou por uma transformação: as versões ajustadas e finas dão lugar a modelos mais soltos. A tendência agora é a presença de "ar" entre o tecido e a pele, com dobras largas que criam volume e equilibram as proporções do rosto, especialmente ao combinar a peça com roupas externas robustas.
A balaclava consolidou-se como tendência por sua praticidade, substituindo o conjunto de gorro e cachecol ao cobrir pescoço e orelhas. Para 2026/27, destacam-se os modelos que lembram capuzes de tricô mais fluidos, que possuem aspecto menos esportivo e se adaptam facilmente a casacos de lã ou jaquetas de pele.
Surge a microtendência de gorros com "orelhinhas", mas sem a ingenuidade infantil. São modelos retangulares minimalistas que formam esse desenho naturalmente ao serem vestidos. Para evitar um visual infantil, a recomendação é combiná-los com peças estruturadas, como blazers, jaquetas de couro ou casacos de corte reto, criando um contraste moderno entre a sobriedade da roupa e a ironia do acessório.
A complexidade do corte agora cede espaço à complexidade do fio. Estão em alta a angorá felpuda, o bouclé em relevo, fios mesclados e a clássica canelada grossa. Além do visual, a escolha deve priorizar a composição:
|Tipo de Gorro / Erro
|Recomendação / Efeito
|Beanie fina e ajustada
|Opte por modelos volumosos com dobra para equilibrar as proporções.
|"Orelhinhas" excessivamente infantis
|Escolha cortes minimalistas e combine com casacos estruturados.
|Composição 100% acrílico
|Procure misturas com lã merino ou alpaca para maior isolamento térmico.
|Conjunto gorro + cachecol da mesma cor
|Experimente cores contrastantes para criar um ponto de destaque.
Com puffer jackets volumosos: combine com acessórios de peso equivalente, como gorros de trama grossa ou balaclavas soltas, para evitar que a cabeça pareça proporcionalmente menor que o corpo.
Uso da balaclava: longe de ser apenas esportiva, modelos em tons neutros (bege, cinza, chocolate) integram-se bem ao estilo casual urbano e a casacos clássicos.
Melhores fibras térmicas: merino, cashmere e alpaca são as mais eficientes. Uma porcentagem de acrílico (até 30%) é aceitável para aumentar a durabilidade e reduzir a aspereza do tecido.
Cores da temporada: além dos neutros, aposte no bordô profundo, azul saturado e verde grama para contrastar com roupas externas escuras.
Fonte: Este artigo foi adaptado de uma publicação original em russo da Pravda.Ru.
Subscrever Pravda Telegram channel, Facebook, Twitter
A escolha do corte e da cintura do denim pode alterar drasticamente a percepção da altura, especialmente com as novas tendências para o outono de 2026.