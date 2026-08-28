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Pedicure de outono: 6 opções de cores para combinar com tons sóbrios

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Com a chegada de setembro, a tendência é trocar as cores vibrantes do verão por tons mais profundos e sóbrios, que se alinham melhor ao guarda-roupa de outono. A transição de cores permite manter a aparência de pés cuidados enquanto o calçado ainda deixa as unhas expostas.

естественный педикюр
Photo: Pravda.Ru by Анна Маляева is licensed under publiс domain
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Opções de cores para a transição de estação

Para quem busca profundidade, o Mocca é a escolha tradicional da estação. Seus subtons de chocolate, especialmente nas variações mais claras, são discretos e combinam com a maioria dos tecidos e materiais.

Quem prefere tons saturados, mas quer evitar o vermelho clássico ou o bordô muito escuro, pode optar pela cereja suave. É uma alternativa que traz intensidade ao visual sem sobrecarregá-lo. Já o vermelho vivo (alure) permanece como uma opção atemporal, dispensando decorações adicionais para manter a atualidade.

Para quem prioriza a naturalidade e a praticidade, existem três caminhos:

  • Rosa suave: Uma transição gradual e neutra para quem sai de cores intensas.
  • Pêssego delicado: Texturas semitransparentes com subtom alaranjado que se adaptam a qualquer tom de pele.
  • Amarelo cremoso: Substitui o amarelo limão por uma versão mais delicada, com a vantagem de tornar a raiz da unha menos evidente conforme ela cresce.

Para quem busca um estilo rigoroso e impecável, a pedicure francesa continua sendo a base ideal. A combinação de base nude com pontas acentuadas prolonga a aparência de unhas bem cuidadas por mais tempo.

Ao escolher o esmalte, é fundamental avaliar a condição da cutícula e da placa ungueal. No caso de coberturas de longa duração, a atenção às técnicas de aplicação é essencial para evitar danos às unhas durante as trocas frequentes de cor.

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Author`s name Olesya Kireeva
Correspondente do Pravda.Ru, atuando na edição em português do site.
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