Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios

Com a chegada de setembro, a tendência é trocar as cores vibrantes do verão por tons mais profundos e sóbrios, que se alinham melhor ao guarda-roupa de outono. A transição de cores permite manter a aparência de pés cuidados enquanto o calçado ainda deixa as unhas expostas.
Para quem busca profundidade, o Mocca é a escolha tradicional da estação. Seus subtons de chocolate, especialmente nas variações mais claras, são discretos e combinam com a maioria dos tecidos e materiais.
Quem prefere tons saturados, mas quer evitar o vermelho clássico ou o bordô muito escuro, pode optar pela cereja suave. É uma alternativa que traz intensidade ao visual sem sobrecarregá-lo. Já o vermelho vivo (alure) permanece como uma opção atemporal, dispensando decorações adicionais para manter a atualidade.
Para quem prioriza a naturalidade e a praticidade, existem três caminhos:
Para quem busca um estilo rigoroso e impecável, a pedicure francesa continua sendo a base ideal. A combinação de base nude com pontas acentuadas prolonga a aparência de unhas bem cuidadas por mais tempo.
Ao escolher o esmalte, é fundamental avaliar a condição da cutícula e da placa ungueal. No caso de coberturas de longa duração, a atenção às técnicas de aplicação é essencial para evitar danos às unhas durante as trocas frequentes de cor.
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A escolha do corte e da cintura do denim pode alterar drasticamente a percepção da altura, especialmente com as novas tendências para o outono de 2026.